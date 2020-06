Continua su Sky Atlantic la corsa di Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 3 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Cercando Alaska, episodio 3

Alaska organizza un'uscita di gruppo per fare in modo che Miles possa finalmente uscire con Lara. Takumi viene a sapere che Paul e Marya verranno in visita alla Culver Creek in occasione di una partita di basket. E' l'occasione perfetta per una reunion, ma purtroppo va tutto all'aria a causa di un'accusa pesante: Marya, infatti, è convinta di sapere chi è stato a spifferare tutto all'Aquila. Chi è dunque la spia? Il Colonnello cerca di far calmare le acque, ma il danno ormai è fatto. Alaska decide così di lasciare la scuola insieme al suo fidanzato, Jake, ma poi torna sui suoi passi. Sarà però possibile ricucire un'amicizia spezzata?

Cercando Alaska, episodio 4

Con Takumi e il Colonnello che la evitano, Alaska chiede a Miles di restare con lei alla Culver Creek per il Giorno del Ringraziamente. Miles, che per caso scopre della rottura tra l'amica e il fidanzato, decide di farle compagnia in un momento così delicato. La madre del Colonnello, però, viene a sapere dal figlio che i due ragazzi sono rimasti soli al campus, e alla fine li invita a passare questa particolare giornata con loro. La situazione è ovviamente un po' tesa, ma, tutto sommato, la giornata scorre tranquilla e piacevole. Sotto la superficie, però, c'è tensione. Da una parte il desiderio fisico di Miles, dall'altra il rifiuto di un vero riavvicinamento da parte del Colonnello: Alaska si sente sempre più sola e isolata, mentre avrebbe veramente bisogno di qualcuno che l'aiuti a superare questo disgraziato momento...