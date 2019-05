Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 3 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 3 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Cirque du Soleil: Delirium, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Sky Uno continua a stupire i suoi spettatori con un altro spettacolo del Cirque du Soleil: atleti, acrobati, cantanti, attori, dei veri artisti capaci di emozionare le grandi platee di tutto il mondo. Mirabolanti acrobazie, emozioni e fiato sospeso in una selezione degli spettacoli migliori del circo più famoso del mondo. Questa sera vediamo Delirium, uno spettacolo indimenticabile che propone un mix all'avanguardia di musica e strepitose acrobazie.

Amore e altri rimedi, ore 21:00 Fox life

Rivediamo l’ottava puntata di “Amore e altri rimedi”, su Fox life, e conosciamo le due coppie che, seguite da due psicoterapeuti, decidono di cambiare partner e vivere un esperimento per superare la loro crisi di coppia. Conduce Claudia Gerini.

Marcia Clark: oltre ogni giudizio, ore 20:10 Crime investigation

Marcia Clark, pubblico ministero nel processo contro O.J. Simpson, riapre 7 dei casi americani più controversi, tra cui quello della misteriosa morte di Chandra Levy. La tirocinante, presumibilmente, aveva una relazione con un membro del Congresso.

The last 24 hours: Michael Jackson, ore 21:15 Sky Arte

Con “The last 24 hours” facciamo luce sulle ultime ventiquattro ore di vita di alcuni musicisti leggendari, scomparsi prematuramente. Immagini esclusive e interviste a chi li ha conosciuti. Nella puntata di questa sera, l’ultima giornata di Michael Jackson.

TIR ritroverò!, ore 21:00 Blaze

Su Blaze parte “TIR ritroverò” il reality americano che segue un gruppo di cacciatori di taglie che recuperano rimorchi rubati e, in alcuni casi, anche veicoli o carichi di rimorchi.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Gene Gnocchi, Anna Maria Barbera, Gabriele Cirilli, Debora Villa, Stefano Chiodaroli e Marco Della Noce. Per una serata all'insegna del buonumore.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella quinta puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Oxford e cercano di curare il maggior numero possibile di pazienti. Tra questi, un uomo con i piedi doloranti e una donna con un forte mal di stomaco.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

I maghi del garage, ore 20.55 National Geographic

Tim Shaw e il suo fidato meccanico Fuzz tornano per la terza stagione de “I maghi del garage”, in cui riportano all’antico splendore grandi classici dei motori. Nella puntata di stasera, si occupano del restauro di una Talbot Sunbeam Lotus.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

La costruzione a Shanghai di un rivoluzionario grattacielo (che diventerebbe la torre più alta del mondo) potrebbe risolvere i problemi di sovrappopolazione della città.

La guerra degli italiani, ore 21:00 History

La Seconda Guerra Mondiale narrata attraverso i cinegiornali Luce. Il ritratto di un paese sfigurato dalle macerie e ferito nell'anima.

Le origini del branco, ore 21:00 National Geographic Wild

Nel 2000, in un'area del Botswana, i leoni erano considerati a rischio estinzione. Nel 2014, il Paese ha proibito la caccia nell'area e finalmente queste creature riescono a riprodursi.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff è alle prese con l'organizzazione di una festa. Lauren affronta delle prove molto dure. Timothy è sotto pressione a causa di un bagaglio smarrito.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

In prima visione tv su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, gli episodi finali della quarta stagione di “Gomorra - La serie”. Le nuove puntate sono state girate tra Napoli, Londra, Bologna e Reggio Emilia. Nuovi personaggi e nuovi intrighi vi aspettano venerdì sera alle 21:15 su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno.

Modern family, ore 21:00 Fox

Continua su Fox la decima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

NCIS, ore 22:00 Fox Crime

Alle 22:00 rivediamo l’undicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Law & Order - True crime, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo il sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Will & Grace - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, vediamo un altro episodio, in prima visione tv, della decima stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Be cool, Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang, va in onda la serie “Be cool, Scooby Doo!”, con protagonista tutta la Scooby-Doo Gang- Uno spin-off comico e divertente rispetto alle classiche avventure di Scooby-Doo.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Continuano gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

