Benvenuti nel fantastico mondo di Mr. Pickles!

A partire dal 7 novembre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic va in onda un’attesissima, nuova serie tv: stiamo parlando di Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, show creato da Dave Holstein, che nei primi episodi riunisce l’immaginifico regista francese Michel Gondry con l’esplosivo attore canadese Jim Carrey.



E proprio Jim Carrey è il protagonista assoluto dei dieci episodi della prima stagione, nei panni di Mr. Pickles. Ma con lui ci sono tanti altri bravissimi attori, nei panni di amici e parenti di Jeff Piccirillo: ecco di seguito i personaggi di Kidding.



Kidding, personaggi principali



Jeff Piccirillo (Jim Carrey)

Non può aprire l'elenco dei personaggi di Kidding nessun altro se non Jeff, meglio noto come Mr. Pickles, da tantissimi anni il volto del più popolare programma per bambini degli Stati Uniti, in cui è accompagnato da una serie di bizzarri e simpatici pupazzi. Jeff, educato e sempre pronto ad aiutare il prossimo, si comporta nella vita reale seguendo gli stessi principi che insegna in tv. Ma dopo la morte di uno dei suoi figli e con il suo matrimonio sull’orlo del collasso, si ritrova incapace di gestire tutta la rabbia e la disperazione che ha sempre cercato di tenere a bada.



Deirdre Piccirillo (Catherine Keener)

Deirdre, detta anche Didi, è la sorella di Jeff, nonché la creatrice di tutti i pupazzi dello show di Mr. Pickles. Pur essendo fondamentale per il programma, è sempre rimasta dietro le quinte, anche se dentro di sé desidererebbe provare l’ebbrezza della ribalta. Anche lei ha una vita familiare complessa.



Sebastian Piccirillo (Frank Langella)

Uomo tutto di un pezzo di origini italiane, è il padre di Jeff e Deirdre, nonché produttore dello show, che gestisce in maniera dispotica. Cerca in ogni modo di evitare che il figlio in crisi mandi all’aria il vero e proprio impero mediatico che ha costruito nel corso dei decenni.



Jill Piccirillo (Judi Greer)

Jill lavora in ospedale ed è la moglie di Jeff, che ha però cacciato di casa in seguito alla morte di loro figlio. Al contrario di Mr. Pickles, sembra intenzionata a superare il trauma e a rifarsi una vita.



Will Piccirillo (Cole Allen)

Figlio di Jeff e Jill, è sopravvissuto all’incidente in cui ha invece perso la vita suo fratello gemello Phil. In perenne conflitto con la madre, reputa il padre un debole e ha paura che gli altri guardandolo vedano anche Phil.



Phil Piccirillo (Cole Allen)

Fratello di Will, morto in un incidente d’auto. Rispetto al gemello era il più problematico della coppia e si cacciava spesso nei guai, anche se di frequente le conseguenze delle sue azioni venivano pagate proprio da Will.



Peter (Justin Kirk)

Anestesista conosciuto da Jill in ospedale, comincia a frequentare la donna nonostante questa sia ancora formalmente sposata, suscitando la gelosia di Mr. Pickles.



Derrell (Alex Raul Barrios)

Mite assistente di produzione, nasconde in realtà un passato problematico ed è molto legato a Mr. Pickles.



Scott (Bernard White)

Marito di Deirdre. Gentile e pacato, sembra avere una spiccata simpatia per l’insegnante di musica della figlia.



Maddy (Juliet Morris)

Chiude l'elenco dei personaggi di Kidding la figlia di Deirdre e Scott e nipote di Mr. Pickles. È la piccola di famiglia e ha spesso comportamenti insoliti e sopra le righe.