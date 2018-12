Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 5 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICHE)

Su Sky Uno, alle 21:15, Alessandro Borghese conduce altre due puntate di “4 ristoranti” e cerca a Torino la miglior trattoria urbana della città. 4 ristoratori si sfidano a suon di piatti e il fortunato vincitore avrà a disposizione una somma da investire nel proprio locale.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Paolo Conte - Paris Milonga - Sky Arte vi porta alla scoperta degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Per “33 Giri Italian Masters”, stasera raccontiamo i segreti dell’album “Paris Milonga” di Paolo Conte, che contiene la celebre “Via con me”.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata dello show condotto da Diletta Leotta. La conoscenza tra contadini e pretendenti prosegue e andiamo nelle fattorie dove iniziano le prime eliminazioni.

Escobar: caccia al re dei Narcos, ore 21:05 Crime Investigation

Ripercorriamo le tappe che hanno portato alla cattura di Pablo Escobar, il più grande narcotrafficante di tutti i tempi e il più spietato criminale che la storia ricordi.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. Questa sera, la squadra deve riprodurre il furgone dell'A-Team per il sosia di Mr. T., ma qualcosa non va per il verso giusto.

Hot Rod Outlaw, ore 21:50 Blaze

Nel programma in prima visione TV, scopriamo le origini e l'evoluzione della cultura hot rod in America, nata sottoterra da anticonformisti amanti della velocità, della potenza e dell'ingegneria.

Ale & Franz: È tanto che aspetti?, ore 21:00 Comedy Central

Alle ore 21:00 su Comedy Central, lo spettacolo di Ale & Franz, la coppia formata da Alessandro Besentini e Francesco Villa. Una comicità fatta di dialoghi pungenti, botte e risposte fulminanti e giochi di parole.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Costanza. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Costanza?

La febbre dell’oro: per tutto l’oro del mondo, ore 21:00 Discovery Channel

I team de “La febbre dell'oro” ci portano alla scoperta dei segreti per diventare minatori leggendari. Inoltre vediamo quanto il prezioso metallo abbia regalato loro soddisfazioni personali ed enormi guadagni.

Hitler: il conflitto finale, ore 20:55 National Geographic

Le battaglie eroiche e disperate per liberare l'Europa dalla morsa nazista. Alla ricerca di uomini e provviste, gli Alleati tentano di arrivare nel porto occupato di Brest.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega ingegneria” vediamo un team di ingegneri che studia come costruire una città galleggiante a New Orleans.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Nella seconda stagione di “Mega navi da crociera” scopriamo le più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

Su History, alle 21:00, un’altra puntata di “Enigmi alieni - Giorgio Edition”, la serie che vede la partecipazione dello scrittore Giorgio Tsoukalos, che intervista degli esperti in teoria degli antichi astronauti, che ipotizzavano il contatto tra civiltà extraterrestri e antiche civiltà umane.

Wild Gran Bretagna, ore 21:00 Nat Geo wild

La Gran Bretagna nasconde al suo interno un cuore selvaggio e misterioso. Le alture del Paese ospitano alcune delle creature e delle piante più affascinanti del mondo.

I segreti del cibo, ore 21:00 Nat Geo people

Noi siamo quello che mangiamo. In questa puntata, scopriamo chi sono stati gli innovatori del cibo, esploriamo come l'appetito dell'uomo ha modellato il nostro pianeta.

Serie TV in onda stasera

Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Prosegue, su Sky Atlantic, “Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles”, la serie tv creata da Dave Holstein, con protagonisti Jim Carrey, Catherine Keener, Frank Langella e Judy Greer. Nella serie seguiamo le vicende di Jeff Piccirillo, un noto presentatore televisivo per bambini conosciuto come Mr. Pickles.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Jim Carrey è il produttore di “I’m dying up here - Chi è di scena”, in prima tv alle 22:15 su Sky Atlantic. La serie tv è basata sul romanzo best seller di William Knoedelseder ed è ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70.

Britannia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1 altre due puntate di “Britannia”, la nuova produzione originale Sky, ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox un altro episodio di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

L’ottava stagione della serie tv horror “American Horror Story - Apocalypse” è un crossover tra “Murder House” e “Coven”. Ogni stagione della serie tv ha una trama e personaggi a sé. “American Horror Story” vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, altri due episodi di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il secondo episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

“Life sentence” racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Superstore - 1^ TV, ore 21:10 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:10, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. La serie è ambientata nel quartiere francese di New Orleans e segue le vicende di Niklaus Mikaelson, un ibrido appartenente alla famiglia dei Vampiri Originali.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la terza stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:10 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo e il mistero del rock’n’roll, ore 20:40 Boomerang

Scooby e i suoi sono a Detroit Rock City per risolvere il caso di una Strega che sta disturbando il concerto di Halloween al Parco Divertimenti dei KISS.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man è elettrizzato perché comincia il secondo anno come supereroe e come studente alla Horizon High.

