Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 18 maggio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno la replica della quinta stagione di Italia’s Got Talent. Quarta puntata di audizioni con Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich al tavolo dei giudici.

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 1: “Il primo dei quattro angeli”. Detroit 1976: quattro ragazzi, tra i 10 e i 12 anni, vengono uccisi. Un detective affronta un viaggio oscuro in cui si intrecciano storie di disperazione e abusi.

Public Enemy – La folle corsa - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Nono episodio della stagione 2 di Urban Myths. Le leggende del rap Public Enemy hanno difficoltà ad arrivare a un concerto. Ad aiutarli sarà un loro fan che offrirò un passaggio nella sua Ford Focus.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Stagione 1, episodio 4: “Un mondo di dolore” - Mentre sono in Africa, alla ricerca del varano del Nilo e della cosiddetta “formica velluto”, Adam e Rob vengono attaccati da un animale ancora più mortale del previsto.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 Lei

Stagione 1, episodio 3: “Complicazioni” - Emma rientra in ospedale, dove inizia a imparare come si fa un prelievo di sangue. Intanto, Bea è in attesa del suo secondo figlio, assistita dall'ostetrica Nagmeh.

I ribelli del fiume, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 1, episodio 3: “Risposta rapida” - Il capitano di un jetboat è costretto ad entrare in azione quando un rafter finisce nelle acque fangose del fiume. Le piogge rischiano di distruggere il ranch di Aubrey.

14 - 18 La grande guerra, ore 20:55 National Geographic

“L'attacco: la guerra ha inizio” - Il 4 agosto 1914 l'Inghilterra dichiara guerra alla Germania: una decisione sofferta, ma inevitabile. I tedeschi sperano di costringere i francesi alla resa.

Com’è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano. In questo episodio (stagione 20, episodio 13) il filo da sutura, l’assenzio, le fibbie e le serrature a leva.

Spie di guerra - 1ª TV, ore 21:00 History

“La spia che evitò la 3a guerra mondiale” - Ottobre 1962: la crisi dei missili di Cuba rischia di scatenare un terzo conflitto mondiale. Ma una spia riesce in qualche modo a evitarlo.

Wild Christmas - 1ª TV, ore 21:10 Nat Geo wild

“Largo ai giovani” - Nel regno animale, le giovani generazioni iniziano a dominare il territorio. Le creature più anziane si ritirano, mentre loro cercano di garantire il futuro della specie.

Serie TV in onda stasera

The L Word: Generation Q - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione TV l’episodio 3 della nuova serie “The L Word: Generation Q”. “Amore perduto” - Bette si prepara per un dibattito fondamentale per la sua campagna come sindaco di Los Angeles. Intanto Alice nel suo talk show ospita un personaggio molto importante.

Homeland (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Prima visione TV in versione originale sottotitolata di “Homeland”, stagione 8 – episodio 11: “L'insegnante di inglese”. Dopo 5 Golden Globe e 8 Emmy Award arriva alla conclusione la serie che ha rivoluzionato il genere spy-thriller con l'epilogo delle vicende dell'agente Carrie Mathison, interpretata da Claire Danes.

Station 19 (v.o.) - 1ª TV, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Station 19” in prima visione, versione originale sottotitolata. Episodio 13, “Sognami un po’” - Vic raduna l'equipaggio e lo convince a posare per un calendario, i cui proventi andranno in beneficienza per una buona causa.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Prima visione Fox Crime, stagione 10 - episodio 23: “Il guardiano”. Durante un'indagine che potrebbe essere collegata al terrorismo e alla corruzione interna delle forze armate, Callen e Sam collaborano col Capitano Harmon Rabb, della JAG.

Prodigal Son (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, in prima visione, la versione sottotitolata di “Prodigal Son”. Stagione 1, episodio 18: “Scheherazade” - Una ballerina emergente viene misteriosamente avvelenata, la squadra indaga in profondità nel rigido mondo della danza.

Shameless (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la decima stagione di “Shameless”, episodio 10 in prima visione (versione originale sottotitolata). “Ora lasciando l'Illinois” - Lip riceve un'offerta dai parenti di Tami. Usare la casa della nonna, appena trasferita in ospizio, che però si trova a Milwaukee.

Containment, ore 21:15 Premium Action

“Containment” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 11: “Tutto sembra finire”. La Lommers indice una conferenza stampa in cui attribuisce al dottor Cannerts la responsabilità dell'epidemia. Leo Greene manifesta l'intenzione di arrendersi.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:15 DeA kids

Stagione 2, episodio 25: “L'Allegro non chiuderà”. Kally e i suoi compagni lottano per non far chiudere il conservatorio. Nel frattempo, Lucy scopre che all'Allegro c'è un infiltrato dell'Evolucion.

Blaze e le mega macchine, ore 20:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la terza stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 3 “Il biglietto volante”. Blaze è al parco di divertimenti e Zeg lo invita a salire sulla sua giostra preferita, il dino-ottovolante.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle ore 21:05 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 4 – episodio 26 “Il biscotto conteso”. Billy, Nora e Max vogliono trovare il tagliando vincente del concorso lanciato dalla “Sweet Gam Gam's”, con in palio un tour al “Sweet Gam Gam's Cookie Palace”.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle ore 21:20, la serie dei mattoncini LEGO incontra la saga cinematografica di dinosauri più famosa di tutti i tempi. Stagione 1, episodio 1: “Missione critica”.

Tom & Jerry: ritorno ad Oz, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang vanno in onda le avventure di Tom e Jerry in un film diretto da S. Brandt e Tony Cervone. Dorothy, zia Em, zio Henry e i loro tre braccianti stanno cercando di riprendersi dai danni del tornado quando si trovano sul punto di perdere ciò che resta della fattoria di famiglia.

Guarda anche i film in onda stasera in TV