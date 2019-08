Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 26 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern e John Doman. Nels Coxman è un autista di spazzaneve, un uomo dalla vita normale. La sua tranquillità viene distrutta quando, un giorno, il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità sull’accaduto si trasformerà presto in un desiderio di vendetta.

American Sniper, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione diretto da Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Kyle Gallner, Sienna Miller, Jake McDorman e Eric Close. Chris Kyle decide di mettersi al servizio degli Stati Uniti, dopo gli attentati alle sedi diplomatiche in Kenya e in Tanzania. Si arruola nel 1999 nelle forze speciali dei Navy Seal, dimostrando fin da subito stoffa e determinazione. Operativo dal 2003, parte per l'Iraq e diventa in sei anni, 1000 giorni e quattro turni una leggenda a colpi di fucile. Centosessanta uomini abbattuti dopo, Chris Kyle torna a casa, dalla famiglia e dai reduci, a cui adesso guarda le spalle dai fantasmi della guerra del Golfo. Questa dedizione gli sarà fatale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Un grido nella notte, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1988 diretto da Fred Schepisi, con Sam Neill, Charles Tingwell, Meryl Streep, John Howard (II), Brian James e Nick Tate. Una neonata viene rapita in Australia da un cane selvaggio e se ne perdono le tracce. La polizia non crede alla versione fornita dalla madre, che viene accusata di omicidio. La donna viene processata e condannata, vista anche la forte spinta dell’opinione pubblica. Qualche tempo dopo, alcune scoperte confermano la versione della madre che viene scarcerata.

Gotti - Il primo padrino, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 diretto da Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee saranno molto diverse da quelle del padre.

Le fate ignoranti, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico diretto da Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi, Gabriel Garko e Filippo Nigro. Massimo è sposato felicemente con Antonia, fino a quando muore in un incidente stradale. Scavando nel passato del marito, Antonia scopre che Massimo aveva una relazione con un uomo da sette anni. Sia Stefano Accorsi che Margherita Buy si aggiudicano il Nastro d’argento per la miglior interpretazione.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un poliziotto alle elementari, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un’indimenticabile commedia del 1990 diretta da Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Sarah Rose, Karr Penelope, Ann Miller, Linda Hunt e Carroll Baker. Kimble è un poliziotto che vuole scovare ad ogni costo un pericoloso spacciatore di droga e pluriassassino. Si mette dunque sulle sue tracce, che lo portano nella città dove si trovano moglie e figlio. Lo spacciatore vuole portarsi via il bambino. Così alcuni piccoli di un asilo si ritroveranno ad avere temporaneamente uno strano maestro.

Qualcosa di straordinario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia che racconta uno degli episodi più clamorosi della storia dei media americani. Diretto da Ken Kwapis, con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney e Tim Blake Nelson. Alaska, 1989. In uno dei luoghi più freddi della punta Nord degli Stati Uniti, un reporter televisivo scopre casualmente tre balene rimaste intrappolate sotto una lastra di ghiaccio durante una migrazione. La lastra è troppo lunga per essere percorsa sott'acqua ed ha un solo buco dal quale i cetacei possono emergere a prendere fiato. Il reporter, insieme a una volontaria di Greenpeace, farà di tutto pur di salvare le tre balene.

2 Young 4 Me - Un fidanzato per mamma, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2007 diretto da Amy Heckerling, con Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan, Stacey Dash, Fred Willard e Jon Lovitz. Rosie è una donna sulla quarantina, sceneggiatrice di una serie televisiva, che inizia a dare segni di stanchezza sia professionale che personale. A risollevare il suo umore e le sorti del programma ci penserà l’arrivo del giovane Adam, che risveglierà in Rosie sentimenti e passioni assopiti da tempo.

Quel momento imbarazzante, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2014 diretta da Tom Gormican, con Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Poots e Jessica Lucas. Tre ragazzi single di Manhattan vogliono aiutare un amico che ha rotto con la fidanzata e fanno un patto per cui si promettono di rimanere single il più a lungo possibile. La promessa va a monte quando tutti e tre si innamorano e cercano di nasconderlo agli altri.

Amore 14, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale del 2009 diretta da Federico Moccia, con Veronica Olivier, Beatrice Flammini, Flavia Roberto, Raniero Monaco Di Lapio e Giuseppe Maggio. Carolina, detta Caro, ha quattordici anni e il grande desiderio di imbattersi nel ragazzo dei suoi sogni. Dopo averlo finalmente incontrato, perde il suo numero di cellulare. Trascorrerà così l’intero anno scolastico in attesa di poter ritrovare il suo principe azzurro, cercando di capire cosa è amore e come lo si mette in pratica.

2 single a nozze - Wedding crashers, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2015 diretto da David Dobkin, con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Bradley Cooper, Isla Fisher, Christopher Walken. John e Jeremy, amici per la pelle non più giovanissimi, si imbucano ai matrimoni con lo scopo di ingozzarsi a sbafo e, seguendo precise regole, abbordare giovani donne per portarsele a letto a colpo sicuro. Proprio quando John, avvertendo il peso degli anni, comincerà a rendersi conto della vacuità delle proprie azioni, Jeremy riuscirà a convincerlo a seguirlo nell'imbucata del secolo: il matrimonio della figlia del cancelliere di stato.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Black Panther, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza diretto da Ryan Coogler, con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira e Martin Freeman. T'Challa è il re del Wakanda, una nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un eroe Marvel poco conosciuto in Italia, protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Gli amanti del genere non possono perderlo.

Film horror da vedere stasera in TV

Oscure presenze, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2014 diretto da Kevin Greutert, con Sarah Snook, Mark Webber, Joelle Carter, David Andrews, Amber Stevens e Ana de la Reguera. Jessie è una giovane ragazza su una sedia a rotelle, che ha perso il fidanzato in un terribile incidente. Per sfuggire al dolore, decide di trascorrere un po’ di tempo nella villa di suo padre in Lousiana e di rimetterla in sesto. Durante la permanenza, scopre una serie di videocassette registrate da sua madre, morta molti anni prima, che la informa dell'esistenza di una presenza terrificante, disposta a distruggerla ad ogni costo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Jocker - Wild Card, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2015 diretto da Simon West, con Jason Statham, Michael Angarano, Dominik García-Lorido, Hope Davis e Milo Ventimiglia. Remake dell'omonimo film con Burt Reynolds del 1987. Nick Wild, ex marine, si dedica alla protezione di ricchi desiderosi di provare i brividi che può offrire Las Vegas, città che lui spera di lasciare al più presto, ma dove dovrà presto difendersi da una terribile accusa. Nei giorni prima di Natale, infatti, una ragazza viene brutalmente picchiata, gettata sul marciapiede e lasciata agonizzante in una pozza di sangue. Si tratta, della povera Holly, che riesce ad arrivare miracolosamente al pronto soccorso, mormorando una sola parola: “Nick”.

Film biografici da vedere stasera in TV

A Private War, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise e Faye Marsay.

Film mitologici da vedere stasera in TV

Troy, ore 21:15, Premium Cinema +24 HD

Film mitologico del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Sean Bean e Peter O'Toole. Il principe di Troia, Paride, rapisce la regina di Sparta Elena, moglie di Menelao. Questo evento scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, che si protrarrà per dieci anni e che vedrà due protagonisti contrapposti, Achille tra le schiere dei greci e Ettore tra quelle dei troiani.

