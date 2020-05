4 Ristoranti nel Conero, Dario: il menu e 4 cose da sapere

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella quinta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), scopri di più sul Miglior ristorante del Conero.

Barbara Cicerone è la titolare e direttrice di sala del locale. Lei e la sorella Tiziana sono praticamente nate all’interno del ristorante. Il nonno, venuto a mancare da poco, era un pescatore e la nonna un’abile cuoca che cucinava quello che il marito pescava giornalmente.



Il ristorante all’epoca era un baracchino sulla spiaggia: “Da lì è partito tutto”. Barbara e Tiziana pensano al ristorante come a un terzo fratello che è cresciuto con loro, rinnovandosi senza stravolgersi, continuando ad essere una realtà di riferimento nel Conero. La location esternamente sembra una casa sul ha una grande vetrata che affaccia sulla spiaggia. All’esterno c’è un gazebo posizionato direttamente in spiaggia, che utilizzano solo per il servizio della sera. Durante il giorno la spiaggia è utilizzata dai bagnanti.

LOCATION: una bella casa al mare

CONTO: 50€

SERVIZIO: curato

MENU: tradizionale

IL MENU E LA CUCINA

La cucina è tradizionale, con un guizzo di innovazione e modernità. Barbara pensava di poter vincere la competizione perché il suo ristorante nel tempo è sempre cresciuto, senza però mai snaturarsi. E così è stato. L’accoglienza famigliare e il pesce fresco sono le caratteristiche che la hanno premiata portandola alla vittoria.