Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 26 agosto

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 26 agosto, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Italia’s got talent - Best of, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 vediamo una raccolta delle migliori esibizioni sul palco dell’edizione 2019 di Italia's Got Talent.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.15 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Blurred lines - Il lato oscuro dell’arte contemporanea, ore 21:15 Sky Arte

Il mercato dell'arte contemporanea raccontato dai suoi protagonisti irraggiungibili: da Marina Abramovich a Damien Hirst, fino a Jeff Koons.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Maurizio Battista: Scegli una carta, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna a teatro con un nuovo spettacolo dal titolo, “Scegli una carta”. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. Questa sera vediamo la Celebrity Solstice.

Mega strutture: ingegneria da urlo!, ore 20:55 National Geographic

Riveliamo le straordinarie imprese di ingegneria, nascoste all'interno delle costruzioni più spettacolari al mondo. Oggi vediamo come è stato realizzato la gigantesca nave cargo GPO Amethyst, in grado di trasportare enormi strutture in tutto il mondo, sommergendole parzialmente.

Smash Lab, ore 21:05 Discovery Science

Il team di Smash Lab collauda uno speciale tipo di fibra di carbonio, usata per rinforzare le gallerie, per vedere se è in grado di proteggere le case dagli uragani più violenti.

Mafia/Stato: storia di un patto, ore 21:00 History

Un'indagine sulla storia nascosta delle relazioni pericolose che la Mafia siciliana e lo Stato italiano avrebbero intrattenuto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Leopardi. Leoni. Iene. Nella natura più selvaggia dello Zambia, questi animali conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di Nat Geo Wild.

L’oasi degli animali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Osserviamo il lavoro dei dipendenti di uno degli zoo più grandi e famosi del mondo: il Wilds Columbus Zoo and Aquarium. La squadra soccorre 16 pappagalli in Alabama.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo gli episodi della quinta stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Grand Hotel - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life va in onda “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:05 Premium Action

Alle 21:05 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

The Orville, ore 21:00 Fox Comedy

Su Fox alle 21:00 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:50 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Paw Patrol, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

A casa dei Loud, ore 21:15 Nickelodeon

La serie animata segue le vicende di Lincoln Loud, un bambino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa con le sue 10 sorelle, ognuna diversa dall’altra.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Felix: coniglietto giramondo, ore 21:00 Boomerang

Il coniglietto Felix parte per un viaggio particolare in cui incontrerà strane creature.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:10 Disney Channel

Alle 21:10 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

