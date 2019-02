Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 11 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Solo: A Star Wars Story, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Hits

Questa sera non perderti su Sky Uno alle 21:15 e su Sky Cinema Hits alle 21:45 questo film di fantascienza del 2018, con Woody Harrelson, Warwick Davis, Clint Howard, Thandie Newton, Paul Bettany e la regia di Ron Howard. Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell’ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L’unica cosa che desidera davvero è pilotare una nave spaziale per sfuggire all’oppressione con Qi’ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci, ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi’ra. Ian si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare a prenderla.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Exposed - Nell'ombra di un delitto, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un thriller dai risvolti paranormali, diretto da Declan Dale, con Keanu Reeves, Ana de Armas, Mira Sorvino, Christopher McDonald, Laura Gómez. Una donna di origini latine si ritrova a vivere strane esperienza paranormali dopo aver assistiti a un miracolo. Intanto, un detective della polizia, lavora per scovare la verità legata alla morte del suo partner. Le storie dei due protagonisti si intrecciano dando luogo a una storia ricca di suspense e colpi di scena.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Italo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film imperdibile per gli amanti degli animali, diretto nel 2014 da Alessia Scarso, con Marco Bocci, Tuccio Musumeci, Leo Gullotta, Lucia Sardo, Andrea Tidona e Barbara Tabita. Un’ordinanza comunale di Scicli, in Sicilia, bandisce i cani randagi dal paese, ma un golden retriever sfida il divieto e comincia a frequentare le stradine locali, affezionandosi soprattutto ad un bambino di dieci anni, Meno, figlio del sindaco Antonio Bianco. A poco a poco Italo, come verrà soprannominato il cane, entrerà a far parte della vita della comunità, accompagnando i turisti in visita, assistendo alla messa in chiesa e giocando con i bambini del paese. La sua presenza addolcirà le vite di tutti e farà da cupido fra il padre di Meno, rimasto vedovo, e la maestrina locale, così come fra Meno e una sua compagna di giochi.

Il cacciatore di ex, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Se ami le commedie sentimentali, non perderti questa sera su Sky questa pellicola del 2010, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski, Jeff Garlin e la regia di Andy Tennant. Milo Boyd è un ex poliziotto con una ex moglie. Cacciatore di taglie per sopravvivenza e non per vocazione, gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con Nicole, giornalista d’assalto sposata per nove mesi e poi congedata per incompatibilità. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Beccata e sfuggita più volte allo zelo dell’ex marito, Nicole finisce per chiedergli aiuto nell’indagine. In fuga da loro stessi e da un presunto assassino, Milo e consorte rivedranno le rispettive posizioni, ritrovano un inaspettato amore.

È già ieri, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day), il film è piacevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Hollywood Party, ore 21:00 Sky Cinema Classic

Se ami la comicità dell’ispettore Clouseau, le atmosfere anni Sessanta e i drink, non puoi perderti questo esilarante film. Hrundi V. Bakshi è un’ingenua e sbadata comparsa indiana sul set di un film di Hollywood. Dopo avere inavvertitamente fatto esplodere il set prima del ciak del regista, il buffo ometto si ritrova per errore invitato in una lussuosa villa al party del produttore del film. Qui il sobrio ma imbranato indiano combinerà un guaio dopo l’altro, aiutato in questo crescente caos da una galleria di personaggi, primo tra tutti il cameriere Levinson, che dopo essersi scolato tutti i drink rifiutati dall’integerrimo Bakshi, finisce per servire l’insalata con le mani e pomiciare placidamente con una bionda altrettanto ubriaca, mentre alle loro spalle la villa è un delirio di schiuma ed elefanti hippie. Regia di Blake Edwards, con Peter Sellers, Marge Champion, Al Checco, Danielle De Metz e Claudine Longet.

Questione di tempo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Tim ha 21 anni ed è un ragazzo piuttosto impacciato. Un giorno apprende da suo padre che tutti gli uomini della sua famiglia hanno un dono particolare, quello di poter viaggiare nel tempo: chiudendosi in un luogo in cui nessuno può vederli e stringendo i pugni, riescono a ritrovarsi nel passato e, in questo modo, a modificare il presente. Tim decide di utilizzare subito questo potere per cercare una ragazza e l’obiettivo dei suoi sforzi diventa Mary, conosciuta in un ristorante al buio. Tuttavia, quando i giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio temporale sembra rimettere tutto in discussione. Regia di Richard Curtis, con Lisa Eichhorn, Bill Nighy, Lindsay Duncan, Tom Hollander e Paul Blackwell.

Come ammazzare il capo... e vivere felici, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia del 2011, ideale per trascorrere una serata in relax con Sky. Nick, Dale e Kurt sono tre amici trentenni legati da una comune avversione per i loro rispettivi capi. Nick lavora in una compagnia finanziaria accumulando straordinari e continue umiliazioni per ottenere una promozione che il suo perfido amministratore finisce per riservare a se stesso. Dale è l'assistente igienista di una dentista erotomane, ossessionata dall’idea di molestare sessualmente il suo sottoposto mentre i pazienti sono sedati. Kurt è invece il contabile di un’azienda chimica in adorazione del suo vecchio capo, finché un giorno questi muore lasciando la presidenza al viscido figlio cocainomane che detesta Kurt e cerca di sfruttare l’azienda solo per organizzare festini e accumulare capitale da spendere in vizi di dubbio gusto. Una sera, durante una chiacchierata a un pub, fomentata da qualche bicchiere di troppo, salta fuori un’idea, quella di uccidere i propri capi. Regia di Seth Gordon, con Donald Sutherland, Kevin Spacey, Jason Bateman, Jennifer Aniston e Jamie Foxx.

Cose nostre – Malavita, ore 20:10 Sky Cinema Uno +1

Una commedia del 2013 dal sapore noir, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Paul Borghese, Domenick Lombardozzie la regia di Luc Besson. Decisosi a parlare e a mandare in galera tutta la sua famiglia assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni è continuamente trasferito da una casa all’altra, come previsto dal programma di protezione dei testimoni dell’FBI. Arrivato con la moglie, la figlia adolescente e il figlio piccolo in un paesino della Francia, tenta di sopprimere la sua natura mentre i suoi familiari si integrano a modo proprio con l’ambiente locale. Intanto, in una galera americana, uno dei molti capi che ha fatto incarcerare con la sua testimonianza non smette di cercarlo per chiudere i conti.

Film horror da non perdere stasera in tv

The new daughter – Un’altra figlia, ore 21:00 Sky Cinema Max

Per gli amanti dell’horror, una pellicola del 2009, diretta da Luiso Berdejo, con Kevin Costner, James Gammon, Samantha Mathis, Noah Taylor e Ivana Baquero. Lo scrittore John James si trova imprevedibilmente ad affrontare una situazione familiare problematica per la quale non è preparato. Abbandonato di punto in bianco dalla moglie, deve infatti occuparsi dei figli: il piccolo Sam e l’adolescente Louisa. Per dare un taglio al passato e trovare un posto adatto al lavoro e alle esigenze familiari, John si trasferisce con i figli in una grande casa isolata nella Carolina del Sud. Trova un po’ di conforto attraverso la conoscenza di Cassandra Parker, la cordiale e sensibile maestra di Sam, ma si accorge presto che i suoi problemi sono ben altri. Infatti, cominciano ad accadere fatti inquietanti e John scopre che la località dove si trova la sua casa ha un passato oscuro e poco raccomandabile.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Mommy, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un intenso film drammatico del 2014, con Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine Olivier Pilonn e la regia Xavier Dolan. Diane, madre single, dall’aspetto aggressivo e da uno stile di vita senza autocontrollo, si ritrova a gestire un figlio affetto da una grave patologia mentale, che lo rende spesso aggressivo e che lo fa entrare ed uscire dagli istituti. In questo quadro si inserisce Kyle, una vicina di casa remissiva e balbuziente, che sembra trovare nei due un punto di riferimento. Il film è stato acclamato con il premio della giuria a Cannes nel 2014.

Lady Bird, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Commedia del 2017, candidata a cinque premi Oscar e vincitrice del Glden Globe. Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno. Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco senza lavoro. Regia di Greta Gerwig con Lois Smith, Laurie Metcalf, Jake McDorman, Monique Edwards e Saoirse Ronan.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Chinese zodiac, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto e interpretato da Jackie Chan, con Oliver Platt, Caitlin Dechelle, Steven Dasz, Kenny G e Andrew Dasz. Nell’imponente Palazzo d’Estate di Pechino, nel 1860 gli eserciti francese e britannico si appropriarono di dodici preziose teste di statue rappresentanti gli animali dello zodiaco cinese. In epoca moderna, il cacciatore di tesori Asian Hawk viene incaricato assieme alla sua squadra di recuperare quelle statue. Questa missione farà vivere ad Asian e ai suoi svariate avventure in giro per il mondo.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Decisione critica, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Stuart Baird firma la regia di questo film d’avventura del 1996, con Kurt Russell, Steven Seagal, Jerry Goldsmith, Halle Berry e John Leguizamo. Un uomo islamico dirotta un Boeing 747 per far liberare un importante terrorista detenuto negli Stati Uniti. David Grand, analista dei servizi segreti, è tuttavia convinto che il vero obiettivo sia quelli di portare l’aereo sui cieli di Washington D.C. per far esplodere una bomba chimica a base di gas nervino. L’impossibilità di abbattere l’aereo che trasporta 400 passeggeri induce le autorità a inviare una squadra di berretti verdi a bordo del velivolo, a cui restano poche ore per neutralizzare i nemici e scongiurare il pericolo.

Gold - La grande truffa, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Il film racconta la storia vera di Kenny Wells, un uomo d’affari da anni in cerca di fortuna, ma senza successo. Un giorno, con l’aiuto del geologo Michael Acosta, Wells sembra aver scoperto nella inesplorata giungla indonesiana una delle più grandi e prolifiche miniere d'oro che lo fa finalmente diventare molto ricco. Ma non è tutto oro quel che luccica. Regia di Stephen Gaghan, con la magistrale interpretazione di Matthew McConaughey, insieme a Bruce Greenwood, Stacy Keach, Michael Landes e Adam LeFevre.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Stuart Little - Un topolino in gamba, ore 20:35 Sky Cinema Family +1

In un orfanotrofio, la famiglia Little adotta un dolce topolino di nome Stuart. I modi affabili e molto garbati del nuovo arrivato, tuttavia, generano all’interno della casa un grande scompiglio, a partire dalla gelosia del gatto Fiocco di Neve, che si unisce a una losca banda di felini per escogitare un piano per mandare via definitivamente Stuart. Un film perfetto per tutta la famiglia, diretto da Rob Minkoff.

