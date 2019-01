Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 17 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’azione da vedere stasera in tv

Red Sparrow, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un film ricco di azione e suspense, con la regia di Francis Lawrence e l’interpretazione di Joely Richardson, Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Thekla Reuten e Sakina Jaffrey. “Red Sparrow” è l’adattamento cinematografico del libro di spionaggio di Jason Matthews, i cui diritti cinematografici sono stati comprati dalla 20th Century Fox con un assegno a 7 cifre. Il film è ambientato nella Russia contemporanea e racconta la storia dell’agente segreto Dominika Egorova che lotta per sopravvivere nella burocrazia di ferro dell'intelligence post-sovietica. Contro la sua volontà diventa uno “Sparrow”, un agente addestrato alla seduzione, che deve operare contro Nathaniel Nash, un agente della CIA al suo primo incarico, che gestisce le più sensibili penetrazioni all'interno dell'intelligence russa. Un film da non perdere su Sky Cinema Uno.

Film commedia da vedere stasera in tv

Vengo anch’io, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un’esilarante commedia italiana da vedere con tutta la famiglia. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Haber, Aldo Baglio, Francesco Paolantoni, Ambra Angiolini e la regia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Corrado è assistente sociale presso un centro per minori svantaggiati di Segrate, ma ha a sua volta un problema: è dipendente dagli psicofarmaci, tanto da finire licenziato. Dovendo partire, decide di accompagnare Aldo, affetto da sindrome di Asperger, dal suo vero padre a Pescara. Per risparmiare sul viaggio i due caricano Maria, che vanno a prendere fuori dal carcere e devono portare al porto di Brindisi dalla figlia Lorenza, atleta nel canottaggio femminile. Non lasciarti sfuggire questo viaggio ricco di avventure e tante risate, questa sera su Sky Cinema +24.

Un pesce di nome Wanda, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 1998 con Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, Kevin Kline e la regia di Charles Crichton. Dopo aver derubato una gioielleria di Londra, i componenti di una banda tentano di ingannarsi l’un l’altro per tenersi il ghiotto malloppo. “Un pesce di nome Wanda” è una delle commedie più travolgenti della storia del cinema, premiato anche con l’Oscar a Kevin Kline. Guardalo questa sera con tutta la famiglia su Sky Cinema Comedy.

L’erba di Grace, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Una commedia romantica deliziosamente inglese del 2000, con Tchéky Karyo, Leslie Phillips, Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes e la regia di Nigel Cole.Nella verde, ridente e tranquilla Cornovaglia, una dolce signora si trova a dover affrontare debiti e misfatti del defunto marito. Senza farsi prendere dallo sconforto e senza dimenticare la sua gentilezza tutta di provincia, trova il modo di far fruttare il proprio pollice verde: dagli innesti di orchidee passa alla coltivazione intensiva di marijuana, con risultati davvero sorprendenti.

Noi e la Giulia, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Una divertentissima commedia italiana del 2014 diretta da Edoardo Leo e con Claudio Amendola, Carlo Buccirosso, Edoardo Leo, Luca Argentero e Stefano Fresi. Diego è un venditore di auto senza più la capacità di costernarsi, Claudio l’ex gestore di una gastronomia che ha chiuso i battenti, Fausto un piazzista televisivo inseguito dai creditori. Li accomuna il sogno di cambiare vita e un identico piano B: aprire un agriturismo, la versione per quarantenni del chiringuito ai tropici. I tre uniscono le forze per completare l’acquisto dell’immobile giusto, ma devono subito affrontare mille problemi pratici, da un bagno intasato ai camorristi locali che esigono il pizzo. Nella loro avventura verranno coinvolti anche Sergio, un veterocomunista fermo al ‘68, ed Elisa, incinta e fuori di testa.

Chiedimi se sono felice, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un classico della commedia con Marina Massironi, Antonio Cataniae il trio comico Giacomo Poretti, Aldo Baglio e Giovanni Storti. Tre amici (uno doppiatore di colpi di tosse, l’altro comparsa alla Scala e il terzo statua vivente nei grandi magazzini) cercano, senza successo, di mettere in scena il Cyrano. Ma Giovanni, innamoratosi di una hostess di nome Marina, se la vede soffiare quasi involontariamente da Giacomo. A distanza di tre anni, Giacomo va a cercare Giovanni, che nutre ancora rancore. Giacomo e Marina vivono insieme e vogliono convincere Giovanni a incontrarsi ancora una volta con Aldo, col quale aveva rotto coinvolgendolo nella vicenda. Un viaggio in Sicilia potrebbe portare alla riappacificazione. Non perderlo questa sera su Premium Cinema Comedy.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, ore 21:15 Sky Cinema HD HITS

Grosso guaio nella terra dei puffi: Puffetta sta attraversando una crisi di identità e arriva a porsi domande cruciali su cosa sia una puffetta, perchè sia l’unica femmina in un villaggio di soli maschi e sul fatto che sia stata creata dal perfido Gargamella come creatura malvagia (anche se poi il Grande Puffo l’ha trasformata nell'adorabile biondina che tutti conosciamo). Mentre Gargamella con il suo pentolone produce bloccasfere per catturare i puffi, rubare loro l’energia e diventare il mago più potente del mondo, Puffetta si imbatte in un suo simile che non appartiene al villaggio capitanato dal Grande Puffo e che sosta proprio a ridosso di quel muro che separa le terre conosciute dai puffi dalla foresta loro proibita. Incautamente Puffetta svela quindi a Gargamella l'esistenza di un altro villaggio di puffi che potrebbe diventare per lui una fonte di energia ancora più appetibile e il senso di colpa che prova per essersi lasciata sfuggire quell’informazione dà inizio al suo lungo viaggio per avvisare il villaggio sconosciuto della minaccia incombente, con un po’ di aiuto da parte dei suoi amici.

Capitan Mutanda - Il film, ore20:25 Sky Cinema Family +1

Un film d’animazione diretto da David Soren, con Kevin Hart, Dee Dee Rescher, Kristen Schaal, Brian Posehn e Ed Helms. George e Harold sono inseparabili amici, la cui affinità si basa soprattutto sullo spiccato senso dell’umorismo. Insieme realizzano i fumetti comici di Capitan Mutanda che, come i loro numerosi scherzi, sono del tutto invisi al preside Knupp, il quale sopporta solo il loro pusillanime compagno di classe Malvin. I due, minacciati di essere divisi in classi separate, finiscono per ipnotizzarlo e lo convincono di essere Capitan Mutanda! La ritrovata allegria avrà però le gambe corte per via dell'arrivo di un nuovo insegnante: il Professor P., deciso a eliminare le risa dal mondo.

Film di fantasia da vedere stasera in tv

Chi ha incastrato Roger Rabbit, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un incredibile film a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Disney e dalla Amblin Entertainment, che combina attori in carne ed ossa e personaggi di animazione. Eddie Valiant (Bob Hoskins), un detective privato sempre depresso ed alcolizzato (da quando, anni prima, suo fratello Teddy è stato ucciso da un misterioso cartone, che lo ha schiacciato sotto ad un pianoforte dopo una rapina), viene incaricato da R.K. Maroon (Alan Tilvern), il datore di lavoro di Roger, di trovare le prove del tradimento della moglie del coniglio di cui si sente parlare, per “dargli una svegliata” e farlo tornare a concentrarsi sul lavoro. Un capolavoro senza tempo, da condividere con tutta la famiglia per una serata di relax e divertimento.

Film horror da vedere stasera in tv

The Lodgers - Non infrangere le regole, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un horror interpretato da David Bradley, Bill Milner, Deirdre O'Kane, Roisin Murphy e Charlotte Vega. Nelle campagne dell’Irlanda del 1920 i gemelli Rachel ed Edward devono combattere ogni notte con le presenze che popolano la tenuta di famiglia. Le presenze impongono ai due protagonisti tre regole: andare a letto entro mezzanotte, impedire a qualsiasi estraneo di entrare nella loro stanza ed evitare di fuggire per non mettere in pericolo la vita dell’altro. Quando il veterano di guerra Sean si innamora di Rachel, la ragazza si ritrova a dover infrangere le regole. Le conseguenze saranno devastanti.

Film drammatici da vedere stasera in tv

La vita possibile, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film drammatico del 2016, diretto da Ivano De Matteo e interpretato da Valeria Golino, Margherita Buy, Bruno Todeschini, Caterina Shulha e Andrea Pittorino. Anna abbandona la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per sfuggire a un marito violento che la tormenta e che le denunce e le diffide non sono riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo, assai generosa nell’accogliere a braccia aperte l’amica in difficoltà. A Torino Anna cerca lavoro e una vita sicura per sé e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come lui): una prostituta dell'Est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore e, pare, ex carcerato.

Viale del tramonto, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film drammatico del 1959 con William Holden, Buster Keaton, Erich von Stroheim, Fred Clark, Nancy Olson e la regia di Billy Wilder. Joe Gillis, sceneggiatore di Hollywood, è in un momento di difficoltà professionale. Per sfuggire agli esattori capita in una vecchia casa che sembra abbandonata, ma non lo è. Nell’abitazione vive Norma Desmond, vecchia gloria del muto. Joe accetta di rivedere un terribile copione che la diva sta scrivendo, sognando un clamoroso ritorno sul set. L'atmosfera della casa è nera, buia, quasi mortale. La diva proietta continuamente suoi vecchi film, gli ospiti sono mummie sopravvissute. Figura rilevante è il domestico von Mayerling che, si verrà a sapere, è anche stato il primo marito di Norma. La donna finisce per innamorarsi del giovane, a sua volta innamorato di una sua collega coetanea. Gillis per un po’ accetta la situazione del mantenuto, poi cede.

Quei bravi ragazzi, ore 21:14 Sky Cinema Energy

La firma di Martin Scorsese in un film drammatico 1990, con Ray Liotta, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Joe Pesci e Paul Sorvino. Henry Hill è un ragazzino affascinato dalla vita avventurosa di alcuni personaggi che vivono nel suo stesso quartiere. L’ambiente in cui riesce a entrare lo porterà via via al furto, all’omicidio, al traffico di droga e per uscirne dovrà rivolgersi all’Fbi. Una storia di mafia vista in un’ottica diversa e originale. Infatti, tutto è analizzato in chiave grottesca e il protagonista per una volta non è un pezzo grosso della malavita. “Quei Bravi ragazzi” è stato premiato al Festival di Venezia con il Leone d'Argento e nominato a sei premi Oscar, di cui uno vinto dal grande Joe Pesci come miglior attore non protagonista.

Tutti i soldi del mondo, ore 19:45 Sky Cinema Uno +1

Ridley Scott è dietro la cinepresa di questo film drammatico del 2017 con Timothy Hutton, Christopher Plummer, Marco Leonardi, Romain Duris e Mark Wahlberg. È il luglio del 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

Film biografici da vedere stasera in tv

Vittoria e Abdul, ore 21:15 Premium Cinema

Un film biografico ricco di emozione, diretto da Stephen Frearse interpretato da Michael Gambon, Judi Dench, Simon Callow, Olivia Williams e Julian Wadham. Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene preferito in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alle fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

Film thriller da vedere stasera in tv

Quo vadis, baby?, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Gabriele Salvatores, dietro la macchina da presa di questo thriller del 2005, racconta la vicenda di una quarantenne investigatrice privata, fumatrice accanita, solitaria e poco attraente, che si vede recapitare un pacco contenente numerose cassette vhs che mostrano le immagini private della sorella morta sedici anni prima. Con Elio Germano, Luigi Maria Burruano, Gigio Alberti, Angela Baraldie Andrea Renzi.

Trespass - Sequestrati, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage, Ben Mendelsohn, Nicole Kidman, Dash Mihok e Liana Liberato. Il firm racconta di una coppia facoltosa che trova la casa al lago invasa da un gruppo di criminali. Moglie e marito vengono infatti presi in ostaggio da quattro malintenzionati in cerca di soldi facili. Si creano delle complicazioni quando viene scoperto un inaspettato tradimento ed inganno. Una pellicola piena di suspense, da non perdere su Sky Cinema Crime.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

Scommessa con la morte, ore 21:00 Iris

Un vero film poliziesco, con Michael Goodwin, Jim Carrey, Liam Neeson, Justin Whalin, Patricia Clarkson e la regia di Buddy Van Horn. Si tratta della quinta avventura dell’ispettore Callaghan: Dirty Harry, il più duro poliziotto di Los Angeles, è il bersaglio di una serie di attentati. Chi è il mandante? Un boss della mala da lui mandato in galera o un paranoico fanatico del cinema horror? Tutt’e due. Non perdere le incredibili scene d’azione della pellicola, tra cui un inseguimento mozzafiato con un’automobilina carica di esplosivo.

