4 Ristoranti a Roma, A Casa di Fulvia: il menu e 4 cose da sapere

La terza puntata di 4 Ristoranti ci ha portato alla scoperta del miglior home restaurant di Roma, continua a leggere e scopri di più sull' home restaurant A casa di Fulvia.

La casa di Tiziana si trova in Zona Talenti a Roma Nord, è calorosa, accogliente e ordinata. Giardino, grande sala living room, piano inferiore “cantina” dove organizza le cene. Selezione di vini a vista in cucina, quadri appesi, salottino con divani, poltrona e un bel balconcino. Le cene hanno una location diversa a seconda della stagione: d’inverno all’interno, d’estate in giardino sotto un gazebo.

Tiziana detta «Fulvia» è la cuoca, sommelier diplomata FIS; accoglie e organizza, mensilmente, eventi di social eating. Ha dato vita alla sua attività 4 anni fa dopo aver perso il padre Fulvio, anche lui grande

appassionato di vini. Lei lo definisce “l’antesignano del social eating” perché era solito invitare sconosciuti a casa e condividere un’esperienza culinaria. Tiziana per onorarlo inizia a farsi chiamare Fulvia.

LOCATION: rustica

CONTO: 40€

SERVIZIO: raffinato

MENU: tradizionale sorrentino e romano

IL MENU E LA CUCINA

Tiziana considera la cucina “semplicità”, sperimenta senza osare eccessivamente e ripropone ricette di tradizione con qualche accorgimento. L’esperienza culinaria che propone è “un viaggio enogastronomico”. A Roma è famosa per le sue mise en place (ha 10 servizi di piatti e 12 servizi di bicchieri).

