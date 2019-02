Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 11 febbraio

Programmi tv in onda stasera

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo la terza puntata della terza stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfideranno affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticcera Claire Heitler.

Confessioni di un detective, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation, un’altra puntata di “Confessioni di un detective”, il racconto di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Stasera, vediamo il caso di dell'omicidio di Gregana, una donna il cui corpo è stato trovato in una valigia.

Il Papa - L’uomo più potente della storia, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte va in onda “Il Papa - L’uomo più potente della storia”, la serie targata CNN che ci porta in Vaticano e rivela come i papi abbiano usato il loro potere per plasmare il corso della storia.

Alone, ore 20:55 Blaze

Su Blaze, un’altra puntata di “Alone”: dieci esperti di sopravvivenza dovranno vivere nelle aride steppe di Siberia e Mongolia, in una sfida eccezionale tra uomo e natura.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche. Stasera Battista incontra la Grecia e insegna a mettere in competizione i consuoceri.. Alle ore 21:00 su Comedy Central.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Federica Riganò. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Federica?

Mega meccanici, ore 21:00 Discovery Channel

Nella puntata di stasera di “Mega meccanici”, seguiamo l’installazione di un nuovo motore in un A330, che deve essere realizzato attraverso un intricato processo di supporto e tecniche particolari.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo gli scavi per costruire la metropolitana di Istanbul. Ma durante i lavori, i tecnici incontrano un ostacolo: il porto antico della città, uno dei siti archeologici più importanti del mondo.

Ti presento l’Impero Romano, ore 21:00 History

In questa puntata di “Ti presento l’Impero Romano”, Mary Beard indaga sui valori che tenevano unito l'Impero romano, dallo stile di vita all'economia.

Leoni: in lotta per il regno, ore 21:00 Nat Geo Wild

Tau e Banda sono due leoni che sono stati esiliati e ora sono costretti a vivere come nomadi. Sperduti nelle aree più selvagge, non sanno come cacciare per sconfiggere la fame.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. Michelle non ha paura di assumersi rischi quando deve occuparsi dei pazienti, non importa quanto siano grandi.

Serie TV in onda stasera

True detective - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic ancora altri due episodi della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox riprendono gli episodi della nona stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

The Passage - 1^ TV, ore 21:55 Fox

Alle 21:55 su Fox un altro episodio di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

This is us - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life vanno in onda invece altri due episodi della terza stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Blindspot, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Manifest, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:12 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Hot & bothered, ore 21:36 Premium Joi

Alle 21:36 su Premium Joi altri due episodi di “Hot & bothered”, la serie tv con protagonista Ana Sofia (interpretata da Eva Longoria), popolare attrice di telenovelas con una vita ancora più intricata delle scene che recita quotidianamente.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, altri due episodi di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:10 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:10, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon vanno in onda i primi episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! La corsa dei mitici Wrestlers, ore 20:40 Boomerang

Scooby e la sua gang sono invitati alla Corsa dei Wrestler. Ma un intruso vuole sabotarla.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

