Programmi TV da non perdere stasera, martedì 26 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

Alessandro Borghese valorizza la cultura gastronomica italiana con piatti sani e gustosi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, “Kitchen Sound” arriva su Sky Uno all’ora di pranzo con le ricette a ritmo di musica dello chef e dei suoi ospiti.

B Heroes - 1ª TV, ore 19:45 Sky Uno

Torna su Sky Uno “B Heroes”, la seconda stagione del docu-reality dedicato alle startup italiane. Un racconto del mondo del business, dell’innovazione e della passione che guida gli imprenditori. Le startup protagoniste verranno suddivise in quattro categorie: Mobility, Education, Med-Tech e Green-Tech.

EPCC - E poi c’è Cattelan (diretta), ore 21:15 Sky Uno

Martedì alle 21:15 su Sky Uno va in onda, in diretta, la nuova stagione di “E poi c’è Cattelan”. Lo show condotto da Alessandro Cattelan continua ad intrattenere il pubblico guardando all’attualità con un sorriso. Ospiti della puntata: Charles Leclerc e Francesco Panella.

R. Kelly: vittime di una popstar – Le nuove accuse, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 2, episodio 3: “Affrontare la giustizia” - R. Kelly affronta le terribili accuse dopo lo scoppio dello scandalo. Intanto, Jerhonda Pace rivela uno scioccante patto fatto in passato.

Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto, ore 21:15 Sky Arte

Nel 1922 l'egittologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon: un tesoro straordinario che contiene migliaia di pezzi di gioielleria e oreficeria.

Missione restauro, ore 21:00 Blaze

Stagione 6, episodio 12: “Mini-Corvette del '62” - Un cliente chiede di restaurare una Mini-Corvette del 1962. Rick e la squadra iniziano i lavori. Inoltre, il team si occupa di una giostra a gettoni a forma di Mustang.

La dottoressa Cathy - 1ª TV, ore 21:05 Lei

Stagione 2, episodio 2: “Donne forti” - Kayla ha subito due gravi lesioni al cuoio capelluto. La dottoressa Cathy si occupa del suo caso effettuando un trapianto di capelli: doloroso, ma necessario.

Chi cerca trova, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 13, episodio 3: Drew continua il suo viaggio. A Pembroke, visita una vecchia chiesa trasformata in un negozio di oggetti antichi. La scelta è vasta.

Terra: i grandi disastri naturali - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

“Il killer della costa atlantica” - Il crollo di un'isola nell'Atlantico potrebbe causare un enorme tsunami, decimando gran parte della popolazione della costa est degli Stati Uniti.

Lost: svaniti nel nulla, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 1: “Alla ricerca del volo MH370” - Nel 2014, il volo MH370 della Malaysia Airlines è scomparso senza lasciare traccia. Ma cosa è accaduto realmente? E perché a oggi il relitto non è stato ancora trovato?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

“Il torneo dei supercampioni” - Quattro ex campioni tornano per affrontarsi in una sfida epica. Chi di loro otterrà il titolo di “supercampione” e si aggiudicherà i 10.000 dollari in palio?

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo wild

“Oh, santo gelo!” - L'inverno non dà tregua e un'altra tempesta si abbatte sul Michigan. Il dottor Pol affronta le temperature gelide per visitare le numerose creature che hanno bisogno di lui.

Serie TV in onda stasera

Spartacus – La vendetta, ore 21:15 Sky Atlantic

Il primo episodio della seconda stagione di “Spartacus” in onda su Sky Atlantic. “In fuga” - Dopo l'attacco alla casa di Batiato, i ribelli si nascondono e pianificano la vendetta. Spartacus comprende le grandi responsabilità che comporta il suo nuovo ruolo di leader.

911 - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Su Fox, in prima visione TV, continua la terza stagione di “911”. Episodio 12: “Pazzi” - Il 118 interviene per cambiare gli esiti di una bravata finita male, un viaggio di pesca trasformato in un disastro, un primo appuntamento fallito.

The Resident, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life troviamo la terza stagione di “The Resident”. Episodio 7: “Scelte difficili” - Un membro dello staff del Chastain viene portato al Pronto Soccorso in condizioni gravissime: tra i dottori parte una gara per salvare la vita alla collega.

Criminal Minds, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 15, episodio 1: “Sotto la pelle”. Ultima stagione per la serie cult con le indagini della squadra di profiler dell'FBI più famosa della TV. Il team è al lavoro su due diversi casi di serial killer mutilatori.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime la terza stagione di “Blindspot”, episodio 1 “Di nuovo al lavoro”. La squadra si riunisce quando vengono scoperti nuovi tatuaggi sul corpo di Jane, realizzati da Roman mentre era in stato di incoscienza.

God Friended Me (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la seconda stagione di “God Friended Me”, episodio 17 in prima visione (versione originale sottotitolata). “Harlem Cinema House” - L'account di Dio invia a Miles come suggerimento d'amicizia i nomi di tre persone che lavorano in un vecchio cinema.

Batwoman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Batwoman” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 10 “Com'è tutto strano oggi”. Dopo la morte di Caterina e l'arresto di Jacob, Maria va in cerca di un esperto che possa testimoniare in difesa di Jacob.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 3: “La sfida delle coppie”. È il giorno della sfida delle coppie: quale sarà la coppia della scuola con maggiore affinità? Rudy intanto è di nuovo in punizione.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 2 “La famiglia Pickle in gita”. Pickle organizza una gita in tenda per tutta la famiglia. Quando si tratta di arrostire i marshmallow, Pickle e i suoi famigliari si accorgono che manca la legna.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle ore 21:05 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 1 – episodio 6 “Un ospite per il weekend”. Phoebe ha l'incarico di occuparsi della pianta carnivora della sua insegnante. Per sbaglio dà alla pianta troppa acqua e rischia di farla morire.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle ore 21:20, la serie dei mattoncini LEGO incontra la saga cinematografica di dinosauri più famosa di tutti i tempi. Stagione 1, episodio 10.

Sam il pompiere: Ciak azione, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2017. Quando una cisterna di benzina in fiamme va fuori controllo e si dirige a tutta velocita verso Pontypandy, Sam il pompiere riesce a compiere un salvataggio estremo.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 va in onda “Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi”, diretto da Alberto Sironi, con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Indagando sul brutale omicidio di una giovane donna, il Commissario Montalbano fa un inquietante e inaspettato incontro.

Vita, cuore, battito, ore 21:20 Rai 2

Commedia del 2016 per la regia di Sergio Colabona, con Monica Lima ed Enzo Luppariello. La vittoria clandestina di un terno al lotto permette ad un commesso e ad un'acconciatrice di intraprendere un indimenticabile viaggio.

#cartabianca, ore 21:20 Rai 3

Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca, Europa. Bianca Berlinguer racconta i grandi temi della settimana con reportage, collegamenti e ospiti.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Si discute in studio dei principali fatti della settimana, tra confronti accesi e inchieste, con la conduzione di Mario Giordano.

La cattedrale del mare - 1ª TV, ore 21:40 Canale 5

“La cattedrale del mare”, serie ambientata nella Barcellona del XIV secolo e tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falcones, debutta su Canale 5 in prima visione TV. Episodio 3: passano quattro anni e i servi affamati si ribellano contro i nobili. Un gesto coraggioso trasforma il sogno di Arnau in realtà e presto lui s'innamora.

Le Iene Show, ore 21:15 Italia 1

Le inchieste e i reportage delle Iene in prima serata su Italia 1. Tra dissacranti interviste, cronaca e attualità raccontata con stile irriverente e satirico.

Di martedì (live), ore 21:15 La7

Nel talk show condotto da Giovanni Floris, confronti politici, reportage ed interviste sul campo, approfondiscono i temi scottanti della settimana.

La morte può attendere, ore 21:30 Canale 8

Regia di Lee Tamahori, con Pierce Brosnan, Halle Berry. 007 - La saga: dopo la sua cattura, Bond viene barattato con un pericoloso terrorista. All'agente non rimarrà che dare la caccia al criminale.

Una settimana da Dio, ore 21:25 Nove

Film del 2003 diretto da Tom Shadyac, con Jim Carrey, Jennifer Aniston. Bruce Nolan crede di non essere felice, di essere sfortunato e che ci sia un Dio ingiusto in giro. Finché non incontra Dio in persona...

