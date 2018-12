Programmi TV da non perdere stasera, domenica 2 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICHE)

Nella prima puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, dove alloggerà, insieme a 3 collaboratori, in uno degli hotel della zona, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel del Trentino?

Barrio Milano - Ascesa e crollo delle gang latinoamericane, ore 21:15 Sky Atlantic

Prosegue il racconto del giornalista Lirio Abbate sulle gang latinoamericane all’ombra della Madonnina.

La regina dei Narcos, ore 21:15 Crime Investigation

Ripercorriamo la storia di Griselda Bianco, nota come “la madrina”, una donna che è riuscita a sfuggire alla legge per oltre 10 anni. Griselda è sospettata di diversi omicidi avvenuti durante il trasporto di cocaina dalla Colombia verso gli Stati Uniti.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. Questa sera è la volta della Jeep di “Jurassic Park” e di Kit, la macchina di “Supercar”.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un altro episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Tra i pazienti di oggi, troviamo Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Sveliamo la verità dietro terribili disastri aerei. Il volo 110 della TACA si trova ad affrontare una violenta tempesta e il capitano è costretto a realizzare un atterraggio straordinario.

2 dicembre 43: inferno su Bari, ore 21:00 History

Il 2 dicembre 1943 105 bombardieri tedeschi colgono di sorpresa le difese alleate. Centinaia di marinai e di cittadini si recano negli ospedali a causa di alcuni pericolosi eritemi.

L’Australia in volo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Partiamo per un viaggio nei cieli dell'Australia. Osserviamo dall'alto la Grande Barriera Corallina, il Lago Eyre e le straordinarie creature che popolano questi luoghi unici.

Il coraggio di Lizzie Velasquez, 21:05 Nat Geo People

Su Nat Geo People, la storia di coraggio e speranza di Lizzie Velasquez, una ragazza affetta da una rarissima malattia congenita che le impedisce di accumulare grasso corporeo. Oggi Lizzie è un’attivista contro il bullismo, famosa in tutto il mondo.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, rivediamo la seconda stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Rizzoli & Isles 5, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, un altro episodio della quinta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, il primo episodio di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Altri due episodi della settima stagione del legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

The good place, ore 21:09 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il primo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Sex & The City, ore 20:55 Comedy Central

Su “Comedy Central” gli episodi della terza stagione della serie cult “Sex & The City”, sulla vita sentimentale e sessuale di quattro amiche single che vivono a New York.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Boris, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della prima stagione di “Boris”, la serie televisiva italiana ambientata dietro le quinte di un set televisivo e diventata un cult.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Shimmer and Shine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:10 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Striscia, una zebra alla riscossa, ore 20:40 Boomerang

A causa di una tempesta, un circo itinerante perde accidentalmente una zebra neonata. Una divertente commedia per tutta la famiglia con tanti simpatici animali parlanti.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Ducktales, ore 21:10 Disney Channel

Su Disney Channel, altri due episodi di “Ducktales”, la serie che vede come protagonisti Paperon de’ Paperoni, Paperino e tutti i personaggi che ruotano intorno ai paperi più famosi dei fumetti.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Eddie Brock, vuole distruggere Peter Parker e tutto ciò che riguarda Spider-Man.

