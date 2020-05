Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 20 maggio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Nono episodio della seconda stagione di “Best Bakery – Pasticcerie d’Italia”. Il viaggio dei giudici procede a gonfie vele e sbarca in provincia di Pavia. Le pasticcerie “Paulina – Pasticceria d’autore”, “Gusto” e “Latteria” identificano probabilmente il volto più moderno del territorio locale.

Gioventù bruciata, ore 21:05 su Crime + Investigation

Settimo episodio della prima stagione di “Gioventù bruciata”, intitolata “Otis”. A soli 15 anni, il piccolo Otis compie una rapina ai danni di Valerie e sua figlia. Colpisce a morte la madre, eppure ad oggi spera che la giustizia gli dia una seconda possibilità.

Stili ribelli: occhiali da sole, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione TV per “Stili ribelli: occhiali da sole”. Abbigliamento e accessori caratterizzano e ci conferiscono personalità sin dai movimenti giovanili del Novecento. In questo episodio, si parlerà della storia degli stivali, calzatura irrinunciabile che torna sempre in voga in varie forme.

Alone, ore 21:00 su Blaze

Quarto episodio della sesta stagione di “Alone”, intitolato “L’alce”. I sopravvissuti sono alle prese con la caccia: l’arrivo dell’inverno ha spinto la fauna selvatica verso altri orizzonti, ma la speranza è l’ultima a morire. Nel frattempo, uno dei concorrenti sta per segnare la storia del programma.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 su Lei

Quarto episodio della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL 2”. Mentre il dottor Christian si occupa di un uomo il cui peso oscilla di quasi 80 chilogrammi, la dottoressa Pixie accoglie con urgenza una paziente affetta da obesità così grave da averle provocato un’ernia.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 su Discovery Channel

Terzo episodio della quinta stagione di “Una famiglia fuori dal mondo”, intitolata “Tempesta”. Una tempesta è in arrivo e i fratelli si devono sbrigare per completare un progetto che immagazzinerà l’acqua. Nel frattempo, arriva il giorno dell’addio al celibato di Gabe.

Cosmos: odissea nello spazio, ore 20:55 su National Geographic

Episodio dal titolo “L’ombra del passato” in versione originale sottotitolata. In questo show, scopriamo le storie del passato legate ai concetti del bene e del male che hanno inciso profondamente sulla civiltà umana e le sue credenze.

Le meraviglie dell’Okavango, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio dal titolo “Il Re”. Lungo il fiume Okavango, alcuni giovani leoni tentano di attaccare un ippopotamo. Nel frattempo, un leone tenta di dominare il territorio paludoso vicino al fiume.

Il Tesoro dell’astronauta, ore 21:05 su Discovery Science

Terzo episodio della prima stagione di “Il tesoro dell’astronauta”, dal titolo “La flotta perduta”. Un relitto conduce Darrell verso una nuova e strana direzione: la flotta perduta di Colombo.

Ti presento Giulio Cesare, ore 21:00 su History

Tutto quello che non hanno mai detto sulla vita di Giulio Cesare, grande generale, dittatore e politico. Mary Beard è in missione per scoprire i grandi segreti dell’imperatore e analizzare la sua figura da un punto di vista nuovo e infinitamente interessante. Da non perdere.

Serie TV in onda stasera

Five Days, ore 21:15 su Sky Atlantic

Terzo episodio della prima stagione di “Five Days”, in replica su Sky Atlantic. Travolto dagli eventi, Matt sa che non dovrebbe fidarsi di nessuno. Nel frattempo, l’acquisto di un biglietto aereo e il ritrovamento di un cadavere creano scompiglio nella già complicata indagine.

I Simpson, ore 21:00 su Fox

Primo episodio della ventiseiesima stagione dei Simpson, in prima visione Fox. “Depressioni di un clown”. Krusty si ritira dal mondo dello spettacolo quando il padre viene a mancare. La decisione scatena una serie di eventi nella famiglia Simpson.

Taken, ore 21:15 su Premium Crime

Quinto episodio della prima stagione di “Taken”, intitolato “Un orologio svizzero”. Gli Stati Uniti sono in grave pericolo: un gruppo di uomini senza scrupoli intende portare al collasso l’intera economia americana, allo scopo di acquisirne il controllo.

Chicago Fire, ore 21:15 su Premium Stories

In prima visione Sky, il quindicesimo episodio della diciottesima stagione di “Chicago Fire”. Brett e Foster rispondono a una chiamata, e trovano tre adolescenti in overdose da oppiacei. Ne salvano due, ma purtroppo la ragazza non supera la notte.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 su DeA Kids

La prima stagione di New School: Whatsanna! In ogni episodio, Anna risolve problemi molto girl power e aiuta le sue compagne di scuola. O almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Diciottesimo episodio della seconda stagione di Blaze e le mega macchine, intitolata “Auto da corsa”. Blaze e i suoi amici sono a Velocityville e vorrebbero partecipare a una gara con le altre macchine da corsa. Per essere competitivi, però, dovranno trasformarsi!

I Thunderman, ore 21:05 su Nickelodeon

Trentesimo episodio della quarta stagione dei Thunderman, intitolata “Un sogno da rock-star”. Phoebe e Max vorrebbero liberarsi dei loro rispettivi importuni corteggiatori, Gideon e Sarah, e mettono a punto un piano per farli mettere insieme.

Power Players, ore 21:02 su Cartoon Network

Episodio ventisette della prima stagione di “Power Players”. L’ultima creazione di Testa Matta, Freezer, ricopre di ghiaccio e neve tutta la città e sfida Axel a una partita di hockey.

Flintstones: lieto evento a Hollyrock, ore 21:00 su Boomerang

Film animato del 1993 per la regia di Walter Hanna. Ciottolina Flintston e Bamm Bamm Rubble si sposano e si trasferiscono a Hollyrock, dove la ragazza lavora per un’agenzia pubblicitaria mentre lui tenta la carriera di sceneggiatore.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su RAI 1

Primo episodio della prima stagione di “Nero a metà”, intitolato “L’apparenza inganna” parte 1. L’ispettore di polizia Carlo Guerrieri deve indagare su un caso di omicidio. Ad affiancarlo c’è la figlia Alba, medico legale, e il vice-ispettore Malik Soprani.

Poco di tanto, ore 21:20 su RAI 2

Secondo episodio della prima stagione di “Poco di tanto”. Maurizio Battista ci porta nelle atmosfere anni ’70 insieme a Sandro Giacobbe e Riccardo Fogli.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Trentaquattresimo episodio di “Chi l’ha visto”. Vecchi e nuovi casi di scomparse, gialli e misteri irrisolti, aggiornamenti e inchieste. Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze dei telespettatori e aiuta a risolvere i più caldi casi di cronaca.

Mr. Crocodile Dundee, ore 21:30 su Rete 4

Film d’avventura del 1988, con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon e la regia di John Cornell. Mick Dundee, conosciuto come Mr. Crocodile, lavora come guida e cacciatore di coccodrilli nelle selvagge savane d’Australia. Durante una delle sue spedizioni viene attaccato da un coccodrillo che lo ferisce gravemente alla gamba e gli distrugge la barca. Riesce a sopravvivere e viaggia instancabilmente per una settimana per mettersi in salvo. La vicenda suscita un notevole clamore, che il socio Wally Reilly, con cui gestisce un’agenzia di viaggi, cerca di sfruttare per incrementare gli affari.

Tu si que vales, ore 21:44 su Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez e mette alla prova i grandi talenti italiani. In giuria presenzieranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Scontro tra titani, ore 21:30 su Italia 1

Sam Worthington interpreta Perseo, figlio di Zeus, che sogna un giorno di riuscire a sovvertire l’ordine naturale, combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” del 1981.

Atlantide, ore 21:15 su La7

In questa puntata di Atlantide, intitolata “Capaci, fine storia mai”, si approfondiscono i temi che hanno spinto verso la strage di Capaci. Ventotto anni orsono, Cosa Nostra ha ucciso Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. E quell’atto era solo l’inizio.

Ex – Amici come prima, ore 21:30 su Canale 8

Su Canale 8 va in onda “Ex – Amici come prima”, film del 2011 per la regia di Carlo Vanzina con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Coppie allo sbaraglio si incontrano e si scontrano, tra amori e scambi di persona semplicemente esilaranti.

Cambio moglie, ore 21:25 su Nove

Primo episodio della prima stagione di “Cambio moglie”, in prima visione sul Nove. Un particolarissimo esperimento sociale in cui donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un breve periodo di tempo.

