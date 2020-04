"Sei proprio una testa di clacson": il maschilismo

Il maschilismo spiegato da Alessandro Cattelan: il maschilista che suona il clacson a più non posso, per esempio. Si è parlato anche di un fatto più grave, quello della Malesia in cui il governo si è premurato di dare consigli "fondamentali" (a loro avviso) per il gentil sesso. Queste sono state le dritte per le donne: "vestitevi bene anche in casa; truccatevi come si deve; non siate sarcastiche con i mariti quando gli chiedete di aiutare in casa". Però, a pensarci bene, anche il chiamare il personale medico femminile "angeli", come spesso accade anche da noi, non è molto rispettoso e da pari diritti...