Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 17 gennaio

MasterChef - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Parte su Sky Uno l’ottava edizione di MasterChef, i concorrenti dovranno cimentarsi in alcune prove per aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. A valutarli, i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, i dottori si occupano di un ragazzo che ha subito tre rinoplastiche in un anno, di una donna che ha un problema con le protesi al seno e di una ragazza paraplegica che ha un sogno da realizzare.

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime investigation

La serie “Il mistero delle undici ragazze” ripercorre le vicende basate sulle confessioni di Edward Bell, rinchiuso in carcere per l’uccisione di un uomo. Durante un interrogatorio, Bell dichiara di essere un serial killer e di aver ucciso 11 donne del Texas a cavallo degli anni ‘70.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Anche nella nuova serie de “Il mago di Hollywood” Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono alcune delle scene più adrenaliniche del passato cinematografico. In questa puntata, la coppia ripropone un classico western con Clint Eastwood nei panni di Biondo.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Jo, che è irresistibilmente attratta dal cibo dei takeaway, ed Emma, che vede il cibo come una insopportabile scocciatura.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. In questa puntata, vediamo come, nel settembre 1944, i giapponesi tentano di difendere le proprie isole costruendo enormi strutture.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, vengono analizzati gli ultimi modelli messi a punto dagli ingegneri della NASA, come il razzo Ares.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

La prostituzione e la Wehrmacht, ore 21:00 History

Vediamo come, per soddisfare tutte le esigenze dei soldati, la Wehrmacht e le SS costrinsero migliaia di donne a prostituirsi negli innumerevoli bordelli aperti appositamente nei territori occupati.

La grande barriera australiana, ore 21:00 Nat Geo Wild

Andiamo alla scoperta della Grande Barriera Corallina, un habitat unico nel suo genere che, con miliardi di microorganismi e altre creature, offre uno spettacolare esempio di biodiversità.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Africa, un continente ricco di tradizioni culinarie.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Atlantic +1

Dalle 21:15 su Sky Atlantic e su Sky Atlantic +1, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

The Orville - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Gifted - 1^ TV, ore 21:55 Fox

Continuano, su Fox, gli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

Delitti in paradiso, ore 21:05 Fox crime

In prima visione Fox Crime, ritorna “Delitti in paradiso”, con gli episodi della settima stagione. La serie segue le vicende degli ispettori di polizia in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico ex colonia francese e dipendenza britannica d'oltremare. Nella settima serie, il protagonista è Jack Mooney, arrivato sull'isola insieme alla figlia Siobhan.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono invece gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories tornano gli episodi della settima stagione di “Suits”, l’ultima con protagonista Meghan Markle, attuale duchessa di Sussex e moglie di Henry d’Inghilterra. La serie tv narra le vicende di Harvey Specter, avvocato newyorkese cinico e spietato.

Great news, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, proseguono invece gli episodi di “Great news”, la serie tv ambientata nel mondo dell’informazione televisiva con protagonista una produttrice di notizie alle prese con una stagista particolare: la madre.

Grimm, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 riprendono gli episodi della sesta stagione di “Grimm”, la serie tv con protagonista il detective della omicidi Nick Burkhardt. Nick scopre di essere un Grimm, l’ultimo discendente di una famiglia di cacciatori che combattono una specie di creature soprannaturali noti come Wesen.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il mistero del circo, ore 20:40 Boomerang

Scooby-Doo, Shaggy e la sua banda arrivano ad Atlantic City per una vacanza rilassante e si ritrovano sul palco centrale di un mistero a tre piste!

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, torna “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

