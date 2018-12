Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 28 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 20:10 Sky Uno (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova stagione, sempre su Sky Uno, a partire dalle 20:10, Alessandro Borghese conduce tre puntate di “4 ristoranti” e cerca il miglior ristorante nel Triangolo del Riso in Piemonte, ad Aosta e in Trentino. 4 ristoratori per ogni puntata si sfidano a suon di piatti e il fortunato vincitore avrà a disposizione una somma da investire nel proprio locale.

Obiettivo Tutankhamon, ore 21:15 Sky Arte

Esploriamo la storia di Harry Burton, un eroe della fotografia mai celebrato: colui che scattò le prime immagini dello scavo di Tutankhamon. Andiamo alla scoperta delle incredibili location in cui lavorò, tra cui la spettacolare tomba del faraone.

Gli ultimi giorni di Michael Jackson, ore 21:00 Crime investigation

Alle ore 21:00, su Crime investigation, il documentario “Gli ultimi giorni di Michael Jackson”, un ritratto intimo e appassionato del re del pop, che ripercorre gli ultimi anni di vita dell’artista. Michael Jackson è stata una star di fama planetaria, un vero e proprio mito della musica pop.

Stan Lee’s Superhumans, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, una puntata di “Stan Lee’s Superhumans” dal titolo “Super forza”. In tutti i fumetti c’è il concetto di “super-forza”, sia come dote naturale che come frutto di un esperimento malriuscito. Insieme a Daniel, approfondiamo l’argomento.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì non troppo, ore 21:00 Comedy Central

In prima tv, un nuovo spettacolo di Maurizio Battista, uno dei comici più amati e apprezzati dal pubblico. Il suo nuovo show si intitola “Allegro? Sì sì ma non troppo”.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella terza puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Rusholme, Manchester, dove visitano uno studente che soffre di un forte dolore alla mano e una donna con l'alitosi.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

Mega fabbriche - Williams F1, ore 20.55 National Geographic

In questa nuova puntata di “Mega fabbriche” entriamo nella fabbrica della Ferrari, dove viene prodotta la nuova FF, la prima Ferrari a quattro posti.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo il lavoro svolto per la costruzione delle strutture che hanno ospitato le Olimpiadi del 2012 a Londra.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

La storia delle armi, ore 21:00 History

In questa puntata de “La storia delle armi”, un esperto testa le armi più devastanti usate durante le guerre navali. Inoltre, scopriamo le caratteristiche di un missile che potrebbe decidere le sorti di conflitti futuri.

I serpenti più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

Seguiamo Nigel Marven, che va alla ricerca dei serpenti più temuti esistenti sul pianeta. Un sorprendente viaggio intorno al mondo a partire dalle 21:00 su Nat Geo Wild. In questa puntata, vediamo Nigel analizzare le specie di serpenti che sono riuscite ad adattarsi e a sopravvivere nei deserti del Medio Oriente.

Veterinari in prima linea, ore 21:00 Nat Geo People HD

La scuola di veterinaria della Cornell University di Ithaca, NY, è tra le più prestigiose al mondo. Ogni giorno, docenti e studenti salvano la vita di numerosi animali in gravi difficoltà. Seguiamo il duro lavoro di alcuni tra i migliori studenti del corso, mostrando i retroscena della medicina veterinaria.

Serie TV in onda stasera

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic finale di stagione per “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

Il trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di rivedere l’ottava e ultima stagione, Sky Atlantic +1 ripropone tutti gli episodi delle stagioni precedenti de “Il trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, gli episodi della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Un altro episodio, in prima tv, della quarta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime altri due episodi di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:09 altri due episodi della terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la quinta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 20:35 Fox Animation

Durante tutte le feste di Natale, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale è animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della terza stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertenti episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

A casa dei Loud, ore 20:30 Nickelodeon +1

La serie animata segue le vicende di Lincoln Loud, un bambino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa con le sue 10 sorelle, ognuna diversa dall’altra.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Come cani e gatti, ore 20:40 Boomerang

Nel film diretto da L. Guterman, con J. Goldblum, Elizabeth Perkins, Miriam Margolyes. Tra cani e gatti inizia lo scontro. I gatti vogliono conquistare il mondo e, alleandosi con i topi, vogliono diffondere un virus che renderà gli umani allergici ai cani.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Miles Morales viene morso da un ragno modificato in laboratorio e diventa Spider-Kid. Spidey istruisce Miles sui doveri di un supereroe per evitare che finisca nei guai.

