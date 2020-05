Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 29 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 29 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:20 Sky Uno

Dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo, Alessandro Borghese e il suo format “Kitchen Sound” arrivano su Sky Uno. In questa puntata lo chef preparerà sfiziose merende per i più piccoli, ma in grado di accontentare anche il palato dei più grandi!

B Heroes, 1ª TV, ore 19:45 su Sky Uno

Quinto episodio della seconda stagione di “B Heroes”. In questa puntata, per la categoria education, la sfida è tra due startup: Link@ut, che vuole migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo, e Boolean Careers, che forma futuri web developer.

E poi c’è Cattelan (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Ottavo episodio della settima stagione di “E poi c’è Cattelan”, condotto da Alessandro Cattelan, che torna in diretta per un’altra imperdibile stagione. In questa puntata, tra gli ospiti ci saranno Charles Leclerc e Francesco Panella.

Impronta criminale, ore 21:05 su Crime + Investigation

Primo episodio della seconda stagione di Impronta Criminale, intitolato “In linea col serial killer”. Attraverso drammatiche ricostruzioni, analizziamo storie di omicidi in cui l killer ha commesso un grave errore, lasciando una traccia dietro di sé.

Alla mia piccola Sama, ore 21:15 su Sky Arte

Videolettera d’amore di Waad alla sua bambina, nata sull’onda delle primavere arabe, con l’obiettivo di spiegarle tramite la cronaca intima ma cruenta il perché è nata e cresciuta in questo contesto.

Titan Games con the Rock, ore 21:25 su Blaze

Ottavo episodio della prima stagione di “Scontro fra titani”. Gli atleti ancora in gara sono sedici, ma prima della loro prova finale sul Monte Olimpo, dovranno affrontare degli scontri diretti.

Malattie imbarazzanti XXL 1, ore 21:05 su Lei

Quarto episodio della prima stagione di Malattie imbarazzanti XXL. Mentre il dottor Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono, la dottoressa Dawn visita una donna la cui obesità ha provocato uno squilibrio ormonale.

L’Eldorado della Droga, ore 20:55 su National Geographic

Episodio dal titolo “Innocente”. L’aeroporto internazionale di San Paolo è una delle strutture più affollate del mondo. Gli agenti fermano una donna che trasporta cocaina, ma afferma di essere innocente.

La maledizione delle Bermuda, ore 21:05 su Discovery Science

Secondo episodio della prima stagione di “La maledizione delle Bermuda”, intitolato “Atlantide”. Per scoprire la verità su alcuni fenomeni inspiegabili, gli esperti indagano su strane anomalie che potrebbero avere un legame con la città perduta di Atlantide.

Camorra, la vera storia, ore 21:00 su History

Dalle attiche che hanno determinato vittorie e sconfitte al ruolo dell’Italia, su canale 408 arrivano le guerre di History. Attraverso le sue storie e le terribili operazioni, analizziamo le origini della guerra moderna.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:15 su Nat Geo Wild

Episodio intitolato “L’inverno del Michigan”. Arriva una nuova stagione ricca di fiere, nascite e cuccioli. I casi si fanno sempre più impegnativi per il Dr. Pol, e mentre il duro inverno è agli sgoccioli, la natura risorge.

Serie TV in onda stasera

Vikings, 1ª TV, ore 21:15 su Sky Atlantic

Terzo episodio della sesta stagione di Vikings. Tornato da Kiev, Oleg sfoga tutta la sua rabbia imprigionando e torturando Dir. A Kannegat, Bjorn invece viene sedotto da Ingrid, mentre delle macabre visioni tormentano Hvitserk.

Modern Family, 1ª TV, ore 21:00 su Fox

Finale di stagione dell’undicesima di Modern Family. In questa puntata, le varie famiglie si preparano ad affrontare le varie sfide che la vita metterà loro davanti.

Station 19, ore 21:00 su Fox Life

Quattordicesimo episodio della terza stagione di Station 19, intitolato “I fantasmi che mi perseguitano”, in versione originale sottotitolata. Andy e Jack lottano per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il crollo di una sala da bowling.

Law & Order: Unità Speciale, ore 21:15 su Premium Crime

Dodicesimo episodio della ventunesima stagione di “Law and Order: Unità Speciale”. L’ex poliziotta Rachel Wilson si toglie la vita, ma non prima di aver denunciato con un video messaggio la violenza da parte di un superiore.

Chicago Med, ore 21:15 su Premium Stories

Sedicesimo episodio della quinta stagione di Chicago Med, in 1ª TV. Titolo: “Nessuno può giudicare”. Natalie e Crockett vengono rapiti da due malviventi, ma grazie all’astuzia di Sharon e all’aiuto di Halstead possono riabbracciarsi, illesi.

Arrow, ore 21:15 su Premium Action

Nono episodio dell’ottava stagione di Arrow, intitolato “Green Arrow & le Canary”. 2040: Laurel torna a Str City perché la città è nuovamente in pericolo. Nessuno ricorda cosa è successo prima della crisi.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:10 su DeA Kids

Decimo episodio della seconda stagione di “New School”, intitolato “La giornata dell’oceano”. È il giorno dell’Oceano: il presidente Spencer indice una caccia che si trasforma, per Rudy, in un’occasione di diventare un pirata.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 su Nick Jr.

Decimo episodio per la quinta stagione di Blaze e le mega macchine, dal titolo “Il Grand Prix Mare Prodondo”

I Thunderman, ore 21:05 su Nickelodeon

Prima stagione, dodicesimo episodio dodici dei Thunderman, intitolato “Vandalo di quartiere”. Qualcuno sta mettendo in apprensione il quartiere con atti di vandalismo, e Hank decide di formare una squadra di vigilantes per catturarlo.

Power Players, ore 21:06 su Cartoon Network

Quinto episodio della prima stagione di Power Players, intitolato “Charge in missione”. Axel e la squadra devono salvare sergente Charge da una missione in solitaria nel giardino che Orangotank ha trasformato nel suo personale regno dell’oscurità.

Aloha Scooby, ore 21:00 su Boomerang

La Mistery Inc va in vacanza alle Hawaii perché Daphne deve incontrare il direttore della Goha Aloha. Film animato del 2005 semplicemente irresistibile!

I programmi in chiaro

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:25 su RAI 1

Film americano del 2018 per la regia di R. Gosnell. Il simpatico cane poliziotto Max deve sgominare una banda che traffica in animali rari durante l’evento di Dog Show, una mostra canina.

N.C.I.S., ore 21:20 su RAI 2

Undicesimo episodio della diciassettesima stagione di NCIS, dal titolo “Un cuore a metà”. Gibbs deve affrontare le conseguenze di aver aiutato Ziva. Nel frattempo, Phineas scompare e tutta la squadra farà il possibile per ritrovarlo.

Euforia, ore 21:20 su RAI 3

Film italiano del 2018 per la regia di Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Vittorio Mastrandrea. Un’inaspettata e drammatica situazione obbliga due fratelli molto diversi tra loro a riavvicinarsi per conoscersi meglio.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale e politico dove si fanno approfondimenti sui temi più caldi della cronaca.

Amici speciali, ore 21:36 su Canale 5

Dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che si rimette in moto.

Fast and Furious, ore 21:34 su Italia 1

Film cult del 2001 per la regia di Rob Cohen, con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. La storia quasi vera ambientata in America dedicata alle corse automobilistiche clandestine nelle vie urbane, nel cuore della notte.

Propaganda Live, ore 21:15 su La 7

Trentacinquesimo episodio di Propaganda Live, lo show più irriverente della televisione. Umorismo, musica, satira, ospiti e opinionisti in un programma condotto da Diego Bianchi.

Italia’s got Talent, Best of, ore 21:30 su TV8

Quarta stagione, episodio 3 di Italia’s got talent: una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s got talent.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Quinto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio torna live sul Nove con il suo show. Satira irresistibile politica e sociale.

Guarda anche i film in onda stasera in TV