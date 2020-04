Family Food Fight, gli ospiti della puntata 4

Nel corso della terza puntata di Family Food Fight l'ospite d'onore, è stata la wedding planner Sanda Pandza, la numero uno in assoluto in fatto di matrimoni, in questa avvincente quarta puntata in arrivo gli ospiti saranno tre e stiamo parlando di tre Chef professionisti: l'indiano Prady, il cinese Chang e il brasiliano Bartolomeo.

E se il tema della scorsa puntata sono stati i matrimoni, restiamo in tema...Il focus su cui dovranno concentrarsi i protagonisti in gara sono le feste, le quattro famiglie superstiti si troveranno alle prese con la preparazione dei menù delle cosiddette “feste comandate”: Natale, Pasqua, Capodanno e la festa di fine Ramadan.

Gli ospiti speciali

Saranno pronti a dare i loro preziosi consigli ai concorrenti, ma solo chi dimostrerà di essere all'altezza e soddisferà le aspettative dei giudici, guadagnerà l'ambito accesso alla quinta puntata del cooking show.i Ricordiamo che lo chef di origini sud-coreane David Chang ha raccolto svariati riconoscimenti a livello intrenazionale e ha una serie di locali a New York, tra questi il Momofuku Noodle Bar, Momofuku Ssäm Bar, Momofuku Ko e Momofuku Bakery & Milk Bar, inoltre è anche autore del libro "Momofuku"; nella Grande Mela è considerato una celeb, aspettiamo di vederlo a FFF. Così come l'indiano Prady che con la sua esperienza e il suo backgraound sarà capace di trasmettere il suo amore per la cucina che come sappiamo in India è considerata parte integrante dell'esperienza spirituale. Infine, a dare manforte alle famiglie troviamo il brasiliano Bartolomeo. Lo chef, dopo la classica gavetta prima in Brasile e poi in Italia ha deciso di mettere radici nel nostro Paese e sposare una donna italiana. Tra le sue passioni, oltre alla cucina, il ballo, in particolare ama la capoeira.