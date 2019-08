Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 3 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli incredibili 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda il sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Una divertente avventura animata, che riesce nel difficile compito di essere all’altezza del primo capitolo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tutti lo sanno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film spagnolo del 2018 per la regia di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darìn, Bàrbara Lennie, Inma Cuesta. Laura, una donna spagnola che vive a Buenos Aires, ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Tuttavia, la riunione familiare avrà risvolti inaspettati e finirà per far riemergere un passato di problemi irrisolti. Da non perdere.

Dark Matter, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2007 per la regia di Shi-Zheng Chen, con Ye Liu, Meryl Streep, Aidan Quinn, Sina Amedson ed Erick Avari. Joanna, mecenate della borghesia, accoglie alla Valley State University il cinese Liu Xing, uno studente che sogna di agguantare il successo e vincere un premio Nobel. Le differenze culturali e le politiche della scuola minacciano però le sue ambizioni.

Vita di Pi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Adil Hussain. La storia del giovane Pi Patel, cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia. Per esigenze economiche, il padre sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può sapere cosa lo attenderà nelle vastità oceaniche. La loro nave affonda per colpa di una tempesta, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Un’avventura tra sogno e realtà per un film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize). Come sempre ottima la regia di Ang Lee, che approda alle tecniche 3D. “Vita di Pi” ha ottenuto 13 candidature e vinto 5 Premi Oscar.

North Country – Storia di Josey, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2005 per la regia di Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek ed Elle Peterson. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Josey torna nella sua cittadina natale nel nord del Minnesota con i suoi figli. Qui trova lavoro in miniera, dove le donne non sono ben viste dai colleghi: trovando il coraggio di denunciare gli abusi, arriverà a trovarsi contro tutta la società.

Film sportivo da vedere stasera in TV

Voglia di vincere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un giovane liceale scopre di essere un licantropo, caratteristica ereditata dal padre, che gli rivela essere una "tara" di famiglia. Invece di scomporsi, il ragazzo comincia ad apprezzare i vantaggi che derivano dalla sua situazione, approfittando dei suoi superpoteri per diventare la stella della squadra di basket della scuola. Eccezionale Michael J. Fox nella parte del protagonista. Regia di Rod Daniel, con Michael J. Fox, James Hampton, Susan Ursitti e Jerry Levine.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il regno di Wuba, ore 21 su Sky Cinema Family

Film diretto da Raman Hui. Tra gli uomini e i mostri non c’è mai stata armonia: la paura, infatti, ha da sempre mosso i primi a dare la caccia ai secondi. La Regina dei Mostri, consapevole di questa situazione, cerca di preservare la vita di un futuro nascituro della sua specie. A tale scopo, ingravida un umano, il buon Song Tianyin, che insieme alla cacciatrice di mostri Xiaolan, daranno alla luce il piccolo Wuba e lo difenderanno da pericoli e minacce. Un film fantasy da vedere con tutta la famiglia.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Star Wars: Gli ultimi jedi, ore 21 su Sky Cinema Action

Per gli appassionati di guerre stellari, arriva una nuova avventura di Star Wars. Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser che fu sua, invitandolo a interrompere il suo esilio per salvare il mondo libero. Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli. Regia di Rian Johnson, con Carrie Fisher, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Laura Dern e Anthony Daniels.

Film thriller da vedere stasera in TV

The River Murders – Vendetta di sangue, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller americano del 2011 per la regia di Rich Cowan, con Ray Liotta, Christian Slater, Ving Rhames, Gisele Fraga, Sarah Ann Schultz, Michael Rodrick. Quando una delle ex fiamme viene violentata e brutalmente assassinata, il detective della omicidi Jack Verdon è convinto si tratti di un crimine isolato. Non ci vorrà molto però prima che la sua idea cambi: altre sue ex vengono prese di mira da uno psicopatico. L’agente dell’FBI incaricato del caso, e il capo della polizia locale, si convincono invece che Jack sia in qualche modo coinvolto in questa torbida faccenda. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un matrimonio all’inglese, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2008 per la regia di Stephan Elliott, con Jessical Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas e Colin Firth. Una giovane americana emancipata incontra e si innamora di un rampollo della società inglese, conosciuto a Montecarlo. La convivenza? Un dramma quasi impossibile. Tipico humor inglese che si mescola al talento incontenibile di una Biel che trova la sua massima espressione nel personaggio della ragazza americana in piena rivoluzione estetica, morale e sessuale. Da non perdere.

Generazione 1000 euro, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Massimo Venier con Alessandro Tiberi, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Paolo Villaggio, Francesco Mandelli. Giovani neolaureati si confrontano con la dura realtà del precariato. Matteo è un genio della matematica ma lavora come responsabile marketing, Francesco è un aspirante regista. Una commedia leggera e delicata sulla condizione comune a tanti trentenni.

Vita Smeralda, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film italiano del 2006 per la regia di Jerry Calà con Jerry Calà, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli. Luana, Elena e Silvia sono insoddisfatte di come stanno andando le loro vacanze, e così decidono di piantare in asso amici e fidanzati e se ne vanno a Porto Cervo, determinate a trascorrere alla grande l’ultimo momento di gloria prima del rientro al lavoro.

La scuola serale ore 21:15, su Sky Cinema Uno +24

Commedia americana del 2018 per la regia di Malcolm D. Lee, con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco e Al Madrigal. Un gruppo di disadattati è costretto a frequentare corsi serali per adulti con la speranza di superare le verifiche di educazione generale. Ma ce la farà?

Billy Elliot, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Film britannico del 2000 per la regia di Stephen Daldry, con Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven e Jean Heywood. C’è una miniera in sciopero in una città dell’Inghilterra. C’è lo scorcio in salita di una strada che si butta direttamente nel mare. Poliziotti e minatori combattono per la giustizia e l’equità. E poi c’è Billy, un ragazzino di 11 anni che sogna di indossare le scarpette a punta e diventare un ballerino. Un film che vi conquisterà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 6, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Diretto da Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Le nuove avventure di Dominic Toretto, tra amore per le automobili e un'irrefrenabile voglia di vincere. Saga giunta ormai al sesto capitolo, “Fast & Furious 6” è un film da vedere per tutti coloro che hanno amato e apprezzato gli episodi precedenti. Non ne rimarranno delusi.

Pacific Rim, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2013 per la regia di Guillermo Del Toro con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day e Ron Perlman. Legioni mostruose di creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini e minacciano di distruggere nel giro di breve tempo per l’intera umanità. Per combatterle, viene progettata un’arma particolare: robot enormi, i Jaegers, controllati simultaneamente da due piloti in perfetta sintonia tra loro. Quando anche i Jaegers si dimostrano inermi di fronte all’implacabile furia dei Kaiju, almeno finché non arriva il pilota giusto.

