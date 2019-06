Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 3 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 3 giugno, in TV su Sky. Azione, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter killer – Caccia negli abissi, 1ª TV - ore 21:15 Sky Cinema Uno

In priva visione su Sky Cinema Uno arriva “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, questa pellicola stregherà gli amanti del genere.

Overdrive, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Antonio Negret. Un film con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Simon Abkarian. Dagli autori di “2Fast 2Furious”, un action movie nel mondo delle macchine d'epoca con Scott Eastwood (figlio del celebre Clint). Due infallibili ladri d'auto devono rubare una Ferrari del 1962 per conto di un temuto gangster. Ritmo sincopato, inseguimenti e anche momenti divertenti.

Suicide Squad, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di David Ayer con un cast stellare: Jared Leto, Ben Affleck, Will Smith, Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione. Una divertente storia con protagonista una squadra di villain dal mondo dei comics, un poliziesco in maschera. Non mancano certamente l’ironia e le frasi ad effetto dei blockbuster americani. “Suicide squad” ha vinto un Oscar al miglior trucco e il talento del cast è innegabile.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Truman Show, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Peter Weir, con Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Brian Delate, Blair Slater. Truman Burbank nasce ripreso da una telecamera. Per ben trent'anni continuerà ad esser ripreso a sua insaputa, seguito in ogni movimento. Film da vedere per la sua capacità di anticipare tutta la tv dei reality che sarebbe venuta dopo. Originale, profetico e ben interpretato.

Dal profondo del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film diretto da Christopher Cain, con Jon Gries e Elaine Hendrix. La vera storia di Richard Wallrath, un uomo texano i cui demoni interiori hanno fatto toccare il fondo in tutti i campi della vita. Dopo aver perso tutto, Richard trova la fede grazie ad un’enigmatica figura spirituale e cerca di rimettersi in sesto per recuperare l’amore dei figli. Un film ricco di speranza e fede, per riconnettersi a sé e all’amore.

The danish girl, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film di Tom Hooper, con Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts, Adrian Schiller. La storia di un pittore paesaggista della Danimarca dei primi anni del ‘900, Einar Wegener, che ha vissuto due vite, la prima con una moglie a Copenhagen, e la seconda a Parigi come Lili Elbe. Infine ha tentato la prima operazione chirurgica della storia finalizzata al cambio di sesso. Film da vedere per la delicatezza con cui tratta un tema delicato come quello della transessualità. Meravigliosa l’interpretazione dei due protagonisti.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Peter Rabbit, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente, da vedere in famiglia insieme ai più piccini.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un poliziotto alle elementari, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’indimenticabile commedia del 1990 per la regia di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Sarah Rose, Karr Penelope, Ann Miller, Linda Hunt, Carroll Baker. Kimble è un poliziotto che vuole scovare ad ogni costo un pericoloso spacciatore di droga e pluriassassino. Si mette dunque sulle sue tracce, che lo portano nella città dove si trovano moglie e figlio. Lo spacciatore vuole portarsi via il bambino. Così alcuni piccoli di un asilo si ritroveranno ad avere temporaneamente uno strano maestro. Un film divertente, da vedere per trascorrere una serata tranquilla e piacevole.

La rivoluzione di Charlie, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Jake Goldberger, con Freddie Highmore e Haley Joel Osment. Charlie è un ventenne svogliato e privo di ambizioni che vive ancora insieme alla madre, il fratellino e il patrigno. La sua vita non è entusiasmante, ma le cose cambiano quando s’innamora di una sua coetanea fidanzata seriamente con un ragazzo. Tra i due s’instaurerà un rapporto speciale. Una commedia romantica, tra alti e bassi tipici di ogni storia d’amore.

L’arbitro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia di Luigi Filippo D'Amico, con Lando Buzzanca e Joan Collins. Un arbitro siciliano, famoso per le sue doti di energia e di fermezza, viene coinvolto in una speculazione terriera manovrata da un suo conterraneo di pochi scrupoli. Quando lo viene a sapere, l'integerrimo si rivolta accusando pubblicamente il suo partner, ma lui stesso è travolto dallo scandalo. Una commedia per una piacevole serata in relax.

Come ti divento bella, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Una commedia per la regia di Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

La scuola più bella del mondo, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Luca Miniero. Un film con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana per uno scambio culturale edificante. Si ride degli stereotipi, da guardare senza aspettarsi troppo.

Going in style, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Zach Braff, con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann Margret, Joey King, Matt Dillon. Tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. Remake che funziona innestando nell’idea di base tutte le problematiche contemporanee.

Film horror da vedere stasera in TV

Wish upon, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di John R. Leonetti, con Joey King, Ki Hong Lee, Sydney Park e Ryan Philippe. Clare, diciassettenne tormentata, riceve in dono dal padre una strana scatola in grado di esaudire sette desideri. La scoperta sembra cambiare la sua vita, ma come sempre tutto ha un prezzo. Un horror che vi lascerà col fiato sospeso.

Film thriller da vedere stasera in TV

Duel, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Steven Spielberg, con Dennis Weaver, Eddie Firestone e Jacqueline Scott. David Mann, un semplice automobilista, è oggetto della spietata caccia di un camionista dall’identità misteriosa, lungo le assolate e solitarie strade del deserto americano. Un bellissimo thriller on the road, opera prima di Steven Spielberg.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Demolition man, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Marco Brambilla, con Wesley Snipes, Sandra Bullock, Sylvester Stallone, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt. In una violenta Los Angeles, un poliziotto ed un malvivente vengono ibernati e sottoposti ad un programma di rieducazione. Un bel film che si svolge nel futuro, adrenalinico ed ironico. Ottime le interpretazioni del cast.

