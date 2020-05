Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 28 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Quarto episodio della sesta stagione di Kitchen Sound di Alessandro Borghese. Cucinare per i più piccoli ha un gusto… speciale! In questo episodio riscopriamo i sapori dell’infanzia e proviamo a introdurli a piatti più strutturati.

B Heroes, 1ª TV, ore 19:45 su Sky Uno

Quarto episodio della seconda stagione di B Heroes: le due startup in gara per la categoria mobility sono Snowit, con una piattaforma di prenotazione dei servizi del mondo della montagna, e la BusForFun che punta sullo sharing dei trasporti.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, 1ª TV, ore 21:15 su Sky Uno

Sesto episodio della sesta stagione di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. In questa puntata andiamo in Val Badia, dove i locali di Uli, Svetlana, Alma e Verena si sfidano per eleggere il miglior ristorante di cucina ladina.

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:05 su Crime + Investigation

Secondo episodio della prima stagione di “Chi ha ucciso i nostri bambini?”, intitolata “L’isola dei pedofili”. Il detective Williams riapre un caso del 2007 su un killer di Oakland. C’è un indizio un po’ criptico lasciato da un amico del bambino ucciso che, se ben analizzato, potrebbe aprire nuove piste.

Canaletto a Venezia, ore 21:15 su Sky Arte

Per la regia di Brickenstaff, la storia di Giovanni Antonio Canal. Nato a Venezia, città di cui ha dipinto innumerevoli vedute, questo documentario ci farà ripercorrere la sua vita attraverso le opere, custodite presso la Royal Collection di Buckingham Palace.

Top Dog – olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 su Blaze

Quinto episodio, prima stagione di “Top dog”. Titolo: “Giovane ma… potente!” – A stabilire il ritmo della competizione è, naturalmente, il cane più giovane. Quelli con maggiore esperienza riusciranno infine a imporsi, o largo alle nuove generazioni è il nuovo motto dello show?

Cambio moglie USA, ore 21:05 su Lei

Settimo episodio della dodicesima stagione di “Cambio moglie USA”, dal titolo “Levine e Williams”. Una moglie cerca di gestire la sua casa come se fosse un’azienda, ma col programma entrerà invece in una famiglia numerosa, disordinata e con una casa strapiena di gatti!

Marchio di fabbrica, ore 21:00 su Discovery Channel

Nono episodio della sedicesima stagione di “Marchio di fabbrica”. In questa puntata, analizziamo la costruzione dei trattori in alcune fabbriche dell’India. Inoltre, come vengono realizzate le campane che aiutano i contadini svizzeri a non perdere le loro mucche tra le montagne e i pendii?

Hitler: gli ultimi giorni, ore 20:55 su National Geographic

Ripercorriamo insieme gli ultimi giorni di Hitler e del suo Terzo Reich. Il Fuhrer è costretto alla resa, e si rende conto che la sua potenza indistruttibile è ben presto destinata a dissolversi in una bolla di sapone.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 su Discovery Science

Ottavo episodio della prima stagione di “Avventure nell’ignoto”, intitolato “Dutch Schultz”. Chris e Casey Keefer sono a New York per ritrovare la fortuna perduta di Dutch Schultz. I fratelli usano le sue ultime parole per la loro ricerca.

Droga nazista, ore 21:00 su History

Dalle tattiche che hanno determinato vittorie e sconfitte, fino al ruolo dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Hitler insegue uno stato di supremazia assoluta dove però i segreti sono tanti e, talvolta, impressionanti.

Squalomania, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Gli squali mako e gli squali tigre si sfidano durante la caccia ai tonni, ma queste creature spesso sono molto più grandi degli squali. Ecco perché i predatori devono usare tutta la loro forza per catturarli.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 su Sky Atlantic

Settimo episodio della prima stagione di “ZeroZeroZero”, dal titolo “Famiglia”. I nemici di Don Minu vogliono fermare i Lynwood che credono di essere al sicuro a Casablanca, ma il pericolo li attende.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 su Fox

Decimo episodio della sesta stagione di “Le regole del delitto perfetto”, dal titolo “We’re not getting away with it”. Ultima stagione per i complicati casi legali e le intricate storie personali di Annalise Keating, avvocato e docente di legge circondata dai casi complessi.

Cucine da incubo, ore 21:00 su Fox Life

Primo episodio della prima stagione di “Borgo Antico”. Su FoxLife, la versione italiana di “Cucine da incubo” che sta spopolando in tutto il mondo. Lo chef Antonino Cannavacciuolo arriva in aiuto del Borgo Antico, ristorante romano prossimo al fallimento che verrà risollevato dall’aiuto del formidabile cuoco stellato.

Chicago P.D., ore 21:15 su Premium Crime

Sedicesimo episodio della settima stagione di “Chicago PD”, intitolato “Violenza domestica”. Un caso di rapina a mano armata si trasforma rapidamente in un’indagine per omicidio.

The Bold Type, ore 21:15 su Premium Stories

Settimo episodio della terza stagione di “The Bold Type”. Pinstripe si prepara alla partenza, mentre Jane cerca il coinquilino perfetto. Una delle sue possibili scelte, però, non è particolarmente gradita a Ryan.

The Flash 6, ore 21:15 su Premium Action

Decimo episodio della sesta stagione di The Flash, intitolata “Maratona”. Iris vorrebbe pubblicare la notizia che la Black Hole, con a capo Carver, rapisce e sfrutta i metaumani. Ci riuscirà?

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:15 su DeA Kids

Seconda stagione, ottavo episodio di “New School”. Il ballo di San Valentino, seconda parte. Nick deve andare al ballo sia con Anna che con Charlotte e trova un originale stratagemma per riuscire nell’impresa.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr.

Quarta stagione, quarto episodio di Blaze e le mega macchine. Blaze e Aj diventano due Ninja, dopo aver imparato le tecniche da un gruppo di… truck ninja!

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Decimo episodio della prima stagione dei Thunderman, dal titolo “Poteri impazziti”. Il passaggio di una cometa manda in tilt i super poteri dei Thunderman. Ora Max e Phoebe non possono stare a più di un metro di distanza.

Power Players, ore 21:05 su Cartoon Network

Terzo episodio, prima stagione di Power Players, intitolato “Uno scambio pericoloso”. Axel e la sua squadra combattono contro la principessa Dolcesale perché non distrugga il parco.

Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, ore 21:00 su Boomerang

Film animato del 2010. Scotland Yard, indaga su una serie di furti avvenute in alcune gioiellerie di Londra e l’avvenente cantante Red viene incolpata al posto del ladro.

I programmi in chiaro

Vivi e lascia vivere, ore 21:25 su RAI 1

Undicesimo episodio della prima stagione di “Vivi e lascia vivere”, intitolato “La minaccia”. Le condizioni di Giovanni destano la preoccupazione di tutti. Dopo quanto accaduto, Toni è disposto a tutto per rivederlo.

Morte sulla scogliera, ore 21:20 su RAI 2

Film del 2018 per la regia di T. Berger. Hella indaga sulla morte di un uomo, ritrovato in fondo a una scogliera. Il giallo si infittisce quando moglie e figlia della vittima spariscono.

Air Force One, ore 21:20 su RAI 3

Film 1997 per la regia di W. Peterson. Di ritorno da Mosca, l’aereo presidenziale americano viene occupato da una banda di terroristi che chiedono il rilascio di un pericoloso dittatore.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento politico di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che finalmente avranno una tribuna televisiva dove raccontare le difficoltà della vita quotidiana.

Femmine contro maschi, ore 21:44 su Canale 5

Film del 2011 per la regia di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Nancy Brilli ed Emilio Solfrizzi – una commedia corale che saprà conquistarvi con divertimento allo stato puro.

Hunger Games: il canto della rivolta pt. 2, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2015 per la regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Katniss capisce che la posta il gioco non è solo la sua sopravvivenza, ma anche il futuro dell’intera Panem.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale condotto da Corrado Formigli, con inviati speciali, ospiti in studio e tanti spunti per fare chiarezza su temi di attualità sociale e politica.

The impossible, ore 21:30 su Canale 8

Regia di J. Bayona: un film del 2012. Una famiglia in vacanza sulle spiagge della Thailandia viene travolta da uno tsunami, lotterà per la sopravvivenza scoprendo il coraggio della gente.

Frankenstein Junior, ore 21:34 su Nove

Film del 1974 del leggendario Mel Brooks. La parodia della celebre storia di Frankenstein nel capolavoro comico di Mel Brooks. Un cult da vedere almeno una volta nella vita!

