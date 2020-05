Programmi TV da non perdere stasera, domenica 31 maggio

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Domenica su Sky Uno c’è l’appuntamento fisso con “Dr. House - Medical Division”. In questa puntata (stagione 2, episodio 11): “È meglio sapere” - La dottoressa Cameron è preoccupata per i risultati del test dell'HIV. House si occupa di una casalinga che ha degli spasmi e inoltre deve chiarirsi con Stacy.

Weinstein: sesso a Hollywood, ore 21:10 Crime Investigation

Harvey Weinstein era il re di Hollywood, ma nel 2017 un gruppo sempre più nutrito di donne ha iniziato a denunciare abusi e molestie subite proprio dall'uomo.

Mark Knopfler: an evening with, ore 21:15 Sky Arte

Mark Knopfler si esibisce in un concerto emozionante dall'Atrium di Londra. Il Re del fingerpicking, noto per essere stato il fondatore dei Dire Straits, si esibisce in una performance inedita.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:15 Blaze

Prima stagione di “Lobster Wars: a caccia di chele”, episodio 4 “Con i nervi a pezzi”. Nel cuore dell'inverno, a -20 gradi in mare aperto, tutto diventa più difficile. Questo lavoro già estremamente pesante si trasforma in una vera attività fisica.

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 13: “L'undicesimo look” - I quattro designer rimasti arrivano in un nuovo spazio di lavoro per mostrare le loro collezioni e competere per la finale. Nina Garcia li incontra poi nella redazione di Elle.

Chi cerca trova, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 13, episodio 5: La ricerca di Drew prosegue. L'esperto arriva nelle Cotswolds, dove scopre numerosi tesori di origine indiana e afghana. I cimeli arrivano direttamente dal subcontinente.

Marte: viaggio sul pianeta rossa - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Attraverso i dati raccolti dai satelliti e dai rover, tentiamo di svelare tutti i segreti del pianeta rosso, tra enormi vulcani, antichi laghi e paesaggi desolati.

Nasa X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 4, episodio 8 “Segnali alieni” - Un esperimento della Nasa per comunicare con i delfini porta gli esperti a credere che questo sia solo l'inizio per stabilire un futuro contatto con gli alieni.

Gulag: il volto oscuro della Cina, ore 21:15 History

History Now: definiamo il presente. Le telecamere si recano sotto copertura nella regione dello Xinjiang in Cina per indagare sui campi di concentramento destinati ai dissidenti.

Africa: anima selvaggia, ore 21:10 Nat Geo wild

“Nati per sopravvivere” - La vita in Botswana è difficile: ogni specie ha sviluppato la propria ingegnosa strategia per sopravvivere. Crescere un cucciolo è un'impresa ardua per le creature che vivono in questo luogo.

Serie TV in onda stasera

Cercando Alaska, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic alle ore 21:15 va in onda “Cercando Alaska”. Stagione 1, episodio 1: “Le ultime parole famose” - Miles si trasferisce nella prestigiosa scuola di Culver Creek dove stringe amicizia con Alaska, il Colonnello e Takumi, ma finisce nel mirino dei Settimana Breve.

Magnum P.I. - 1ª TV, ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 11 “Il giorno che ho incontrato il diavolo” - Magnum viene chiamato come riservista e parte per una missione top secret. Gli amici scopriranno con sgomento che in realtà Thomas è stato incastrato.

The Good Doctor, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la seconda stagione di “The Good Doctor”, episodio 15 “Rischio e ricompensa” - Dopo che Shaun è stato come al solito brutalmente schietto con la madre di un bambino gravemente malato, il nuovo primario di chirurgia si chiede cosa fare con lui.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 19: “L'ultima a morire” - Un uomo armato ha compiuto un'incursione in un ospedale della Marina, ha ferito un agente e ucciso una donna, e poi è scappato. La squadra NCIS è immediatamente sul posto.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la stagione 2 di “Lethal Weapon”. Episodio 17, “La strana coppia” - Mentre è ai ferri corti con sua moglie, Murtaugh conduce con Riggs un arresto esplosivo durante un'importante inaugurazione, un progetto a cui Trish lavora da mesi.

The Detour, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 3, episodio 5 “La barca” - Nate salpa su un peschereccio, pronto ad affrontare sette lunghi mesi di pesca nel Mar Glaciale Artico, pur di guadagnare abbastanza soldi per costruire la sua casa.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 9 “Il brutto posto” - Jack si rivolge a un dreamwalker per vedere il mondo apocalittico in cui è finita Mary ma questi, poco dopo, viene ucciso da alcuni angeli.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 4: “Giungla”. Una sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, a tema giungla.

44 gatti, ore 21:05 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la prima stagione di “44 gatti”, episodio 38 “Il monopattino di Pilou”. È il compleanno di Pilou e i Buffycats la sorprendono con un regalo: un monopattino. Pilou è entusiasta!

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda la prima stagione de “I Thunderman”, episodio 4 “La grande sfida matematica”. Hank dice al figlio maggiore che lo punirà se non avrà dei buoni voti in pagella. Usando i suoi super poteri, Max riesce a farsi assegnare una sfilza di A.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Stagione 3, episodio 10: “La canzone di Cyborg” - Cyborg canta tutto il giorno tutti i giorni la stessa canzone perché lo fa sentire forte. I Titans vogliono che ritrovi la forza che è in lui a prescindere dalla canzone.

Scooby-Doo! Frankenstrizza, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2004. Velma ha ereditato un castello a Transilvania, una cittadina germanofona americana. Attorno alla magione, però, aleggia la maledizione di un terribile mostro a cui ha dato vita il prozio di Velma.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 Rai 1

Fiction Rai 1, episodio “Bugie in regola” - Lisa, vedova e con due figli, per ottenere un posto di lavoro presso lo studio del cinico avvocato Enrico Vinci è costretta a mentire sulla sua vita privata.

Hawaii Five-0, ore 21:05 Rai 2

Serie televisiva americana, reboot di “Hawaii Squadra Cinque Zero”. Stagione 9, episodio 13 “Verso il fondo” - Dopo il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia, la squadra indaga sull'equipaggio di un laboratorio sottomarino. Le indagini portano a una sorprendente scoperta.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

“Cella liscia n.3 / La stanza del piacere” - Il caso di Giuseppe Bigella, che si è autodenunciato per l'uccisione di Marco Erittu. A seguire, il delitto di un ingegnere di Alessandria nell'estate 2016.

Le ali della libertà, ore 21:25 Rete 4

Film di Frank Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman. Andy Dufresne viene condannato, benché innocente, a due ergastoli e al carcere duro. In prigione stringe amicizia con Red, sperimenta la brutalità della vita dietro le sbarre e per 19 anni sogna la libertà.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:30 Italia 1

Film commedia diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate e Skyler Gisondo. Rusty Griswold, giovane padre di famiglia, decide di sorprendere la moglie Debbie e i due figli con una vacanza diversa dal solito. Noleggia un'auto super accessoriata e parte in compagnia dei cari verso una lunga serie di disavventure.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Azione e reazione, ore 21:30 Canale 8

Sesta commedia targata Sky Cinema ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. La morte di un turista avvia le indagini della Fusco e il bar di Massimo è al centro della scena del crimine.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero.

