Programmi TV da non perdere stasera, sabato 29 dicembre

MasterChef All Star Italia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Su Sky Uno la replica della seconda puntata di “MasterChef All Star Italia”. Assistiamo a un cambio nella formazione dei giudici: Joe Bastianich viene sostituito da Antonia Klugmann, restano Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Le 10 stelle in gara si sfidano nella Mystery Box, il vincitore avrà un vantaggio da sfruttare nella prova successiva, l’Invention Test.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. La famosa coppia di amici scova oggetti dimenticati sepolti dalla polvere, vanno alla ricerca di reliquie nascoste tra le cianfrusaglie seppellite nelle cantine o accatastate nei garage.

Maurizio Battista: Dalla cantina al Sistina, ore 21:00 Comedy Central

Sul palco del Teatro Sistina, Maurizio Battista racconta la lunga strada che ha percorso in questi anni per arrivare al prestigioso palcoscenico dello storico teatro romano.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, il dottor Christian visita un uomo che ha la necessità di avere delle nuove orecchie. Intanto, la dottoressa Dawn si occupa di una donna con un problema intestinale.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel e 21:05 Discovery Science

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Giappone: viaggio tra le meraviglie, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic, alle 20:55, una miniserie che esplora uno dei Paesi più affascinanti del pianeta: il Giappone. La terra del Sol Levante è ricca di panorami meravigliosi e di tradizioni.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Juli e suo figlio Braylen devono superare la paura per il loro cane Ernie. Bug, invece, è un gatto in sovrappeso che fa il prepotente con il cucciolo Mushu.

Enigmi alieni, ore 21:00 History

Su History, alle 21:00, un’altra puntata di “Enigmi alieni”. Marty Lagina e Giorgio A. Tsoukalos esaminano strane statue, misteriose piramidi e gigantesche strutture in Sardegna, alla scoperta di prove legate agli extraterrestri.

Nell’oscuro ventre dei Caraibi, ore 21:00 Nat Geo Wild

Sotto le calme acque dei Caraibi potrebbe verificarsi un devastante disastro naturale. Una vasta faglia potrebbe causare terremoti catastrofici, provocando potenti eruzioni e tsunami.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. In questa puntata, Dixie, una yorkie incinta, deve essere sottoposta a un cesareo d'urgenza. Inoltre, una lince mostra diversi problemi.

Serie TV in onda stasera

Escape at Dannemora, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, la replica del quinto episodio della miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. Sette episodi ispirati alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

Carcereiros - Dietro le sbarre, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1 due episodi di “Carcereiros - Dietro le sbarre”, il prison-drama brasiliano che racconta le storie delle guardie carcerarie e dei detenuti in una grande prigione. Girato dentro un vero penitenziario, il Votorantim Women's Penitentiary, la serie è in 15 puntate ed è vincitrice del Grand Jury’s Full Episodes Prize ai MIP Drama Screenings 2017 di Cannes.

Mayans M.C., ore 21.00 Fox

Su Fox la replica di altri due episodi di “Mayans M.C.”, la serie spin-off di “Sons of Anarchy” che segue le vicende di un altro club di motociclisti fuorilegge, il Mayans Motorcycle Club.

Hart of Dixie, ore 21:00 Fox life

Rivediamo gli episodi della terza stagione di “Hart of Dixie”, la serie tv con protagonista la dottoressa Zoe Hart, costretta ad esercitare come medico di base in una piccola cittadina dell’Alabama, pur essendo specializzata in chirurgia cardio-toracica.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The brave, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo i primi episodi di “The brave”, la serie tv che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti sono Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency, e il capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

Marlon - 1^ TV, ore 21:09 Premium Joi

Altre due puntate, su Premium Joi, della seconda stagione di “Marlon”, la serie televisiva con protagonista una coppia divorziata, Marlon e Ashley, che provano a rimanere in buoni rapporti per salvaguardare Marley e Zack, i loro due figli.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. La serie segue le storie e la lotta per la sopravvivenza di alcune tra le 4000 persone rimaste bloccate all'interno della zona delimitata a causa dello scoppio di un’improvvisa epidemia.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la quinta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 20:35 Fox Animation

Durante tutte le feste di Natale, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale è animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:25 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo e la leggenda del Fantosauro, ore 20:40 Boomerang

Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro!

Claude, ore 20:50 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man viene preso di mira da Screwball, un personaggio mascherato che manda on line dei video sul nostro supereroe. Questo impedisce a Spider-Man di combattere il crimine.

