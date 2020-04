Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 13 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 13 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Episodio 6 della quinta stagione, dal titolo “Riviera dei Fiori”. Episodio ambientato a Sanremo. Alessandro Borghese è ala ricerca del miglior ristorante a conduzione familiare della Riviera dei Fiori. Una sfida tra Chiara, Valeria, Raffaele e Diego.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “L’insospettabile”. La polizia indaga in New Jersrey sulla morte di quattro persone. I cadaveri sono stati smembrati e gettati nella spazzatura. La domanda ora è: chi ha commesso questi crimini?

Rolling Stones: Sticky Fingers Live – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Episodio dal titolo “Live at the Fonda Theatre”. Un evento unico nella storia dei Rolling Stones. Si tratta dello spettacolo che ha celebrato la ristampa dell’album “Sticky Fingers”, eseguito totalmente dal vivo per la prima e unica volta.

Ghost Hunters – 1^ TV, ore 21:05 Blaze

Episodio 11 della prima stagione, dal titolo “Il fantasma della piantagione”. I cacciatori sono diretti a sud, nello specifico in Louisiana. Il tutto per riuscire ad aiutare una donna tormentata da un fantasma, che vive nella sua piantagione di canna da zucchero.

Comedy Central presenta – 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

I divertenti spettacoli di quattro famosi comici: Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Antonio Ornano e Andrea Perroni.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 lei

Settimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Un lavoro straordinario”. Emma viene messa a dura prova nel corso dell’addestramento per gestire le emergenze. Assiste intanto a un parto gemellare per la prima volta.

Shark Week: attacco in alto mare, ore 21:00 Discovery Channel

Uno yacht si capovolge a causa di una tremenda tempesta in Florida. Gli uomini a bordo terminano nell’Oceano Atlantico, divenendo preda degli squali.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery science

Terzo episodio della 20esima stagione. Alla scoperta di come vengono realizzati alcuni oggetti di uso quotidiano. Tra questi ci sono i tagliaunghie, i putter da golf e il sidro ghiacciato.

War Room: le tattiche della 2° Guerra Mondiale – 1^ TV, ore 21:00 History

Episodio dal titolo “La battaglia delle Midway, le operazioni Longcloth e Bagration”. La battaglia delle Midway segna il declino del Giappone nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Wild Christman, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “L’ascesa degli esiliati”. Il brando di Makulu è alla ricerca di un nuovo leader, che possa condurli alla salvezza. Un altro branco viene intanto esiliato ai confini del regno.

Serie TV in onda stasera

Westworld, ore 21:15 Sky Atlantic

Quinto episodio della terza stagione, che vede i protagonisti delle serie precedenti raggiungere il mondo degli umani, scatenando una rivolta.

Homeland – 1^ TV, ore 21:00 Fox

Sesto episodio dell’ottava stagione, dal titolo “Due minuti”. Saul ha dei dubbi sul rapporto tra Carrie e Yevgeny. Gli sconvolgimenti di Washington portano a un’indagine a Kabul.

Station 19, ore 21:10 Fox life

Ottavo episodio della terza stagione, dal titolo “Nato per correre”. Alla Station 19 giunge una chiamata. Proviene dal luogo in un tremendo incidente, provocato da un ubriaco. Sullivan chiede intanto l’aiuto della dottoressa Amelia Shepherd.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Tredicesimo episodio della decima stagione, dal titolo “Anime buone”. Un siriano è testimone di quanto accade nel proprio Paese. Viene dunque brutalmente attaccato. La squadra lavora con il Tribunale Mondiale per risolvere il caso.

La signora in giallo, ore 21:15 Premium Crime

Episodio 19 della decima stagione, dal titolo “Una catena di ricatti”. Un intero canale dedicato alla mitica Jessica Fletcher. Il figlio di Wayne Platt, titolare di un’azienda di trasporti e amico di Jessica, è accusato di omicidio.

Shameless – 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Quinto episodio della decima stagione. Tami deve riuscire a diventare una buona madre ma nelle prime fasi non sembra proprio a suo agio. Lip è invece in ansia per il piccolo Freddie e le sta col fiato sul collo.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Contagio”. Un giovane siriano viene ricoverati con degli strani sintomi influenzali. Poco dopo viene contagiata anche la giovane dottoressa che lo ha visitato. Si teme sia un caso di bioterrorismo.

Titanic: i segreti del film, ore 20:55 National Geographic

A più di 20 anni di distanza dalla realizzazione di “Titanic”, James Cameron svela tutti quelli che sono i retroscena della celebre pellicola, mostrando con quale cura maniacali per i dettagli si sia avvicinato alla nave sprofondata e alla sua storia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Special Guest Playlist con Francesco Bertoli, ore 21:00 DeA kids

Secondo episodio, con il cantante Francesco Bertoli, ex partecipante di “Amici di Maria De Filippi”, che arriva su DeA kids per presentare interviste e videoclip dei grandi della musica.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Undicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “L’incendio”. Nel corso di una gara, Blaze si trasforma in un camion dei pompieri. Il tutto per riuscire a spegnere rapidamente un piccolo incendio lungo il percorso.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Episodio 18 della quarta stagione, dal titolo “I poteri di Dark Mayhem”. Phoebe e Max hanno il compito di disinnescare una puzzo-bomba. Questa è stata posizionata nell’auditorium della premiazione dei “Super Awards”.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 Cartoon Network

26esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Il fantasma”. Il matrimonio del signor Robinson sta vivendo un periodo di crisi. Darwin e Gumball decidono dunque di darsi da fare per aiutarlo in tutti i modi.

Scooby Doo e i pirati dei caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby Doo e la sua gang si ritrovano in un mare di guai. Devono infatti fronteggiare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del pianeta.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Casa è sempre casa”. Vampirina e le sue amiche si recano in Transilvania. Il loro obiettivo è quello di prendere parte a “Scream Factor”.

