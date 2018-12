Programmi TV da non perdere stasera, martedì 27 novembre

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Replica della puntata di venerdì dello showcooking più spietato d’Italia. Tra le prove, i cuochi dovranno cucinare senza utilizzare l'acqua. Gli ospiti speciali della puntata sono Simone Caporale, il miglior Bartender del mondo agli Awards di New Orleans, e il famoso chef Antonino Cannavacciuolo.

I segreti di Hollywood - Gossip, ore 21:15 Sky Arte

Il programma che ci porta alla scoperta dell'affascinante mondo di Hollywood. Nella puntata di stasera, scopriremo come i più noti registi e produttori sono riusciti, nel corso degli anni passati, ad aggirare la censura.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. La famosa coppia di amici scova oggetti dimenticati sepolti dalla polvere, vanno alla ricerca di reliquie nascoste tra le cianfrusaglie seppellite nelle cantine o accatastate nei garage.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Supercar: auto da sogno, ore 21:00 Discovery Channel

In “Supercar: auto da sogno” andiamo alla scoperta dei segreti che ci sono dietro alcune auto da sogno. Come vengono costruite?

A bordo della stazione spaziale, ore 20:55 National Geographic

Come è stata costruita e come funziona la Stazione Spaziale Internazionale, uno dei progetti più ambiziosi della Storia.

World’s top 5, ore 21:05 Discovery Science

Torna, su Discovery Science, “World’s top 5”, il programma che mette a confronto le più grandi meraviglie meccaniche per stabilire quale è la migliore nel proprio campo.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

L'appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all'ultimo colpo di martello.

La storia delle armi, ore 21:50 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, rivediamo gli attacchi dal cielo, che hanno cambiato radicalmente il modo di intendere le guerre.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa terra ha da offrire.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Due episodi della nuova serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

1992, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Sky Atlantic +1 ripropone “1992”, la serie che narra le vicende di sei personaggi che ruotano intorno al terremoto politico seguito all’arresto di Mario Chiesa, episodio che diede il via a Tangentopoli.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:50 su Fox un altro episodio del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox, un altro episodio di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Torna la serie Fox sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle ore 22:00, un altro episodio della seconda stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Rosewood, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime un altro episodio di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della seconda stagione di Riverdale, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:05 Premium Stories

“Life sentence” racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Will & Grace - Il ritorno, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, altri due episodi di “Will & Grace - Il ritorno”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15, in prima visione tv, un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan, ma segue una trama a sé.

Untraditional, ore 21:00 Comedy Central

Fabio Volo è il protagonista di uno show “non tradizionale”, girato tra Milano e New York. Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Paw Patrol, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:20 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

A casa dei Loud, ore 21:00 Nickelodeon

La serie animata segue le vicende di Lincoln Loud, un bambino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa con le sue 10 sorelle, ognuna diversa dall’altra.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network +1

Alle 20:55 su Cartoon Network +1, due episodi di “Steven Universe”, la serie creata da creata da Rebecca Sugar e nominata per tre Emmy Award e cinque Annie Awards.

Scooby Doo - L’isola degli Zombie, ore 20:40 Boomerang

Regia di J. Stenstrum. Scooby e la gang si riuniscono per nuovi misteri e avventure, quando per caso si trovano catapultati su un’isola remota abitata da un pirata morto vivente la sua ciurma di zombie.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Norman Osborn crea l'Accademia Osborn per Geni per risparmiare a suo figlio Harry l'imbarazzo della sospensione dalla Horizon High.

