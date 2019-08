Vikings 5B, le anticipazioni degli episodi 13 e 14

Vikings 5B, episodio 13

Per dare prova della sua fedeltà, Heahmund dice a Re Alfred che Lord Cuthred era un traditore, e che stava per tradirlo e rubargli la corona. La situazione resta tesa, i vari nobili della corte non hanno preso bene l'arrivo dei norreni, così Re Alfred chiede a Bjorn, Lagertha e Ubbe di convertirsi al cristianesimo per provare a calmare almeno un po' le acque. In Islanda, Floki si trova a dover affrontare un'altra sparizione. Bjorn fa amicizia con Magnus. Intanto, Harald si mette in viaggio con i suoi uomini alla volta di York per l'ennesima razzia. A Kattegat, Ivar, senza più nessuno che lo controlli, arriva a convincersi di essere un dio, e che il bambino di Freydis sia suo.

Mentre Ivar fa brutalmente giustiziare un gruppo di ribelli, Hvitserk, sempre meno convinto di aver fatto la scelta giusta, va a parlare con l'indovino, che gli predice un futuro alquanto terribile. Intanto Harald e la sua flotta sono diretti verso il Wessex. Ben consapevole dei problemi che i norreni portano con sé, Re Alfred chiede ai suoi "ospiti" di dargli l'ennesima prova di lealtà e fiducia e di combattere contro gli invasori. Aethelred prende parte a una cospirazione contro suo fratello, ma le cose non vanno come previsto. In Islanda, Floki ha una visione che lo lascia sconvolto ma che gli apre gli occhi e lo obbliga a prendere una decisione difficile ma necessaria. Lagertha e Ubbe non credono che Magnus, che rivendica il trono per sé stesso, sia figlio di Ragnar, ma l'idea di allearsi con Harald per riprendere possesso di Kattegat - idea suggerita proprio dal ragazzo - non li lascia indifferenti...