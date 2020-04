Ieri sera, nel corso del terzo appuntamento di “Epcc Alive” che ha visto la partecipazione straordinaria di Paolo Sorrentino, Alessandro Del Piero e Robbie Williams, dopo il consueto monologo iniziale di Cattelan (accompagnato come sempre dai fedelissimi Marco Villa e Street Clerks), le webcam si sono accese sui tre ospiti in collegamento. Abbiamo ascoltato dalla voce del Premio Oscar® Paolo Sorrentino, le parole di commento alle immagini toccanti di Papa Francesco in preghiera in una Piazza San Pietro deserta. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che rimarranno per sempre nella memoria di ciascuno di noi. Un Bergoglio commosso quello che ha fatto commuovere i fedeli che a distanza hanno assistito all'omelia pronunciata contro il coronavirus.

Immagini potenti che come ha voluto sottolineare il regista di “The Young Pope” e “The New Pope”, sono anche "un’iniezione di fiducia in quelli che fanno il mio mestiere, che molto spesso si sentono inutili. Il Vaticano ha una capacità di creare emozioni e sentimenti enorme, l'immagine, se architettata, strutturata e pensata può essere anche di grande aiuto. La forza delle immagini può cambiare le cose".

