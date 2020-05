Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 8 maggio

Programmi TV in onda stasera

E poi c'è Cattelan (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Stagione 7, episodio 5. Il night show di Alessandro Cattelan torna a intrattenervi con un appuntamento ricco di spettacolo, gag divertenti e interviste. Gli ospiti di questa sera: Benji & Fede con l’attrice Bella Thorne e Paola Di Benedetto, e Sandro Piccinini.

Il killer-clown, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 2: “A caccia di vittime”. Il killer Gacy continua a mietere vittime tra le strade di Chicago. Dopo averle portate a casa e torturate, le uccide. Fin dove riuscirà a spingersi l’assassino?

Sogni, sesso e cuori infranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

La storia italiana raccontata dalle italiane. Su Sky Arte viene ricostruita la vita del Paese tra gli anni ’50 e ’60 attraverso le lettere che le donne scrissero ai settimanali femminili dell’epoca.

Titan Games con The Rock, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 5: “La competizione continua”. Dwayne Johnson continua a progettare sfide oltre ogni limite per gli abili concorrenti del suo show.

La seconda casa non si scorda mai 4, ore 21:10 Lei

Stagione 4, episodio 7: “Lago di Como: tra storia, letteratura e relax”. Anna e Alessandro desiderano acquistare una seconda casa sul Lago di Como, nel ramo di Lecco. Chi tra Giulia e Nicola riuscirà a soddisfare le loro richieste?

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 4, episodio 15. Gli esperti di Discovery Channel cercano di far luce sul mistero del lago luminescente che trasformerebbe gli oggetti in pietre. Intanto, si indaga su una cospirazione oscura che potrebbe essere in corso nell’outback australiano.

L'Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

“Crimini di famiglia”. Una madre e i suoi figli trasportano pacchetti di cocaina. All’attenzione degli agenti vi è anche una coppia che potrebbe portare con sé della droga.

La città fantasma, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 4: “Stalker”. Una donna sente un colpo di pistola nel centro della città. L’indagine della squadra rivela un collegamento con un omicidio avvenuto nel 1890.

Italia 70 - 10 anni di piombo - 1ª TV, ore 21:00 History

Su History arriva la ricostruzione di una delle stagioni più sanguinose e terribili della storia d’Italia, segnata da bombe, attentati, stragi e rapimenti. Regia di O. Pesenti.

Meraviglie d’oriente: Wild Mongolia, ore 21.10 NatGeo Wild

“La steppa ostile”. Un emozionante viaggio tra le selvagge steppe della Mongolia, dove diverse specie sono riuscite a adattarsi a un luogo ostile e a habitat estremamente diversi tra loro.

Serie TV in onda stasera

Diavoli - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1, episodio 7. Dopo essere venuto a conoscenza del contenuto di un dossier segreto e di un piano messo a punto da Dominic, Massimo teme per la sua vita.

Modern Family, ore 21.00 Fox

Stagione 11, episodio 9: “L’ultimo Natale”. Un nuovo appuntamento con le tre famiglie più cool d’America. Luke ha problemi di coscienza, Mitch trova strano e sospetto l’inaspettato entusiasmo natalizio di Cam, mentre Claire cerca di declinare un’offerta da parte di Jay.

Outlander (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 FoxLife

Stagione 5, episodio 11: “Spuntino da viaggio”. Versione originale sottotitolata per un nuovo appuntamento con la serie tratta dai libri di Diana Gabaldon. Roger e Brianna devono decidere se ritornare nel futuro o rimanere dove sono. Nel frattempo, Jamie fa una scoperta.

The Blacklist - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 7, episodio 11 “Victoria Fenberg (No137)”. Red e la sua task force sono sulle tracce di un talentuoso falsario d’arte. Intanto, la vita sentimentale di Aram si fa sempre più difficile e complicata.

Law & Order: Unita' Speciale (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Stagione 21, episodio 9: “Non può essere dichiarato colpevole”. Una ragazza entra nel mondo della monda che nasconde pericoli e insidie. Alla giovane, infatti, non sarà richiesto solo di sfilare.

Chicago Med - 1ª TV, ore 21:14 Premium Stories

Stagione 5, episodio 13. Un nuovo episodio del quinto capitolo del famoso medical drama, con tante novità e colpi di scena, tra cui l’addio a due amatissimi personaggi.

Arrow - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 8, episodio 6: “Reset”. Quando si risveglia nel suo appartamento, Oliver si accorge che la realtà è diversa. Intanto Quentin è vivo ed è ancora il sindaco di Star City.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Su DeA kids un nuovo appuntamento con la “girl power” Anna che aiuta, o almeno ci prova, amiche e compagne di scuola con i suoi consigli. Una serata per tutta la famiglia.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 4, episodio 2: “La famiglia Pickle in gita”. Pickle organizza una gita in tenda per tutta la famiglia, ma si dimentica della legna per arrostire i marshmallow.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Stagione 4, episodio 9: “Minigolf e T-Rex”. Phoebe porta i genitori e i fratelli al “Minigolf Prestorico” per festeggiare insieme la “Sera del divertimento in famiglia”.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 43: “Attacco sotterraneo”. Joyride viene schierato da Axel in una battaglia contro il dottor Nautilius, che ha bucato la conduttura idrica per inondare le fognature e stabilirvisi come “Ammiraglio Nautilius”.

Scooby doo va ad Hollywood, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 1979 per tutta la famiglia. Scooby e Shaggy arrivano a Hollywood dove cercano di lanciare una serie TV tutta dedicata a loro.

