Programmi TV da non perdere stasera, sabato 6 giugno

B Heroes (Repliche), ore 09:30 Sky Uno

Le startup italiane protagoniste del docu-reality “B Heroes”: le repliche di tutte e cinque le puntate andate in onda questa settimana a partire dalle ore 09:30 su Sky Uno.

Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù - 1ª TV, ore 12:15 Sky Uno

Alessandro Borghese è su Sky Uno con il suo “Kitchen Sound”. Sabato, in prima visione TV alle ore 12:15, il meglio della settimana appena trascorsa raccontato in un menù.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

La nuova stagione di 4 ristoranti è in onda su Sky Uno. In questa puntata Alessandro Borghese ha scelto Milano per scoprire il miglior brunch fra i ristoranti di Alba, Matteo, Youssra e Michele.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 15: “Gemelle Diverse” - Dubrow e Nassif sono molto indaffarati, tra due esigenti sorelle e una donna che vuol sembrare... una caricatura.

La signora della droga, ore 21:05 Crime Investigation

Una magistrale Catherine Zeta-Jones interpreta Griselda Blanco, la più famosa e spietata narcotrafficante donna della storia e amica d’infanzia di Pablo Escobar.

Herzog incontra Gorbaciov - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Un incontro esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e significativo sulla storia del '900 e non solo, caratterizzato da complicità e umorismo tra Herzog e Gorbaciov.

Arrivano i mostri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze “Arrivano i mostri”. Stagione 1, episodio 1 “Cannibali e zombie” - Quali sono le incredibili verità che si nascondono dietro leggende di mostri e cannibali? Analizziamo il mito di un clan di cannibali che si aggirava in Scozia nel XVI secolo.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 Lei

Stagione 7, episodio 5 - Mentre la dr. Dawn visita una paziente colpita da infarto quando aveva 45 anni, la dr. Pixie si occupa di un uomo i cui testicoli sono così doloranti da non poter essere toccati.

Tesori perduti - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Tesori perduti”. In prima visione TV l’episodio “La regina vichinga” - Un antico oggetto mostra che alcune donne nei paesi nordici condussero una spedizione in Nord America. Justin scopre la storia mai raccontata delle origini dell'America.

Inca: gli ultimi giorni dell’impero - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Un cimitero potrebbe racchiudere i segreti sul crollo dell'impero Inca. Gli studi archeologici potrebbero mostrare una nuova verità sulla scomparsa di questa popolazione.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo la verità dietro una famosa istituzione clandestina, che racchiude segreti su personalità famose, personaggi politici e persino religiosi.

Italia 70 - 10 anni di piombo, ore 21:00 History

Regia di Omar Pesenti. Le ricostruzioni e le testimonianze raccontano una stagione di sangue segnata da bombe, attentati, stragi e rapimenti che segnarono l'Italia degli anni '70.

Cina: un viaggio straordinario, ore 21:10 Nat Geo wild

I vasti e selvaggi territori della Cina sono ricchi di creature uniche nel loro genere. Il Paese è famoso per le grandi foreste di bambù, cibo preferito dei panda.

Westworld – Dove tutto è concesso - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

La terza stagione di “Westworld” doppiata in italiano arriva su Sky Atlantic: sabato 6 giugno alle 21:15, in prima visione TV, gli episodi 7 e 8 (finale di stagione).

911, ore 21:10 Fox

Stagione 3, episodio 13: “Inchiodati” - I soccorritori sono impegnati in un intervento in una sala da bowling. Intanto Bobby e Michael portano Harry in campeggio, e la cena di Chimney e Maddie prende una brutta piega.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime arriva la settima stagione di “Elementary”, episodio 3: “Il prezzo dell'ammissione” - Per riuscire a rientrare legalmente negli Stati Uniti, Holmes è costretto a ricorrere a una soluzione estrema. Intanto, Joan aiuta la polizia di New York in un caso.

Major Crimes, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda “Major Crimes”. Stagione 4, episodio 11: “Quattro di un tipo” - Una donna dal volto coperto, che Provenza chiama Madame X, lascia di fronte ad un ospedale quattro corpi crivellati da colpi di arma da fuoco.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la prima stagione di “A.P. Bio”, episodio 13 “Inzuppare Dallas” - Jack informa tutti che lascerà Toledo per trasferirsi a Stanford. Durbin cerca di convincerlo in tutti i modi a restare, ma Jack non sembra voler cambiare idea.

Supergirl - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Supergirl” in prima visione su Premium Action. Stagione 5, episodio 11 - Sventata la minaccia Winn riparte per il futuro, mentre Alex lascia il suo posto di direttrice del DEO e accetta di lavorare alla Tower.

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 3: “New York” – Una sfida di lip-sync a tema New York tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick Jr.

Su Nick Jr. la seconda stagione di “Blaze e le mega macchine”. Episodio “18 Auto da corsa” - Blaze e i suoi amici sono a Velocityville e vorrebbero partecipare a una gara con le altre macchine da corsa. Per poter essere competitivi devono però trasformarsi.

I Thunderman, ore 21:35 Nickelodeon

Su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 1 - episodio 19: “Missione segreta in ospedale”. Hank e Barb accompagnano Nora a un colloquio in una nuova scuola, lasciando Billy in custodia a Phoebe e Max.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda “Teen Titans Go!”. Stagione 3, episodio 12: “Maestro di eloquenza” - Dopo aver distrutto parte di Jump City e aver messo a rischio i suoi abitanti i Titans costretti da Brother Blood finiscono in tribunale dove verranno giudicati per i loro crimini.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 7: “Una Giornata al luna park” - Un terribile mostro manomette le giostre di un parco di divertimenti.

Buon compleanno… Pippo, ore 21:25 Rai 1

Un omaggio ad uno dei più grandi artisti della televisione italiana, Pippo Baudo. Insieme a lui, molti artisti ripercorrono le tappe più importanti della sua carriera.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:25 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 - La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Lo show antropologico più divertente della TV, condotto da Paolo Bonolis. Due squadre composte da categorie antitetiche si sfidano scherzosamente: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Asterix alle olimpiadi, ore 21:30 Italia 1

Film del 2008 diretto da Frédéric Forestier e Thomas Langmann, con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu e Alain Delon. Il giovane gallo Alafolix è innamorato della principessa greca Irina che però è stata promessa in sposa al figlio di Cesare, Bruto.

Caccia al ladro, ore 21:15 La7

Film di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Charles Vanel e Grace Kelly. La nuova e serena vita di John, un tempo tra i ladri più esperti sulla piazza, viene stravolta da alcuni furti che sembrano essere stati realizzati da lui. Chi vuole incastrarlo?

007 – Vendetta privata, ore 21:30 Canale 8

Regia di John Glen, con Timothy Dalton e Carey Lowell. 007 - La saga: per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell'organizzazione di un boss della droga.

Storia di una ladra di libri, ore 21:25 Nove

Film del 2013 diretto da Brian Percival, con protagonisti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson. Una bambina adottata trova riparo dagli orrori del nazismo nella sua collezione di libri, iniziata con un piccolo furto.

