Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 23 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 23 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15, in prima visione su Sky Uno, torna Alessandro Borghese con le nuove sfide di 4 ristoranti. La prima puntata della nuova stagione ci porterà alla ricerca del miglior ristorante sui canali di Venezia. A contendersi il titolo sono: Simone con la “Trattoria Povoledo”, Nicola con “Zanze XVI”, Orietta con “Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo” e Gipi con “Riviera Ristorante per Onnivori”. Il piatto oggetto di bonus è il fegato alla veneziana.

The Detectives, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 1: “Terribili ritrovamenti”. Seguiamo il lavoro della Squadra Omicidi di Manchester, tra omicidi intricati, testimoni e indiziati insospettabili. Scopriremo dei terribili ritrovamenti.

Goya – Visioni di carne e di sangue, ore 21:15 Sky Arte

La vita di Goya, uno dei più importanti artisti spagnoli, precursore dell'arte moderna e illustre testimone della storia della sua nazione. Un viaggio fra le opere del grande pittore.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

Stagione 21, episodio 3: “Nintendo e giochi olimpici”. Corey e Chum visitano un classico showroom di automobili per vedere una Shelby serie 1. Intanto, in negozio un venditore propone un videogioco Nintendo.

Cambio moglie USA, ore 21:00 Lei

Stagione 12, episodio 2: “Moon e Lobdell”. Una moglie decisa, abituata a comandare, si scambia con una casalinga pronta a soddisfare ogni richiesta del marito.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Marchio di fabbrica”, stagione 16 – episodio 5. Vediamo come funzionano i tanti oggetti del mondo moderno, con curiosità e aneddoti che svelano i segreti dell'ingegneria e della produzione industriale.

Seconda Guerra: inferno nei mari, ore 20:55 National Geographic

Episodio 4: “I sommergibili del Mediterraneo”. 1941: un'operazione per fermare alcune navi italiane, che trasportavano merci e forniture per i tedeschi in Africa, rischia di avvantaggiare il nemico.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 3: “Miniera d'argento”. Chris e Casey sono alla ricerca di una leggendaria miniera d'argento dal valore di milioni di dollari. Un diario enigmatico li conduce nelle terre selvagge del Kentucky.

Roma: la settimana imperiale - 1ª TV, ore 21:00 History

Stagione 1, episodio 2: “Corse spettacolari al Circo Massimo” - Scelto dall'imperatore Domiziano, all'età di 27 anni Scorpo ha già ottenuto migliaia di vittorie. Ma il destino del grande campione è segnato.

Africa: regno mortale, ore 21:10 Nat Geo wild

Stagione 1, episodio 1: “Deserti”. In Africa, scopriamo gli habitat di incredibili specie che lottano per la sopravvivenza. I deserti africani sono luoghi ostili, dove mancano gran parte delle risorse. La vita per le creature è difficile.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 20:30 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda il secondo episodio della nuova serie originale Sky, “Diavoli”. Sentendosi tradito e abbandonato da Dominic, Massimo prepara dei documenti incriminanti per far scoppiare uno scandalo contro la NYL e guadagnarci.

911, ore 21:00 Fox

Stagione 2, episodio 16: “Bobby ricomincia”. Dopo la tragedia che ha travolto la sua famiglia in Minnesota, Bobby si trasferisce a Los Angeles, dove diventa Capitano del 118 e incontra Athena per la prima volta.

Private Eyes, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Private Eyes” con l’episodio 9 “Il prezzo della libertà”. Angie e Shade si trovano ad investigare sull'improvviso e misterioso collasso avuto dal cugino di Zoe.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 7, episodio 7: “La donna è mobile”. Il direttore di un'agenzia immobiliare viene trovato nella sua piscina, ucciso dal suo stesso taser. Le indagini di Candice la portano verso la socia in affari della vittima.

Chicago P.D. - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 11 della settima stagione di “Chicago P.D.”: “Le regole del quartiere”. A seguito di tre rapine fatte ad alcuni nuovi locali di Canaryville l’Intelligence riesce a scoprire i colpevoli.

The Bold Type - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la terza stagione di “The Bold Type”, episodio 2 in prima visione TV “Di più”. Jane inizia la procedura per il congelamento degli ovuli ma decide di tenere a debita distanza Ryan da questa situazione.

The Flash 6 - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 6 di “The Flash”, episodio 5 in prima visione su Premium Action: “Psicosi da breccia”. Barry e Iris decidono di prendersi qualche giorno di vacanza. Il ruolo di Team Leader viene affidato a Cisco.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Newschool: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power… o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. la seconda stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 7 “La corsa dei cavalieri”. Blaze partecipa a una corsa insieme a quattro cavalieri. Tutti vogliono vincere il prestigioso trofeo, ma solo uno di loro ci riuscirà.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda la terza stagione de “I Thunderman”, episodio 4 “Cattive compagnie”. Max viene rimproverato dal dottor Colosso per non aver frequentato persone abbastanza malvage. Max cercherà di recuperare unendosi a cattive compagnie.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 4 “Fuori controllo”. Axel, Masko, Barbarorso e Slobot si sfidano in prove di abilità, forza e resistenza per stabilire chi sia il più bravo. Per essere più competitivo, Slobot modifica il proprio aspetto.

Sam il pompiere: allarme alieni, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang il film per ragazzi “Sam il pompiere: allarme alieni”. Per svelare il mistero dietro l’arrivo di un alieno nella città di Pontypandy, il vigile del fuoco Sam inizia ad indagare.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Stagione 1, episodio “Nonnapira e Nonnopiro i grandi”. Nonnapira e Nonnopiro vanno in Pennsylvania a festeggiare il Festival della Luna Rossa.

