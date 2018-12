Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 29 novembre

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2018 - Live, ore 21:15 Sky Uno

Torna il talent show più amato della tv italiana. I 7 concorrenti rimasti in gara si esibiranno in due manche: una con accompagnamento live elettro-orchestrale e una riproposizione del proprio inedito. Uno di loro, purtroppo, a fine serata dovrà lasciare il programma. Ospiti del sesto live di X Factor 2018 Giorgia, Liam Payne e Jonas Blue.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte

Caravaggio vs. Baglione - Alcune rivoluzioni nella storia dell'arte scaturiscono dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, con “Artisti contro” scopriamo le rivalità tra i grandi protagonisti della pittura. Nella puntata di questa sera, Caravaggio e Giovanni Baglione.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In questo episodio della stagione, dal titolo “Perfettamente rovinati” Paul aiuta un cantante a recuperare la sua voce, cambiata dopo un intervento di rinoplastica. Terry, invece, rimette a posto il seno di una giovane madre.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Stan Lee’s Superhumans, ore 21:00 Blaze

Su “Blaze”, una puntata di “Stan Lee’s Superhumans” dal titolo “Mitragliatrice umana”. Daniel incontra quattro inventori che dicono di aver costruito macchine in grado di compiere straordinarie imprese.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Alessandra Scoccimarro - Alessandra ama stare al centro dell'attenzione. Chi tra mamma Margherita e la suocera Sabina riuscirà a trovare l'abito dei suoi sogni?

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo come viene prodotto il formaggio cheddar e il Transit, il famoso camper della Ford.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, vediamo una squadra di ingegneri impegnata a liberare dal traffico la città di Ho Chi Minh, in Vietnam.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

Nella puntata dal titolo “Mostri corazzati”, vediamo come l'uso dei carri armati risulta di vitale importanza per le sorti della guerra.

Animal Top Secret, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nelle puntate di “Animal Top Secret” si indaga su curiosità, meraviglie e stranezze della natura e del mondo animale. In questa puntata, scopriamo l'affascinante e sorprendente mondo dell'agile rinoceronte e della potente tigre.

Fuori dal mondo, ore 21:00 Nat Geo people

Seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con ciò che riescono a produrre con le loro forze.

Serie TV in onda stasera

Taboo, ore 21:15 Sky Atlantic

Ideata e interpretata da Tom Hardy, “Taboo” è una serie ambientata nella Londra dell'inizio dell'800 che narra la storia di un ereditiere alle prese con un mistero. Questa sera, la settima e l’ottava puntata (l’ultima) della prima stagione.

I delitti del BarLume - Un due tre stella!, ore 21:15 Sky Atlantic +1

ALle 21:15 su Sky Atlantic +1 torna “I delitti del BarLume”, la serie Sky tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. La serie racconta le vicende di Massimo Viviani, interpretato da Filippo Timi, nei panni di un barista dell'immaginaria cittadina toscana di Pineta, che si trova a indagare su misteriosi delitti commessi nella località.

Lie to me, ore 21.00 Fox

Alle 21.00, su Fox, altri due episodi di “Lie to me”, la serie con protagonista Tim Roth nei panni di Cal Lightman, uno studioso esperto della comunicazione non verbale in grado di intuire quando una persona non dice la verità. Lightman mette questa sua capacità al servizio della giustizia.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Terza stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Ogni episodio è ispirato a un romanzo della regina del giallo.

Law & Order - True crime, ore 21.15 Premium Crime

Ancora un altro episodio del sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, dal titolo “Il demone”, Elliot escogita un piano per distruggere i nastri di backup della Steel Mountain.

Significant mother, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, il primo episodio di “Significant mother”, la sit-com con protagonista Nate Marlowe, proprietario di un ristorante. La storia ha inizio quando Nate scopre che sua madre Lydia ha una relazione con il suo miglior amico e coinquilino Jimmy.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “La maledizione del totem della terra”.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Una nuova serie animata interattiva che piace a grandi e piccini, con protagonista Blaze, un monster truck incredibile, insieme al suo pilota, AJ, un bambino di otto anni. Tutti si rivolgono a Blaze, perché è in grado di risolvere tutti i problemi e vincere qualsiasi sfida.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:35 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Steven Universe, ore 21:05 Cartoon Network +1

Alle 21:05 su Cartoon Network +1, un altro episodio di “Steven Universe”, la serie creata da creata da Rebecca Sugar e nominata per tre Emmy Award e cinque Annie Awards.

Tom e Jerry e il mago di Oz - 1^ TV, ore 20:40 Boomerang

Tom e Jerry vengono risucchiati da un ciclone e finiranno nel paese di Oz. Dovranno aiutare Dorothy e i suoi tre amici contro la strega dell'Ovest.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, la Horizon High organizza un ballo in onore di Harry che è stato scagionato. Norman chiede a Harry di restare alla Osborn Academy.

