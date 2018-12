Dexter, episodi 3 e 4: assassini senza fantasia

Continua su Sky Atlantic la corsa della prima stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Il Killer del Camion Frigo abbassa la guardia e non si accorge che la sua ultima vittima è in realtà ancora viva. Ma sarà veramente così? O si tratta di una mossa voluta? Il ritrovamento in mare di un sacco contenente un corpo smembrato, l'ultima opera di Dexter, mette sul chi va là Debra: e se in giro ci fosse un copycat killer, un "assassino fotocopia"?. Il mistero si complica. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda giovedì 20 dicembre alle 21.15

Dexter, stagione 1, episodio 5: Love American Style Una nuova vittima del Killer del Camion Frigo viene ritrovata incredibilmente viva e la polizia è sicura che, finalmente, l'assassino ha le ore contate. Con un testimone oculare, infatti, le indagini andranno avanti molto più velocemente. Di questo è convinta Debra, ma l'energica sorella di Dexter ha un'accesa discussione con il Sergente Doakes sui suoi metodi, decisamente troppo diretti. Su richiesta di Rita, preoccupata per l'improvvisa sparizione della fidanzata di un suo collega, Dexter si ritrova a indagare su un trafficante di esseri umani, un losco figuro cubano, Jorge Castillo, detto Il Coyote. A quanto pare, però, anche la moglie di Castillo è coinvolta, così Dex si ritrova due vittime invece di una, e, nella foga dell'improvvisazione, non si accorge che qualcuno lo sta tenendo d'occhio...

Dexter, stagione 1, episodio 6: Return to Sender

Il corpo della moglie di Castillo viene inspiegabilmente ritrovato nonostante Dexter sia stato attento come al solito: cosa sta succedendo? Dietro c'è per caso il Killer del Camion Frigo, o si tratta solo di qualcuno con un macabro senso dell'umorismo? Alla stazione di polizia viene interrogato un testimone, un giovane cubano, ma, fortunatamente, il ragazzo ha visto meno del previsto. Debra ha una teoria a riguardo: secondo lei il Killer del Camion Frigo sta copiando il modus operandi di un altro assassino. Per Dexter le cose si complicano sempre di più. Il violento marito di Rita esce in anticipo di prigione per buona condotta e ora è in libertà vigilata. L'uomo vorrebbe vedere i figli, ma Rita non è d'accordo. La situazione non può che degenerare.