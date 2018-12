Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 12 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 12 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno, alle 21:15, Alessandro Borghese conduce altre due puntate di “4 ristoranti” e cerca in Abruzzo il miglior ristorante sul mare e a Bologna la miglior osteria della città. 4 ristoratori si sfidano a suon di piatti e il fortunato vincitore avrà a disposizione una somma da investire nel proprio locale.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Latin Lover - Gianna Nannini - Sky Arte vi porta alla scoperta degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Per “33 Giri Italian Masters”, stasera raccontiamo i segreti dell’album “Latin Lover” di Gianna Nannini, uno dei più importanti della sua carriera.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata della quarta edizione del reality show condotto da Diletta Leotta. Anche quest’anno, l’obiettivo è aiutare i contadini single a trovare la donna della loro vita.

Il piccolo Lorys, ore 20:10 Crime Investigation

29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ancora oggi, resta un caso controverso.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Anche nella nuova serie de “Il mago di Hollywood” Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono alcune delle scene più adrenaliniche del passato cinematografico. Per iniziare la nuova stagione, la coppia ha scelto uno dei film più richiesti, “Carabina Quigley'”.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:50 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Giovanni Cacioppo: Ora io labora, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle ore 21:00, uno degli spettacoli di maggiore successo di Giovanni Cacioppo: “Ora io labora”, in cui il popolare attore siciliano racconta aneddoti divertenti sul tema del lavoro.

L’abito perfetto, ore 21:00 lei

Alle ore 21:00, un’altra puntata di “L’abito perfetto”, il programma che entra nella lussuosa boutique londinese di Ian Stuart per soddisfare le richieste dei clienti, anche quelli più esigenti. Ian e il suo team fanno di tutto per trovare l’abito perfetto per ogni occasione.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Cambiamenti climatici: la grande sfida, ore 20:55 National Geographic

Negli Stati Uniti, i cambiamenti climatici rappresentano un tema sempre più attuale. I governatori dei singoli Stati cercano di lottare, insieme ai sindaci di tutte le città, per il futuro del pianeta.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Nella puntata di stasera si “Mega costruzioni, Danny Forster documenta il più grande progetto di ampliamento portuale mai intrapreso nella storia, il porto di Rotterdam.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Rivediamo le puntate della prima stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

Su History, alle 21:00, un’altra puntata di “Enigmi alieni - Giorgio Edition”, la serie che vede la partecipazione dello scrittore Giorgio Tsoukalos, che intervista degli esperti in teoria degli antichi astronauti, che ipotizzavano il contatto tra civiltà extraterrestri e antiche civiltà umane.

Wild Gran Bretagna, ore 21:00 Nat Geo wild

La Gran Bretagna nasconde al suo interno un cuore selvaggio e misterioso. Le alture del Paese ospitano alcune delle creature e delle piante più affascinanti del mondo.

I segreti del cibo, ore 21:00 Nat Geo people

Noi siamo quello che mangiamo. In questa puntata, vedremo in che modo siamo dipendenti dallo zucchero e come l’appetito dell’uomo ha condizionato lo sviluppo del pianeta.

Serie TV in onda stasera

Fortitude - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle ore 21:15 su Sky Atlantic, in prima visione tv, il primo episodio della stagione finale di “Fortitude”, la serie tv incentrata sull'investigazione di un omicidio in una cittadina della regione artica, abitata soprattutto da famiglie di minatori e ricercatori. A indagare sull’omicidio, lo sceriffo Dan Anderssen e del detective esperto Eugene Morton, arrivato appositamente da Londra.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Jim Carrey è il produttore di “I’m dying up here - Chi è di scena”, in prima tv alle 22:15 su Sky Atlantic. La serie tv è basata sul romanzo best seller di William Knoedelseder ed è ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70.

Britannia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1 un altro episodio di “Britannia”, la nuova produzione originale Sky, ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox un altro episodio di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

L’ottava stagione della serie tv horror “American Horror Story - Apocalypse” è un crossover tra “Murder House” e “Coven”. Ogni stagione della serie tv ha una trama e personaggi a sé. “American Horror Story” vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, altri due episodi di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il secondo episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

“Life sentence” racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Superstore - 1^ TV, ore 21:10 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:10, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. La serie è ambientata nel quartiere francese di New Orleans e segue le vicende di Niklaus Mikaelson, un ibrido appartenente alla famiglia dei Vampiri Originali.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la quarta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

A partire dalle 21:00, su Fox animation, 5 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Looney Tunes - Canto di Natale, ore 20:40 Boomerang

Duffy Duck, proprietario spilorcio del grande magazzino Lucky Duck, chiede agli impiegati, incluso il direttore malato, Porky Pig, di lavorare il giorno di Natale invece di passarlo in famiglia.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri due episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:30 Disney Channel

Ancora due episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Venom rapisce delle figure chiave nella vita di Peter Parker. Esigendo un confronto con Parker, Venom li tiene in ostaggio alla Horizon High.

