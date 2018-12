Programmi TV da non perdere stasera, domenica 16 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Nella puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova nelle Langhe. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di di Riccardo, Maurizio, Claudia ed Elena, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior dimora storica delle Langhe?

Freddie Mercury - The great pretender, ore 21:00 Sky Arte

In un film ricco di concerti e riprese inedite, scopriamo tutta la carriera solista di Freddie Mercury, uno dei personaggi più carismatici, complessi e affascinanti della musica rock.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Nel 1982, un killer americano uccide numerose vittime. La caccia all'uomo dura circa 20 anni.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:05 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:05 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un altro episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Tra i pazienti di oggi, una donna la cui obesità è concausa di un prolasso vaginale e un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

100% Sexy, ore 21:55 lei

Alle 21:55, “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo le più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose. Stasera visiteremo l’Azamara Journey.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Sveliamo la verità dietro terribili disastri aerei. Uno spaventoso relitto nel Deserto del Sinai è tutto ciò che rimane di un volo passeggeri russo.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Indaghiamo attraverso tutti gli episodi che sono stati archiviati come “riservati”.

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

In California, Anthony e il suo team tentano di realizzare un’oasi nel deserto voluta dal proprietario di un ristorante e la sua famiglia.

La cospirazione di Putin, ore 21:00 History

Analizziamo la figura di Vladimir Putin, l’astuto politico che alcuni vedono come una minaccia per l’Occidente. Davvero tenta di cambiare gli equilibri di potere e rovesciare l'ordine esistente?

Il pianeta dei mammiferi con David Attenborough, ore 21:00 Nat Geo Wild

David Attenborough usa nuove prove fossili combinandole con la nuova computer grafica per svelare la nascita dei vertebrati, una delle più straordinarie magie della natura.

Kimberley: un avvocato a Kabul, ore 21:05 Nat Geo People

Seguiamo il lavoro di Kimberly Motley, 38 anni, che ha lasciato il marito e i suoi tre figli negli Stati Uniti per lavorare come avvocato difensore a Kabul. La donna è l'unico avvocato straniero con una licenza per lavorare alla corte afghana.

Serie TV in onda stasera

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic altri due episodi della quarta stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, prevista per la primavera 2019, rivediamo gli episodi della terza stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Empire - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe e ambientato nel mondo della musica pop. La serie segue le vicende di un'eccentrica famiglia nel mondo dell'hip-hop, i Lyon.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, il primo episodio di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Altri due episodi della settima stagione del legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

The good place, ore 21:09 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il primo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Lucifer, ore 22:04 Premium Action

Alle 22:04, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Sex & The City, ore 20:40 Comedy Central

Su “Comedy Central” gli episodi della terza stagione della serie cult “Sex & The City”, sulla vita sentimentale e sessuale di quattro amiche single che vivono a New York.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Alle 21:00 su Fox animation, altri 5 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

I Jetsons e Flintsones finalmente insieme, ore 20:40 Boomerang

Quando il piccolo Elroy Jetson costruisce una macchina del tempo, i Jetson la utilizzano per sfuggire ai problemi, finendo nell'epoca dei Flintstone. Le due famiglie faranno conoscenza.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Ducktales, ore 21:10 Disney Channel

Su Disney Channel, altri due episodi di “Ducktales”, la serie che vede come protagonisti Paperon de’ Paperoni, Paperino e tutti i personaggi che ruotano intorno ai paperi più famosi dei fumetti.

Marvel Spider-Man, ore 20:30 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man è elettrizzato perché comincia il secondo anno come supereroe e come studente alla Horizon High, ma scopre che anche Doc Ock reclama una seconda possibilità.

