Programmi TV da non perdere stasera, sabato 3 agosto

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 3 agosto, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, la seconda parte del meglio delle audizioni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox life

Quattro spose che non si conoscono tra di loro partecipano ciascuna al matrimonio delle altre. Ognuna di loro deve dare un voto sulle quattro categorie principali oggetto della competizione: location, cibo, abito e evento in generale. In palio una romantica luna di miele.

Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05 su Crime Investigation Pietro Orlandi indaga sui casi di persone scomparse. In questa puntata Pietro Orlandi arriva a Forlì per capire cosa è successo il 17 giugno 2009. Nicholas Ravaioli ha la febbre alta. La madre esce di casa per comprare le medicine, ma al suo rientro il figlio è scomparso.

Marilyn Monroe - Una vita all’asta, ore 21:15 Sky Arte HD

Il racconto della vita di Marilyn Monroe attraverso alcuni dei suoi oggetti personali più preziosi ed eleganti, messi all'asta a Los Angeles. Regia di P. Reams.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci racconta di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Mentre la dr. Dawn visita una paziente colpita infarto quando aveva 45 anni, la dr. Pixie si occupa di un uomo i cui testicoli sono così doloranti da non poter essere toccati.

Il mago degli squali, ore 21:00 Discovery Channel

L'illusionista Andrew Mayne tenta di realizzare una tuta che sfugga ai sensi del grande squalo bianco e che lo renda invisibile ai suoi occhi, prima di immergersi in acque infestate.

La Valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Un'affascinante esplorazione della Valle dei Re. Gli archeologi svelano i misteri del faraone più famoso della storia: Tutankhamon. I suoi tesori sono rimasti nascosti per migliaia di anni.

Ingegneria in scala, ore 21:15 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

CIA X-Files: i documenti segreti, ore 21:00 History

L'ex agente della CIA Barry Eisler, il giornalista Steve Volk e il documentarista Chris Garetano indagano sulle cospirazioni legate alla base militare abbandonata di Camp Hero a Long Island.

Leoni: assassini insuperabili, ore 21:00 Nat Geo Wild

I leoni sono gli unici grandi felini che cacciano in gruppo. Cosa rende la loro strategia di caccia in branco così efficace e perché gli altri grandi felini non adottano la stessa tattica?

Serie TV in onda stasera

Warrior, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, vediamo in replica “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

The Big Bang Theory, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la terza stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:02 Premium Stories

Alle 22:02 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

The Mick, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la seconda stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

I pinguini di Madagascar, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “I pinguini di Madagascar”, la serie animata spin-off del franchise di Madagascar. È ambientata dopo le vicende del film Madagascar 2, quindi dopo che i quattro protagonisti della serie cinematografica - Alex, Marty, Melman e Gloria - hanno deciso di rimanere per un po' in Kenya.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! e WWE - La corsa dei Wrestler, ore 21:00 Boomerang

Scooby e la sua gang sono invitati alla Corsa dei Wrestler. Ma un intruso vuole sabotarla.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

