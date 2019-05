Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 3 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2012 diretta da Armando Iannucci, con Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs e Paddy Considine. La sera del 28 febbraio del 1953 Radio Mosca diffonde in diretta il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23” di Mozart. Toccato dall’esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin ne domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto.

Sleepover, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2004, diretta da Joe Nussbaum, con Sam Huntington, Mika Boorem, Sara Paxton, Brie Larson e Jane Lynch. Quattro amiche decidono di riscattare la loro reputazione di imbranate. Dopo aver rubato un’auto, iniziano a girare per i club più “in” della della città. Gli imprevisti sono dietro l’angolo, ma quella notte rimarrà indimenticabile.

Torno a vivere da solo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Jerry Calà dirige e interpreta il sequel di “Vado a vivere da solo”. Un film con Tosca D'Aquino, Enzo Iacchetti, Don Johnson, Paolo Villaggio e Eva Henger. Giacomo, detto Giagià, affermato agente immobiliare, scappa da sua moglie Francesca, una napoletana approdata a Milano negli anni '80, e torna a vivere da solo, nell’appartamento in cui viveva da ragazzo. Un film divertente, per una serata da trascorrere a casa all’insegna del relax.

Take Me Home Tonight, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2012, diretto da Michael Dowse, con Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa Palmer, Chris Pratt, Michael Biehn. Nell’America degli anni ’80, con la Borsa in pieno boom, Matt Franklin, giovane laureato del MIT ed occupato in un laboratorio con una lauta retribuzione, decide di licenziarsi scandalizzato da un materialismo imperante. Un film divertente e con tanti spunti di riflessione, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Lady Bird, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith. La pellicola racconta la storia di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale di Sacramento che sogna un'esistenza diversa in una città dell’East Coast. Per accumulare i crediti extracurriculari ed essere accettata al college, decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza cambierà la sua vita sociale e privata.

Se mi lasci non vale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2016 per la regia di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Paolo Calabresi. Vincenzo e Paolo sono appena stati lasciati dalle loro compagne quando si incontrano al bar, per caso. I due fanno amicizia e condividono il dolore del rifiuto insieme, ma non si lasceranno scoraggiare facilmente: decidono infatti di organizzare un piano di vendetta tutto da ridere.

Film western da non perdere stasera in tv

Giù la testa, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western del 1971 diretto dal grande Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Si tratta del secondo film della cosiddetta trilogia del tempo che si concluderà nel 1984 con “C'era una volta in America”. Ambientato in Messico nel 1913, la pellicola racconta l’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell'Ira, per svaligiare una banca. “Giù la testa” ha permesso a Sergio Leone di conquistare il David di Donatello per la miglior regia.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Viking, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film storico russo, diretto da Andrei Kravchuk con Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev e Rostislav Bershauer. Narra le vicende di un principe della Rus’ di Kiev esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre. La pellicola di Kravchuk è fra le più costose mai prodotte in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir. I tanti hanno ribattezzato il film come il Trono di Spade russo.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Nodo alla gola, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 1948, diretto dal mitico Alfred Hitchcock, con Farley Granger, James Stewart, Edith Evanson, John Dall e Douglas Dick. Due giovani uccidono un amico e nascondono il corpo in una cassapanca. Poi, hanno il coraggio di dare un party nel salotto stesso, dove tra gli invitati ci sono anche i genitori del defunto. Nessuno sospetta, tranne un professore che, a party terminato, mette alle strette i due assassini e li fa confessare.

Quello che non so di lei, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Thriller mozzafiato diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Ragione e sentimento, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen e diretto da Ang Lee, con Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet, Alan Rickman, Greg Wise e Imelda Staunton. La pellicola è ambientata in Inghilterra alla fine Settecento. Henry Dashwood muore e i suoi averi vanno al maschio primogenito. L'altra famiglia si trova sul lastrico: madre e tre figlie vivono in maniera modesta, ma molto dignitosa. Film vincitore di un Oscar alla miglior regia e di un Orso d'oro a Berlino.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

The Illusionist - L'illusionista, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2006, diretto da Neil Burger, con Rufus Sewell, Edward Norton, Jessica Biel, Karl Johnson e Paul Giamatti. Eisenheim è un adolescente innamorato della bella Sophie: la ragazza, però, è promessa sposa del Principe Leopoldo, erede al trono. I due sono costretti a separarsi ed Eisenheim scompare dalla circolazione. Quindici anni dopo, il ragazzo è cresciuto e strega Vienna con spettacoli nei quali mette in mostra le sue incredibili doti di illusionista. Una sera incontra Sophie e l’amore si riaccende, ma il Principe Leopoldo, aiutato dall’Ispettore Generale Uhl, capo della Polizia, fa di tutto per stroncare una volta per tutte la relazione.

Come un uragano, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2008, diretto da George C. Wolfe, con Scott Glenn,Richard Gere, Diane Lane, Christopher Meloni e Viola Davis. Adrienne Willis vive con i due figli in un'agiata condizione economica. Ciò che la turba è il comportamento dell’ex marito il quale, dopo averla lasciata, ora implora di poter ritornare. La donna decide allora di allontanarsi per un weekend per tenere in attività il bed & breakfast di un'amica sulle spiagge del Rodanthe. Ci sarà un unico ospite, il medico Paul Flanner, chirurgo estetico fagocitato dal suo lavoro, che ha visto morire sul tavolo operatorio una paziente. Adrienne e Paul avranno modo di conoscersi e di scoprire che c’è sempre una seconda possibilità nella vita.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Sully, ore 21:14 Premium Cinema

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. La pellicola è una coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì un eroico ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

Film horror da non perdere stasera in tv

Wolfman, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2010, remake di un grande classico del cinema dell'orrore, con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e Emily Blunt. Alla regia, il mago degli effetti speciali Joe Johnston. Dopo la misteriosa scomparsa del fratello, Lawrence Talbo fa rientro nella casa di famiglia per assistere il padre nelle ricerche. Nel corso di una serie di eventi, il giovane uomo sarà morso da un licantropo e condannato a una doppia vita.

