Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 3 giugno

Programmi tv in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la scorsa stagione di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Versailles - I misteri del Re Sole, ore 21:15 Sky Arte HD

Addentriamoci negli angoli più nascosti della reggia di Versailles per scoprirne tutti i segreti. Il celebre castello fu commissionato da Luigi XIV nel XVII secolo.

Missione restauro: Gipponi Edition, ore 21:00 Blaze

Rick Dale ha gli occhi puntati su un pick-up del 1956, dimenticato da un po'. Per riportare in vita questo classico americano, il team ha a disposizione 30 giorni di tempo e un budget limitato.

Comedy Central presenta… Paolo Migone, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. In questa puntata Paolo Migone.

Indagini in corsia, ore 21.00 lei

Quali storie e quali paure si nascondono dietro le persone che arrivano in Pronto Soccorso? Quali le reali cause dei loro incidenti e del loro malessere? Tre medici indagano in corsia per capire quali storie si nascondono dietro casi poco chiari, bugie e misteri.

Avventure impossibili, ore 21:00 Discovery channel

Josh Gates si avventura nell'America Centrale per indagare sul teschio di cristallo scoperto da un avventuriero che ha ispirato Indiana Jones.

Mega strutture: il tunnel della Manica, ore 20:55 National Geographic

Il tunnel della Manica è una meraviglia dell'ingegneria moderna. Incontriamo le persone che hanno partecipato alla realizzazione del grandioso progetto.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Danny va in Turchia per visitare il cantiere di una delle dighe più alte e resistenti mai costruite, su uno dei terreni più difficili.

CIA X-Files: i documenti segreti, ore 21:10 History

L'ex agente della CIA Barry Eisler, il giornalista Steve Volk e il documentarista Chris Garetano indagano sulle cospirazioni legate alla base militare abbandonata di Camp Hero a Long Island.

Safari Live: le grandi sfide, ore 21:00 Nat Geo Wild

Osserviamo le straordinarie creature che vivono nel Maasai Mara, in Kenya. I branchi tentano di sopravvivere alle numerose sfide quotidiane.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I guardaspiaggia devono occuparsi di un nuotatore che risulta disperso. Inoltre, sono alle prese con diverse sfide su una spiaggia di nudisti.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade 8: The last watch, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo un documentario che racconta l'ultima stagione de “Il Trono di Spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Famous in love, ore 21:14 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la prima stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 21:39 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:39, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Bob’s Burgers, ore 20:55 Fox Animation

A partire dalle ore 20:55 su Fox Animation, la sitcom animata con protagonista la famiglia Belcher: Bob, sua moglie Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise, che gestiscono un ristorante fast food di hamburger. La serie è arrivata alla nona stagione.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:50 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Wendell & Winnie, ore 21:00 Nickelodeon

Su Nickeolodeon rivediamo gli episodi di “Wendell & Winnie”, la sitcom con protagonista Vinnie Bassett, un trentenne immaturo che viene “gestito” dal cugino Wendell, rimasto orfano.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Striscia, una zebra alla riscossa, ore 21:00 Boomerang

A causa di una tempesta, un circo itinerante perde accidentalmente una zebra neonata. Una divertente commedia per tutta la famiglia con tanti simpatici animali parlanti.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:45 Disney Channel

A partire dalle 20:45 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

