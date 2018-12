La sfida entra nel vivo tra panini gourmet e un’esterna in Provenza. In giuria Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo con un ospite speciale: Antonia Klugmann . L'appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

La Masterclass degli All Stars – formata ora da Maradona, Rubina, Maurizio, Danny, Alberto, Simone, Alida, Ivan, Michele e Almo – dovrà destreggiarsi tra nuove sfide e ostacoli imprevedibili. A giudicarli Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati stavolta da Antonia Klugmann, già in giuria nella edizione numero 7 di MasterChef Italia: e sarà proprio lei a ricoprire un ruolo centrale nella prima Mistery Box, quando i concorrenti dovranno dimostrare l’importanza di non avere pregiudizi ai fornelli, destreggiandosi anche con ingredienti non particolarmente amati. A seguire, i concorrenti dovranno misurarsi con una delle tendenze più in voga nella cucina contemporanea: la preparazione di panini gourmet, che in questo caso avverrà davanti allo chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi, grande creatore di questi piatti.

Nella prova in esterna, invece, gli aspiranti al titolo di primo MasterChef All Stars italiano si sposteranno in Camargue, una splendida area costiera della Provenza rinomata per le sue lagune dove l’alta concentrazione di sale fa sì che l’acqua si tinga di un rosa straordinariamente intenso. Il frutto di queste saline è un sale pregiato, detto “fiore di sale”, che viene raccolto a mano da artigiani esperti, i saunier. In queste location fantastiche, la MasterClass sarà divisa in due brigate che dovranno preparare i piatti della tradizione locale per poi essere valutate dal “giudice” più attendibile e implacabile: la popolazione locale.

Da sempre MasterChef Italia è attivo nel campo del charity e della social responsability: il premio in palio per il vincitore di MasterChef All Stars è di 100.000 euro e sarà interamente devoluto a Liberamensa, l’associazione che, dal 2008, si occupa di offrire opportunità di reintegro ai detenuti del carcere di Torino attraverso la formazione e il lavoro, in carcere e fuori, con attività che comprendono, tra le altre, servizi di catering, gastronomia e un panificio.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

L’approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky - Un Mare Da Salvare per l’eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.

Inoltre, grande attenzione anche alla lotta agli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

MasterChef All Stars e MasterChef Italia sono realizzati con la collaborazione di numerose aziende quali Electrolux, Barilla, Coop, Amadori, Soffass, Petti, San Benedetto, Campari, Rummo, Parmareggio, Ortomio, Olio Piave, Ballarini Zwilling, Siggi, Grohe, CIS – Compagnia Italiana Sale, Aceto Fini, Ferrari Cantine, NH Hotel, Tagliabene, Acquarello.