Italia’s Got Talent 2019: i Masa portano Coez sul palco

Emozioni, divertimento, risate e tanto talento. L’ultima serata delle audizioni di Italia’s Got Talent ha regalato momenti di grande spettacolo, Lodovica Comello ha accompagnato i telespettatori attraverso un viaggio tra esibizioni divertenti e sorprendenti, Mara Maionchi, Claudio Bisio, Frank Matano e Federica Pellegrini hanno giudicato gli artisti in gara.

Musica, canto, danza e molto altro, ogni settimana il palco di Italia’s Got Talent ospita gli artisti più poliedrici che si siano mai visti. Dalla prossima volta sarà il momento delle tanto attese semifinali in cui si daranno battaglia i concorrenti più talentuosi, l’appuntamento da segnarsi in agenda è per venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

“La musica non c’è” di Coez: i Masa riescono nell’impossibile

Pensare di vedere Max Pezzali, Piero Pelù, Jovanotti, Eros Ramazzotti e tanti altri artisti italiani insieme sul palco di Italia’s Got Talent per esibirsi sulle note de “La musica non c’è” di Coez sembrava quasi impossibile, invece i Masa sono riusciti nell’intento, come? Ovviamente con il loro straordinario talento! I due ragazzi hanno messo in piedi una performance davvero originale in cui hanno dato voce ad alcuni dei più importanti interpreti della canzone italiana. Il pubblico di Italia’s Got Talent non ha potuto far altro che premiarli con un caloroso applauso, sulla stessa lunghezza d’onda anche i giudici, in primis Claudio Bisio che si è alzato in piedi per manifestare la totale approvazione.