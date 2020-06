Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 5 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Decimo episodio della sesta stagione di Kitchen Sound. Quando la cucina si fa identità, Alessandro Borghese si mette ai fornelli. In questa puntata, Borghese decanta l’eccellenza dei prodotti locali italiani.

B Heroes, 1ª TV, ore 19:45 su Sky Uno

Decima puntata della seconda stagione di “B Heroes”, intitolata “Accelerazione Education”. In questo episodio, WiD Academy e Boolean Careers entrano in accelerazione insieme a Zanichelli per diventare autentici B Heroes.

E poi c’è Cattelan (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Nono episodio della settima stagione di E poi c’è Cattelan. Alessandro Cattelan conduce un nuovo alternativo late night show ricco di musica, intrattenimento, interviste a numerosi ospiti e gag comiche irresistibili.

Impronta criminale, ore 21:05 su Crime + Investigation

Seconda stagione, secondo episodio di “Impronta criminale”, intitolata “Un’estate di sangue”. Nell’estate del 1976, la polizia di New York si mette sulle tracce di un uomo che uccide le coppie a colpi di pistola. L’uomo minaccia tutti con lettere terrificanti: ecco la sua storia da brividi.

Vite da star, ore 21:15 su Sky Arte

In Vite da Star si raccontano e si celebrano le vite delle grandi stelle cinematografiche di tutti i tempi, da Marlon Brando a Elizabeth Taylor. Perché il mondo li ha amati così tanto? In questo episodio è tempo di parlare di Jane Fonda.

Titan Games con The Rock, ore 21:25 su Blaze

Nono episodio della prima stagione di “Titan Games con The Rock”. Preparatevi ad assistere a epiche battaglie. I primi sfidanti sono pronti a tutto pur di conquistare il Monte Olimpo. Ma chi vincerà?

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 su Lei

Primo episodio della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL 2”. I dottori di Malattie Imbarazzanti cercano di capire in quali modi l’obesità possa influenzare la vita sessuale delle persone, arrivando a contribuire alla fine della passione.

L’Eldorado della droga: viaggio in USA, ore 20:55 su National Geographic

Episodio intitolato “Il sospetto”. Gli agenti che lavorano all’aeroporto di New York cercano un passeggero in arrivo da Panama che potrebbe portare con sé della droga. Inoltre, scovano armi illegali.

La maledizione delle Bermuda, ore 21:05 su Discovery Science

Terzo episodio della prima stagione de “La maledizione delle Bermuda”, dal titolo “Mostro marino”. Gli esperti indagano sulla scomparsa di alcune persone nel triangolo delle Bermuda. Sono in molti a credere nell’esistenza di un mostro marino, infatti…

Via della Conciliazione, ore 21:00 su History

Via della Conciliazione non era una strada prevista dai progetti iniziali: sia Michelangelo che il Bernini avevano progettato un punto d’effetto a sorpresa uscendo dal labirinto del rione Borgo, ed eccolo qua nel suo grande e infinito splendore.

Alaska: missione animali, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio intitolato “Baby boom”. La squadra va alla ricerca di un cucciolo di lontra marina che si è separato da sua mamma. Nel frattempo, gli esperti si occupano di un’aquila in condizioni molto gravi.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 su Sky Atlantic

Quinto episodio della sesta stagione di Vikings”. Ivar incontra Katia, promessa sposa di Oleg, e resta sbalordito dalla sua somiglianza con Freydis. A Kattegat, Hvitserk giura solennemente che si vendicherà per Thora.

The Big Bang Theory, ore 21:00 su Fox

Primo episodio della dodicesima stagione di Big Bang Theory, intitolato “La configurazione coniugale”. Ultima stagione per la serie vincitrice di 10 Emmy e un Golden Globe. In questo episodio, Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, ma a Pasadena non si sta tranquilli come si sperava.

Station 19, ore 21:00 su Fox Life

Quindicesimo episodio della terza stagione di Station 19, intitolato “Cattivo ragazzo”. In versione originale sottotitolata. Ben, Jackson ed Emmett finiscono in una situazione pericolosa mentre cercano di proteggere una potenziale vittima.

Chicago Med, ore 21:15 su Premium Stories

Diciassettesimo episodio della quinta stagione di Chicago Med, intitolato “Fantasmi del passato”. Il dottor Charles porta con sé la figlia all’ospedale perché sospesa a scuola. Nel frattempo, però, dovrà anche gestire un caso di disturbi mentali all’ospedale.

Arrow, ore 21:15 su Premium Action

Decimo episodio dell’ottava stagione di Arrow, intitolato “Dissolvenza”. Dopo la Crisi, William viene rapito da Byrne. Dinah decide invece di lasciare Star City.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 su DeA Kids

Episodio diciannove della seconda stagione di New School, intitolata “Vivien Style”. Nick cerca di salvare la scuola dal ricco padre di Justin che vuole chiuderla per costruire dei condomini. Nel frattempo, Vivien apre un salone di bellezza nel bagno.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Quattordicesimo episodio della seconda stagione, intitolato “Nonnina in azione”. La nonna di Crusher assiste a una corsa. Per fare bella figura davanti a lei, dovrà vincere ad ogni costo.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Diciottesimo episodio della prima stagione dei Thunderman, intitolato “Un assolo per due”. Phoebe vorrebbe avere una parte da solista nel coro della scuola, ma Veronica ci tiene più che altro a ostacolarla con slealtà.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 su Cartoon Network

Episodio intitolato “Ritorno al passato” (S6 EP21). L’umanità si ritrova improvvisamente senza internet tornando a usi e costumi del Medioevo. I nostri eroi non rimangono certo a guardare, per fortuna!

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Episodio numero 662 di Doraemon, intitolato “La bacchetta dell’anima”. Nobita non vuole che i suoi genitori gettino alcune delle sue cose durante la pulizia della casa, quindi Doraemon gli regala una bacchetta che dona l’anima agli oggetti.

I programmi in chiaro

Tutti in piedi, ore 21:25 su RAI 1

Regia di F. Dubosc per un film francese del 2018. Jocelyn, misogino ed egoista, si finge disabile per sedurre una donna. Ma quando lei gli presenta la sorella, realmente disabile, tutto cambia per sempre.

Sabbia rosso sangue, ore 21:20 su RAI 2

Film americano del 2016 per la regia di Berger, con H. Ferch e B. Hauer. Simon Kessler è chiamato a indagare sull’omicidio di Jule, una giovane studentessa. Le indagini portano a risvolti senza precedenti.

Notti magiche, ore 21:20 su RAI 3

Film italiano del 2018 per la regia di P. Virzì, con M. Lamantia. Roma, estate del 1990. Sospettati di omicidio, tre sceneggiatori passano una notte in caserma a raccontare la loro verità.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale e sociale in cui ospiti e interventi esterni aiutano a farsi un’idea su eventi di cronaca.

Amici speciali, ore 21:36 su Canale 5

Dodici artisti mettono insieme le loro esperienze e la loro voglia di mettersi in gioco per uno show dove la partecipazione e il talento vanno al primo posto.

2 Fast 2 Furious, ore 21:31 su Italia 1

Film del 2003 per la regia di John Singleton, con Paul Walker, Tyrese e Eva Mendes. Sequel di Fast and Furious. Brian, ex poliziotto, ha un amico che è stato in prigione. Come parte dell’accordo con l’FBI, Brian e Roman devono uccidere Verone, signore della droga, per cancellare i loro precedenti.

Propaganda live, ore 21:15 su La7

Puntata 36 di Propaganda Live. Umorismo, musica, ospiti e opinionisti nel programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche dei giorni nostri.

Italia’s got talent – Best of, ore 21:30 su TV8

Episodio due della quarta stagione del best of di Italia’s Got Talent. Una raccolta delle esibizioni più belle del celebre show.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su NOVE

Sesto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.

