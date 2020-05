Programmi TV da non perdere stasera, martedì 5 maggio

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan, ore 21:15 su Sky Uno

Quinto appuntamento per la settima stagione del programma condotto da Alessandro Cattelan. Ospiti del suo late night: Paola Di benedetto e Benji & Fede.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 su Crime + Investigation

Prima puntata della prima stagione di “Famiglie Criminali”, intitolata “La coppia dell’acido”. Il raccolto di storie in cui i cattivi sono legati da vincoli di famiglia strettissimi. La raccolta di materiali delle indagini e delle interviste che hanno permesso al pubblico di ricostruire quanto è accaduto nella mente di quelle persone e cosa effettivamente hanno commesso.

Quello che i social non dicono – The Cleaners, ore 21:15 su Sky Arte

In “Quello che i social non dicono – The Cleaners”, si svolge un’indagine a tutto tondo sul ruolo dei social network all’interno del mondo dell’informazione, e su come un semplice like o una fotografia possano condizionare per sempre le vite delle persone che coinvolgono.

Generation Cool, ore 21 su Blaze

Ottavo episodio della prima stagione di “Generation Cool”, intitolato “Slobby al massimo!”. In questo episodio, Slobby si cimenta in ciò che sa fare meglio: il suo talento più grande!

La dottoressa Cathy, ore 21 su Lei

Settimo episodio della prima stagione di “La dottoressa Cathy”, intitolato “Verso la perfezione”. Un paziente si rivolge alla dottoressa Cathy perché non riesce ad eliminare il grasso addominale. Nel frattempo si presenta anche una ragazza che, suo malgrado, ha perso tutti i capelli a seguito della chemioterapia.

The Aquarium, ore 21 su Discovery Channel

Quinto episodio della prima stagione di “The Aquarium”, intitolato “Scarlett, il leone marino”. Una lontra marina viene portata in un centro dove si prenderanno cura di lei. La squadra, nel frattempo, è a Key Largo per verificare lo stato di salute dei coralli.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 su National Geographic

Puntata di “Meraviglie dall’Alto” dedicata ai Paesi Bassi. La moderna tecnologia ci permette di partire per uno spettacolare viaggio fra i cieli dei Paesi Bassi, tra antichi mulini e serre futuristiche dove smarrirsi con la mente e la fantasia.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Puntata intitolata “Paradiso e inverno”. Una terrificante tempesta colpisce il Michigan e la squadra deve intervenire per mettere in salvo alcune creature indifese. Nel frattempo, il dottor Pol si prende cura di un piccolo uccellino.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 su Discovery Science

Primo episodio della prima stagione di “Avventure nell’ignoto”, intitolato “Il triangolo dell’Alaska”. Nel cuore dell’Alaska, Chris e Casey provano a recuperare i resti di un aereo precipitato con a bordo due politici. Riusciranno a risolvere un mistero durato quasi 47 anni?

Il fuoco di spade, ore 21 su History

Nella puntata “Kung Fu Edition” alcuni concorrenti si trovano a dover creare tre coltelli identici in tre ore. Ognuno di loro avrà una strategia – ma chi accederà, alla fine, al round finale?

Serie TV in onda stasera

Spartacus – Gli dei dell’arena, ore 21:15 su Sky Atlantic

Primo episodio della prima stagione di Spartacus. Il giovane Batiato si trova a capo della scuola di gladiatori di suo padre, e subito trova un modo per ottenere i favori di un nobile molto ricco e facoltoso.

911, ore 21 su Fox

Quarto episodio della terza stagione, intitolato “Inneschi”. I soccorritori sono impegnati in un palazzo nel corso di un’esercitazione antincendio, quando si verifica un grave incidente d’auto. Nel frattempo, Maddie si occupa di un caso di violenza domestica.

Chirurgia estrema, ore 21:05 su Fox Life

Ventunesimo episodio della quarta stagione di “Chirurgia Estrema”, intitolato “Tette, elfi e nasi”. I dottori si occupano di un uomo che vuole somigliare a un elfo e di una donna che si appresta a fare la sua quindicesima rinoplastica. E poi, c’è un bodybuilder che, con l’età, ha avuto un cedimento ai pettorali…

Veronica Mars (v.o), ore 21:15 su Premium Crime

Prima visione SKY del sesto episodio della prima stagione di “Veronica Mars”, in versione originale sottotitolata. Penn vorrebbe mettere le mani sulla ricompensa di 250 mila dollari, e così propone a Veronica di lavorare insieme al caso.

God Friended Me, ore 21:15 su Premium Stories

Prima visione SKY del quattordicesimo episodio della seconda stagion di God Friended Me, in versione originale sottotitolata. Miles si meraviglia quando l’account di Dio gli invia il suo stesso nome come suggerimento d’amicizia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 su Dea Kids

Diciassettesimo episodio della seconda stagione di Kally’s Mashup, intitolato “Un cambio di piano”. Marco non è più in grado di spiare le prove dei ragazzi dell’llegro per la competizione della Chiave di Sol, costringendo così Rupert a cambiare i suoi piani.

Paw Patrol, ore 21 su Nick Jr.

Ventunesimo episodio della quinta stagione di Paw Patrol, dove i cuccioli della quadra salvano un piccolo orologio a cucù.

I Thunderman, ore 21:05 su Nichelodeon

Ventiseiesimo episodio della terza stagione dei “Thunderman”, intitolato “Incontro con i suoi”. I genitori di Allison vogliono conoscere Max, ma il ragazzo ha un grosso problema: non riesce a parlare con gli adulti senza insultarli.

Power Player, ore 20:55 su Cartoon Network

Trentesimo episodio della prima stagione dei Power Players, dal titolo “Il rock di Spinopunk”. Testa Matta si rivolge ad Axel e al suo team per farsi aiutare a fermare Spinopunk, che dopo essere stato potenziato troppo minaccia di distruggere l’intera città.

I Jetson e i Flintsones finalmente insieme, ore 21 su Boomerang

Film del 1987 per la regia di D. Lusk e Ray Patterson. Quando il piccolo Elroy costruisce una macchina del tempo, i Jetson decidono di usarla per sfuggire ai problemi e capitombolano all’età della pietra, nell’epoca dei Flintstones. Le due famiglie si incontrano in un film per tutta la famiglia, semplicemente imperdibile!

