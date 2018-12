Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 17 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, le ultime due puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Le sei pasticcerie in gara si sfidano nella preparazione di una torta di compleanno e una torta nuziale, per guadagnarsi il titolo di miglior pasticciere d’Italia.

Sei in un paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte

Condotto da Dario Vergassola e da Roberta Morise, il programma ci porta alla scoperta delle location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. Nella puntata di stasera, visiteremo la meravigliosa costiera amalfitana.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Hot Rod Outlaw, ore 21:05 Blaze

Nel programma in prima visione TV, scopriamo le origini e l'evoluzione della cultura hot rod in America, nata sottoterra da anticonformisti amanti della velocità, della potenza e dell'ingegneria.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Enzo Paci racconta di come, tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori, si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Alessandra Mitidieri. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Alessandra?

Ingegneria fuori controllo, ore 20:45 Discovery Channel

Nella puntata di “Ingegneria fuori controllo” di stasera, la vicenda dello Space Shuttle Columbia che, nel 2003, si disintegrò durante il rientro nell’atmosfera terrestre. A seguire, l’incidente in cui persereo la vita tutti i passeggeri del volo Air France 4590, che si schiantò subito dopo il decollo, nel 2000.

Titanic: l’incendio fatale, ore 20.55 National Geographic

Il giornalista Senan Molony tenta di svelare la verità sulla tragedia del Titanic. Costruito per essere inaffondabile, il Titanic causò la morte di circa 1500 persone. Ad oggi, ci sono ancora molti lati oscuri.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster illustra il nuovo tunnel che attraversa le Ande, un progetto innovativo e unico al mondo.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano Tami. I suoi tre cani terrorizzano i suoi gatti, per questo motivo ha costruito un rifugio sul tetto per i suoi amici felini.

Combat trains, ore 21:00 History

Alle ore 21:00 su History, “Combat trains”, che evidenzia l'importanza strategica dei treni durante il corso della Storia. Nella puntata di stasera, si parlerà della prima “guerra ferroviaria”, risalente al periodo della Guerra di Secessione.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella natura più selvaggia dello Zambia, i più temibili predatori conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di “Wild”. Nella puntata di stasera, andiamo lungo il fiume Luangwa, per scoprire le abitudini di un branco di leoni.

Veterinari d’emergenza, ore 21:00 Nat Geo people

Lo staff dello Human Society della Pikes Peak Region, in Colorado, rischia la vita per salvare gli animali. Ryan si avventura lungo una montagna ricoperta di neve per salvare un cane.

Serie TV in onda stasera

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, gli ultimi due episodi di “Deutschland 86”. Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda è il sequel di “Deutschland 83”.

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, rivediamo altri due episodi della terza stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

Single parents - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00, su Fox, un altro episodio di “Single parents”, una divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, altri due episodi della prima serie di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Butterfly - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, alle 21:00 i primi due episodi di “Butterfly”, la miniserie televisiva che affronta il delicato tema dell’identità di genere. I protagonisti sono Vicky e Stephen, una coppia di genitori separati che si trova ad affrontare la richiesta del loro figlio minore Max di avviare la procedura per il cambio di sesso, poiché si sente una bambina.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima visione Fox crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Frequency, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, altri due episodi della prima stagione di “Frequency”, la serie tv ispirata al film “Frequency - Il futuro è in ascolto” del 2000, diretto da Gregory Hoblit. Protagonista è Raimy Sullivan, detective della polizia di New York che parla con il padre morto vent’anni prima attraverso una radio a onde corte.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi torna una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:50 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 20:50, “Will & Grace”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, tre episodi di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Marte, ore 21:50 National Geographic

Su National Geographic un altro episodio della nuova stagione di “Marte”, la serie prodotta da Ron Howard sulle vicende di un gruppo di astronauti che atterrano sul pianeta Marte. La serie alterna momenti di fiction a interviste reali.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

A partire dalle ore 21:05 su Fox Animation, cinque episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Monstershop, ore 21:00 DeA kids

Alle 21:00 su DeA kids i primi due episodi di “Monstershop”, la serie televisiva sketch comedy che nasce dal successo del programma “L'officina dei mostri” e che racconta del primo negozio specializzato nella produzione e nella vendita di articoli per mostri.

Dora and friends: in città, ore 20:50 Nick jr.

Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

T&J: WW e la fabbrica di cioccolato, ore 20:40 Boomerang

Seguiamo le vicende di un bambino che sogna di riuscire a vincere il biglietto d'oro che lo porterà nella Fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di “Marvel Spider-Man” di stasera, Spider-Man affronta il cattivo più bizzarro di sempre: Jack Lanterna.

Guarda anche in film in onda stasera su Sky