Gold – la grande truffa in anteprima su Sky Cinema

Domenica 30 aprile, Sky Cinema Cult alle 20.50 propone alcuni minuti di anteprima del film Gold – la grande truffa , in uscita in sala il 4 maggio. Un uomo d’affari sfortunato si trova improvvisamente davanti una miniera d’oro, riuscirà a sfruttarla o ne verrà ingoiato?

Il film racconta la storia vera di Kenny Wells (Matthew McConaughey) un uomo d’affari da anni in cerca di fortuna, ma senza successo. Un giorno con l'aiuto del geologo Michael Acosta (Edgar Ramirez), Wells sembra aver scoperto nella inesplorata giungla indonesiana una delle più grandi e prolifiche miniere d'oro che lo fa finalmente diventare sfacciatamente ricco. Ma non è tutto oro quel che luccica.

Gold – la grande truffa si ispira ad una storia vera, quella di Kenny Wells, un imprenditore minerario che nel 1988 che decide di rischiare tutto vendendo tutti i suoi averi e lanciandosi all’avventura in Indonesia alla ricerca dell’oro. A lui si aggiunge il geologo Michael Acosta. Le grandi scoperte però sono anche il pasto preferito degli avvoltoi, in questo caso politici corrotti, banchieri e membri del governo, tutti in lotta fra loro e tutti affamati della scoperta di Kenny.

Il regista di Syriana e Premio Oscar per la miglior sceneggiatura di Traffic, Stephen Gaghan, dirige un biopic affascinante e eccessivo alla The Wolf of Wall Street. Gaghan afferma "Il film esplora l'ambizione, l’idea di autostima, e al suo interno c’è una storia di amicizia. Questi due ragazzi condividono le stesse necessità. Si riconoscono l'uno nell'altro. Che si tratti di inganno o di cospirazione, l'amicizia è il collante che tiene tutti gli altri temi insieme."

Per McConaughy, che regala un’altra grandissima interpretazione, Wells “è un grandissimo sognatore. Fa un sogno una notte, quello di trovare l'oro in questo luogo dove è stato alcuni anni prima, e lui ha il coraggio di inseguire quel sogno."

Guarda il trailer: