Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 7 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

La nuova stagione di 4 ristoranti porterà Alessandro Borghese tra le meraviglie di Roma: l’appuntamento con la terza puntata, in prima visione su Sky Uno, è per giovedì 7 maggio alle ore 21:15. Chi si aggiudicherà il premio come miglior ristorante della Capitale?

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la quarta stagione di “Quattro matrimoni in Italia”, con gli ironici commenti de La Pina. Un elegante ricevimento in masseria, uno spettacolo a sorpresa, un pazzo matrimonio a tema mare e una sposa super sexy. Quattro spose partecipano ognuna al matrimonio delle altre in qualità di giudici. In palio una fantastica luna di miele!

The Detectives, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “L'arma del delitto”. I sospettati per il caso di Daniel Smith, un giovane senzatetto, sono diversi. Gli interrogatori degli agenti proseguono, mentre viene scoperta l'arma del delitto.

Van Gogh – Un nuovo modo di vedere, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un film sul geniale e tormentato Van Gogh, per la regia di D. Bickerstaff. Una visita esclusiva tra i capolavori dell'artista che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere: da opere iconiche come “I mangiatori di patate” e “I Girasoli” ai suoi autoritratti.

Top Dog: olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Top Dog: olimpiadi a 4 zampe”. In questo episodio un cane poliziotto di terza generazione e un civile meno fortunato sono i protagonisti di una nuova competizione. Chi riuscirà a dominare la sfida?

Cambio moglie USA, ore 21:05 Lei

Stagione 12, episodio 4: “Joseph e Goss” – Lo scambio di due papà che hanno cresciuto i loro figli con metodi completamenti diversi. Uno all’antica e l’altro molto più moderno.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Marchio di fabbrica”, stagione 16 – episodio 1. Come fa una sola famiglia americana a produrre tre quarti dell'olio essenziale di menta piperita al mondo? Inoltre, come vengono create le racchette da tennis professionali?

D-Day: gli occhi del testimone, ore 20:55 National Geographic

Il racconto in prima persona dell'evento che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Gli eroi che parteciparono allo Sbarco in Normandia parlano di ciò che accadde.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 5: “Civiltà perduta”. In Ecuador, Chris e Casey Keefer vanno alla ricerca di una colonia di giganti. Attraversano la fitta giungla per scovare indizi sulla civiltà perduta.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

“In viaggio verso Marte”. L'umanità si prepara a costruire colonie su altri pianeti: si tratta della realizzazione di un nuovo progetto o stiamo ritornando a quello che è il nostro passato?

Uomo contro squalo, ore 21:10 Nat Geo wild

Il biologo marino Jeremiah Sullivan ha inventato una particolare tuta, che rende immuni dai morsi degli squali. L'esperto vuole testarla con uno squalo tigre.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda la prima stagione della serie originale Sky “ZeroZeroZero”. La serie segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistarlo, fino a quando viene consegnato e pagato.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox troviamo la sesta e ultima stagione de “Le regole del delitto perfetto”. La serie è un legal drama con protagonista un avvocato e docente di legge che ha il volto di Viola Davis, premiata per questo ruolo con un Emmy Award.

Profiling, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime tornano le indagini di un'eccezionale criminologa della Polizia di Parigi. La nona stagione di “Profiling” inizia cinque anni dopo i drammatici eventi che avevano chiuso l'ottava.

Chicago P.D. (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 13 della settima stagione di “Chicago P.D.” (versione originale sottotitolata). Ricevuta una telefonata al 911, Burgess chiede aiuto alla squadra per rintracciare una ragazza coinvolta in un giro di traffico sessuale.

The Bold Type - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la terza stagione di “The Bold Type”, episodio 4 in prima visione TV “Andare a fondo”. Scarlet e i suoi dipendenti si preparano per il decimo anniversario di Jacqueline come Editore Capo. Sutton lavora al vestito che presenterà al seminario di design.

The Flash 6 - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 6 di “The Flash”, episodio 7: Dibny viene infettato da Ramsey e il Team non riesce a curarlo nonostante una trasfusione di sangue di Barry che anzi, viene infettato a sua volta.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 19: “Una sorpresa per Kally”. Carmen e Charly sorprendono Kally realizzando una spa casalinga. Come se non bastasse Pablo le fa un regalo speciale e infine riceve una visita inaspettata.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la seconda stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 21:10 va in onda l’episodio 7 “La corsa dei cavalieri”. Blaze partecipa a una corsa insieme a quattro cavalieri. Tutti vogliono vincere il prestigioso trofeo ma uno solo ci riuscirà.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 5 “I racconti di Halloween. È la notte di Halloween e Max e Phoebe stanno per andare ad una festa. Un improvviso temporale, però, fa saltare la corrente.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 34 “Tentacoli rampicanti”. Luka va a trovare Axel a casa sua.

Looney Tunes: due conigli nel mirino, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2015 con protagonisti i mitici Looney Tunes. Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei creerà un’essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventerà l’oggetto di interesse per molti.

