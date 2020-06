Programmi TV da non perdere stasera, domenica 7 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 7 giugno, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division (Replica), ore 21:15 Sky Uno



Su Sky Uno va in onda l’appuntamento fisso con “Dr. House - Medical Division”. In questa puntata (stagione 2, episodio 13 “Sotto la pelle”) - House si occupa di una modella che si è sentita male durante una sfilata. Le analisi mostrano che la giovane ha assunto droghe. I dolori alla gamba di House peggiorano.

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:10 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “La svolta tanto attesa” - Nuove prove mettono in discussione il lavoro di indagine fatto sugli omicidi. Intanto, la famiglia di una vittima è frustrata dopo decenni di silenzi.

Spielberg, ore 21:15 Sky Arte

Omaggio a Steven Spielberg in una produzione HBO. Un viaggio emozionante nel cinema del grande regista americano, scandito dalle parole dei suoi familiari e di decine di star di Hollywood.

Faccia a faccia con il pericolo, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 1: “L'isola della morte” - Scopriamo gli attacchi animali più brutali contro l'uomo. Andrew e Brian indagano sul massacro dell'Isola Ramree, dove molti soldati furono divorati dai coccodrilli.

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 14: “La finale” - Siamo alla finale. Tre designer rimasti hanno combattuto per mostrare le loro collezioni alla élite della moda di New York e al mondo. Li giudicherà Diane Von Furstenberg.

Chi cerca trova, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 13, episodio 8: Drew è in Catalogna, luogo ricco di oggetti antichi spagnoli molto rari. A Peralada, l'esperto visita una casa piena di diversi tesori del XVII secolo.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

“Maxi sequestro” - Gli agenti degli aeroporti colombiani e peruviani tentano di fermare gli spacciatori di droga, tra cui una donna e una ragazza che hanno nascosto la cocaina nelle loro giacche.

Alla conquista di Marte, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 1 “L'ingegneria” - Scienziati e ingegneri sognano da molto tempo di inviare l'uomo su Marte. Oggi, con diverse agenzie coinvolte, la corsa per colonizzare il Pianeta Rosso è iniziata.

Knightfall, ore 21:15 History

Stagione 2, episodio 1: “Per l'amore di Dio” - Allontanato dall'ordine a cui ha dedicato tutta la sua vita, Landry (interpretato da Tom Cullen) tenta di redimersi e di continuare la sua ricerca del Santo Graal.

Animali letali: Davide contro Golia, ore 21:10 Nat Geo wild

Coccodrilli contro zebre, ghepardi contro gazzelle: sono solo alcuni dei classici scontri fra prede e predatori che si consumano ogni giorno nel regno animale.

Serie TV in onda stasera

Cercando Alaska (replica), ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vanno in onda le repliche della nuova serie “Cercando Alaska”. Dalle ore 21:15, il terzo e il quarto episodio.

Magnum P.I. - 1ª TV, ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 13 “I lunedì sono per uccidere” - Per indagare sull'omicidio di un manager, Magnum e TC si infiltrano nella grande società per cui lavorava, i cui dipendenti sono tutti sospettati...

The Resident, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la terza stagione di “The Resident”, episodio 10 “Una verità scomoda” - L'ultimo giorno di internato di Devon, lui e Conrad affrontano un dilemma etico con un paziente che ha tentato il suicidio. Intanto Adaku entra in travaglio prematuro.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 21: “Giustizia o vendetta” - Kasie risolve un caso di omicidio di 30 anni prima, ma un cavillo giuridico permette al sospettato di tornare in libertà. Intanto, McGee va in missione sotto copertura.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la seconda stagione di “Lethal Weapon”. Episodio 19 “Leo si sposa” - È il giorno del matrimonio di Leo, ma la sposa non si presenta. Seguendo le sue tracce, Riggs e Murtaugh scoprono un giro di partite clandestine in cui è coinvolto anche Jake.

The Detour, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 3, episodio 7 “L'acqua” - Quando Jared e Delilah erano piccoli, Nate portò Robin in barca per darle un anello. Ma dalla nascita dei gemelli i momenti sono stati difficili e ora il loro rapporto ne risente.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 10 “Sorelle ribelli” - Jody chiama Claire per informarla della profezia di Patience e per cercare Sam e Dean, di cui non ha notizie da un periodo insolitamente lungo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 4: “Giungla”. Una sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, a tema giungla.

Alvinnn!!! And the Chipmunks, ore 21:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la seconda stagione di “Alvin and the Chipmunks”, episodio 13 “Il carillon / Consegna speciale - La gatta della direttrice è scomparsa! La donna chiede aiuto ad Alvin e Theodore per attaccare degli annunci e ritrovarla.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda la stagione 3 de “I Thunderman”, episodio 1 “Cherry, metti la freccia!” - Phoebe e Max cercano di aiutare Cherry a superare la prova di “tiro con l'arco”, condizione indispensabile perché sua madre la porti a sostenere l'esame di guida.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Stagione 3, episodio 14: “La festa di Halloween” - Gli HIVE rovinano la notte di Halloween ai Titans distruggendo un'industria di dolcetti. I Titans decidono di diventare fantasmi e rovinare a loro volta la festa di Halloween agli HIVE.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 8 “I bracconieri” - Scooby e i suoi amici vanno a fare un safari e incontrano animali terrificanti.

I programmi in chiaro

L’allieva, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 tornano le vicende della giovane specializzanda Alice Allevi, alle prese con il competitivo ambiente dei medici legali.

Che tempo che fa, ore 21:05 Rai 2

Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto, analizza i principali fatti d'attualità con ospiti in studio o in collegamento.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

Roberta Petrelluzzi ci accompagna nelle aule dei tribunali italiani per raccontare i processi legati ai fatti di cronaca giudiziaria più significativi dei nostri tempi.

La battaglia di Hacksaw Ridge, ore 21:25 Rete 4

Film del 2016 diretto da Mel Gibson, con Andrew Garfield, Sam Worthington e Vince Vaughn. Racconta la storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell'Esercito Statunitense a ricevere la medaglia d'onore.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Una notte da leoni, ore 21:30 Italia 1

Film commedia di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha e Zach Galifianakis. Le divertenti disavventure di quattro amici, in viaggio per festeggiare un addio al celibato.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Aria di mare, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Nel ridente paesaggio toscano, una nuova avvincente inchiesta travolge i protagonisti del BarLume.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero. Oggi la sfida sarà a Miami, tra business, divertimento e street art.

