Si è conclusa la prima settimana del provocatorio Married at First Sight, l’esperimento sociale più discusso in Australia! L’appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, dal lunedì al venerdì alle 17.30. In attesa dei prossimi episodi sfoglia la gallery per rivedere i momenti più belli di quelli appena passati.