Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 27 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

Dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo, Alessandro Borghese e il suo format “Kitchen Sound” arrivano su Sky Uno. In questa puntata lo chef preparerà sfiziose merende per i più piccoli, ma in grado di accontentare anche il palato dei più grandi!

B Heroes - 1ª TV, ore 19:45 Sky Uno

Su Sky Uno la sfida delle startup di “B Heroes”. Protagonista della puntata la categoria Med-Tech: andiamo a Siena per analizzare un dispositivo ideato dalla BrainControl e a Bolzano seguiamo il lavoro della Computational Life.

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Martedì alle 21:15 su Sky Uno le leccornie di “Best Bakery – Pasticcerie d’Italia”. Stagione 2, puntata 10: “Il dolce mondo di Francy”, il “Rose Café Patisserie” e il “Cup of Me” hanno la fantasia e la passione come armi vincenti. Chi, tra loro, conquisterà i giudici?

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 2, episodio 1: “In linea con il killer” - Attraverso drammatiche ricostruzioni, analizziamo storie di omicidi in cui il killer ha commesso l'errore di aver lasciato una traccia dietro di sé.

Bill Frisell - Una chitarra jazz - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Un ritratto intimo, dietro le idee e i processi che hanno plasmato la musica di Bill Frisell, rivela la personalità di uno dei più grandi chitarristi dell'ultimo decennio.

In search of: ai limiti del reale, ore 20:10 Blaze

Stagione 1, episodio 1: “Il Mostro di Loch Ness” - Sin dagli albori della civiltà, l'uomo si è interrogato su molti eventi misteriosi senza però trovare una risposta. Zachary Quinto va alla scoperta dell'inspiegabile.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 Lei

Su Lei va in onda la seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”, episodio 5: oggi ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, come Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 5, episodio 4: “Il matrimonio” - La famiglia si prepara per l'attesissimo matrimonio. L'emozione è tanta e i Brown fanno di tutto affinché il loro progetto più ambizioso vada a buon fine.

Cosmos: odissea dello spazio (v.o.), ore 20:55 National Geographic

“Un nuovo futuro” - versione originale sottotitolata. Quale sarà il mondo in cui crescerà un bambino nato nel 2020? Tra qualche decennio, cosa ne sarà del nostro pianeta e quali saranno le sfide da affrontare?

Il tesoro dell’astronauta, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 4: “Acque pericolose” – Darrell inizia le ricerche in una nuova zona. L’uso del magnetometro mostra qualcosa d’interessante.

La mafia di Putin, ore 21:00 History

Le testimonianze di persone collegate alla criminalità organizzata e alcuni documenti potrebbero mostrare il legame tra Vladimir Putin e la mafia russa.

Le meraviglie dell’Okavango, ore 21:10 Nat Geo wild

“Inferno” - Tra i meravigliosi paesaggi lungo il fiume Okavango, in Africa, le creature tentano di sopravvivere. Ma quando il fiume esonda, gli animali sono in pericolo.

Serie TV in onda stasera

Cercando Alaska - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic arriva, in prima visione TV, la prima stagione di “Cercando Alaska”. Episodio 1: “Le ultime parole famose” - Miles si trasferisce nella prestigiosa scuola di Culver Creek dove stringe amicizia con Alaska, il Colonnello e Takumi, ma finisce nel mirino dei Settimana Breve.

I Simpson, ore 21:00 Fox

Prima visione Fox. Stagione 26, episodio 5: “Un Francking di opposti” - Lisa vuol fermare le attività del signor Burns che sono nocive per il sottosuolo, e si rivolge ad un membro del congresso che appoggia la causa ambientalista.

Proven Innocent, ore 21.00 Fox Life

Stagione 1, episodio 9: “Perdite accettabili” - Il team è contattato da un uomo accusato di stupro e omicidio, ma una svolta nel caso di Devon Watkins costringe Madeline a tornare in Ohio e lasciare soli Easy e Bodie.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 19: “L'ultima a morire” - Un uomo armato ha compiuto un'incursione in un ospedale della Marina, ha ferito un agente e ucciso una donna, e poi è scappato. La squadra NCIS accorre immediatamente sul posto.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime la prima stagione di “Taken”, episodio 7 “Solo” - Tomas Vitek, un pericoloso contrabbandiere di armi, viene filmato mentre si trova a Montreal. Il sospetto è che sia stato lui a procurare le armi con le quali è stata uccisa Cali.

Pretty little liars - The Perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Prima stagione di “Pretty little liars – The Perfectionists”. Episodio 1: “Un nuovo inizio” - All'università di Beacon Heights ogni studente aspira alla perfezione. Alcuni di loro sono sotto il giogo del figlio della fondatrice dell'università.

Chicago Fire - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 8, episodio 16 di “Chicago Fire” in prima visione TV - Dopo il ritrovamento di un’auto nel lago, i vigili del fuoco chiedono ai sommozzatori della polizia di mettersi alla ricerca del corpo del conducente.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 5: “Panini con le polpette” - Nick e Rudy iniziano a vendere panini con le polpette, ma la carne è avariata e trasforma chiunque la mangi in zombie.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 3 “Il circo delle galline”. In città arriva un circo speciale, il Circo delle Galline, e i nostri amici si precipitano ad assistere allo spettacolo.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle ore 21:05 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 1 - episodio 8 “Il clone di Phoebe”. Phoebe ha preso troppi impegni e non ha tempo per fare tutto. Max crea un suo clone, identico nell'aspetto, ma in versione tonta.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle ore 21:20, la serie dei mattoncini LEGO incontra la saga cinematografica di dinosauri più famosa di tutti i tempi. Stagione 1, episodio 11.

Scooby Doo e il mistero del circo, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2012. Scooby Doo, Shaggy e la sua banda arrivano ad Atlantic City per una vacanza rilassante e si ritrovano sul palco centrale di un mistero a tre piste!

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 “Nero a metà”, stagione 1 - episodio 3 “Una volta di troppo”. Carlo e Malik lavorano a stretto contatto, nonostante i due approcci molto diversi. Intanto, Alba è alle prese con la sua nuova vita da convivente.

Poco di tanto, ore 21:20 Rai 2

Maurizio Battista ripercorre un decennio della storia contemporanea italiana: gli anni Sessanta, i Settanta e gli Ottanta con tutti i loro cambiamenti sociali, culturali e perfino antropologici.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 Rai 3

A “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli parla del caso del finanziere scomparso dalla provincia di Brindisi.

Ore 15:17 - Attacco al treno, ore 21:25 Rete 4

Regia di Clint Eastwood, un film basato sull’autobiografia “The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes” di Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Tre amici si trovano coinvolti in un attacco terroristico che sta per verificarsi a bordo di un treno. Facendo affidamento sulla propria amicizia e sul proprio coraggio, riescono a sventare l'attentato.

Tu si que vales, ore 21:20 Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

La furia dei titani, ore 21:20 Italia 1

Film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, sequel di “Scontro tra titani” del 2010. Perseo è determinato a vivere una vita tranquilla con suo figlio Helius. Tuttavia gli dei, debilitati dalla mancanza di fede da parte dell'umanità, perdono il controllo dei titani e chiedono il suo aiuto per sconfiggerli e salvare Zeus.

Atlantide ore 21:15 La7

Lo speciale “Dopo Capaci” - Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. Intervista a Di Matteo, Nando Dalla Chiesa e Cirino Pomicino.

Maschi contro femmine, ore 21:30 Canale 8

Commedia diretta da Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. Intoppi sessuali e crisi esistenziali di tre coppie per un “manuale d'amore” indispensabile nell'eterna battaglia fra i sessi.

Cambio moglie - 1ª TV, ore 21:25 Nove

Stagione 1, episodio 2 - Due mogli e le loro famiglie si mettono alla prova in un esperimento sociale dove nulla è scontato! In questa puntata due coppie agli antipodi: nel bresciano i Marra, in Romagna i Michelini.

