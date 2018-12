Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 20 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 20 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef All Star Italia, ore 21:15 Sky Uno

Parte stasera su Sky Uno “MasterChef All Star Italia”, 16 concorrenti provenienti dalle 7 edizioni di MasterChef Italia si sfideranno ai fornelli. A giudicare i loro piatti, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

Il Museo d’Orsay - Lo spettacolo dell’arte, ore 21:15 Sky Arte

Sky Arte ci porta alla scoperta del Museo d’Orsay a Parigi, dove si trovano le più celebri opere dei pittori impressionisti.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In questo episodio, Nassif cerca di riparare una rinoplastica cadente fatta in Messico, mentre Dubrow corregge una pessima doppia mastectomia.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Stan Lee’s Superhumans, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, una puntata di “Stan Lee’s Superhumans” dal titolo “Armi segrete”. Sono in molti a credere di possedere poteri unici. Questa volta, Stan va alla ricerca di persone dotate di abilità segrete che possono diventare armi letali.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, Helen, che mangia tutto il giorno e sfiora i 160 chili, deve cambiare la sua dieta con quella di Elaine, che di chili ne pesa 45.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo come vengono costruite le centrali elettriche galleggianti e come vengono creati i colori a matita.

World’s top 5, ore 21:05 Discovery Science

Torna, su Discovery Science, “World’s top 5”, il programma che mette a confronto le più grandi meraviglie meccaniche per stabilire quale è la migliore nel proprio campo.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

Nella puntata dal titolo “Pioggia esplosiva” osserviamo come, durante la Prima Guerra Mondiale, venne organizzato il primo blitz aereo. Le bombe vennero sganciate da giganteschi dirigibili progettati dal conte Ferndinand von Zeppelin.

A cena con i leoni, ore 21:00 Nat Geo Wild

Boone Smith si avventura nei territori africani per seguire tre leoni maschi che vanno alla ricerca di cibo. L'esperto ci mostra le straordinarie abilità di queste creature mentre vanno alla ricerca della loro preda.

David Rocco - Napoli street food, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio a Napoli. Dai deliziosi panini alle polpette di carne e ai dolci, David scopre tutti i segreti dello street food della città partenopea.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic, rivediamo altri due episodi della prima stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Nel nome del male, ore 20:40 Sky Atlantic +1

Vediamo Fabrizio Bentivoglio in una miniserie diretta da Alex Infascelli sul fenomeno delle sette sataniche. Una tranquilla famiglia del Nord Italia viene sconvolta dalla scomparsa del figlio. Tra i sospettati, i membri misterioso gruppo dedito al culto del demonio.

Lie to me, ore 21.00 Fox

Alle 21.00, su Fox, altri due episodi di “Lie to me”, la serie con protagonista Tim Roth nei panni di Cal Lightman, uno studioso esperto della comunicazione non verbale in grado di intuire quando una persona non dice la verità. Lightman mette questa sua capacità al servizio della giustizia.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Finale di stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Ogni episodio è ispirato a un romanzo della regina del giallo.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, dal titolo “La rosa bianca”, Tyrell è sconvolto per l'uccisione di Sharon. Gideon lo rassicura sulla protezione che la Allsafe garantisce alla Evil Corp.

Significant mother, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:09, altri due episodi di “Significant mother”, la sit-com con protagonista Nate Marlowe, proprietario di un ristorante. La storia ha inizio quando Nate scopre che sua madre Lydia ha una relazione con il suo miglior amico e coinquilino Jimmy.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Io, Ava”.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della quinta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Marte, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic un altro episodio della nuova stagione di “Marte”, la serie prodotta da Ron Howard sulle vicende di un gruppo di astronauti che atterrano sul pianeta Marte. La serie alterna momenti di fiction a interviste reali.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

American dad, ore 20:40 Fox animation

Dalle 20:40 su Fox animation, due episodi di “American dad”, la serie che racconta le vicende di una famiglia americana dopo l’11 settembre. Protagonisti sono Sam Smith, agente della CIA, sua moglie Francine e i loro due figli adolescenti Hayley e Steve. In più, ci sono l’alieno Roger e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso che parla con accento tedesco.

I Simpson, ore 21:30 Fox animation

A partire dalle 21:30 su Fox animation, 4 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Monstershop, ore 21:05 DeA kids

Alle 21:05 su DeA kids altri due episodi di “Monstershop”, la serie televisiva sketch comedy che nasce dal successo del programma “L'officina dei mostri” e che racconta del primo negozio specializzato nella produzione e nella vendita di articoli per mostri.

Dora and friends: in città, ore 20:50 Nick jr.

Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Biancaneve e gli 007 nani, ore 20:40 Boomerang

Biancaneve è una ragazzina irriverente che vuole solo spassarsela con le amiche, non aiutare il villaggio. Quando il padre decide di sposare Lady Vanity, escogita un piano per tormentare la strega.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:30 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man deve impedire alla Gatta Nera di mettere a segno una serie di furti e, allo stesso tempo, deve anche rispettare i suoi doveri scolastici.

Guarda anche i film in onda stasera in TV